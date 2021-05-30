Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала», передает корреспондент КазТАГ.

«В целях детального изучения российского опыта данный вопрос был рассмотрен на XXXIII заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств – участников Содружества независимых государств (СНГ) в октябре 2020 года. По результатам проведенной работы необходимо отметить, что «Материнский капитал» является временной мерой по стимулированию рождаемости и преодолению такого явления как «естественное убывание». На момент внедрения суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации составлял 1,4 (одна женщина в фертильном возрасте за всю жизнь может родить не более одного ребенка). Так, за время реализации данной программы (за 13 лет) суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5 (согласно данным статистики Российской Федерации), что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от Народной партии Казахстана.

Вместе с тем, добавил он, «суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане в 2007 году составлял 2,47 и повысился до 3,13 в 2020 году», а достаточный коэффициент для самовоспроизводства населения – 2,1.

«Действующая в Казахстане система поддержки материнства и детства гарантирует своевременность и периодичность выплаты пособий в течение всей продолжительности покрываемого риска и предусматривает разные жизненные ситуации. Она включает в себя социальную выплату по беременности и родам (порядка 40% от среднемесячной заработной платы), пособие на рождение ребенка (на рождение первого, второго, третьего ребенка – Т110 846, на четвертого и более ребенка – Т183 771), по уходу за ребенком до достижения одного года (от Т16 802 до Т25 962), для родителей занятых уходом за ребенком-инвалидом (Т48 023), которые выплачиваются без учета дохода семьи», - добавил Тугжанов.

Помимо этого, по его словам, «предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода».

«С 2020 года назначается и выплачивается пособие многодетным семьям в дифференцированном размере в зависимости от количества детей в семье (для семей с четырьмя детьми составляет 16,03 МРП – Т46 760, с пятью детьми 20,04 МРП – Т58 457, с шестью детьми 24,05 МРП – Т70 154 тенге, с семью детьми 28,06 МРП – Т81 852, с восьми и более детей – по 4 МРП на каждого ребенка). Малообеспеченным семьям с низким доходом (с доходом на каждого члена семьи ниже 70% от прожиточного минимума) назначается адресная социальная помощь», - добавил вице-премьер.

Детям из малообеспеченных семей, по его словам, предоставляется гарантированный социальный пакет (для детей школьного возраста – бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транспорте, обеспечение школьной формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста - обеспечение продуктовыми наборами и товарами бытовой химии для детей).

«Кроме того, на сегодня во всех регионах и в столице функционируют центры поддержки института семьи «Жанұя» и «Шаңырақ», оказывающие консультационные услуги малообеспеченным и многодетным семьям по всем интересующим вопросам (назначение адресной социальной помощи, консультации по вопросам жилья, трудоустройства и так далее) по принципу «одного окна». Также в центре проводятся психологические и мотивационные тренинги и иные мероприятия для детей и их родителей, в том числе лиц с инвалидностью», - заверил Тугжанов.

Напомним, 28 мая депутаты выразили обеспокоенность ситуацией с утечкой специалистов из Казахстана в 2020 году.

«Если годом ранее доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6%, то в 2020 году несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3%. При этом Казахстан покинуло втрое больше медиков, в четыре раза больше педагогов, в пять раз больше технических специалистов чем в предшествующем 2019 году. А также отток молодежи из страны, масштаб которого сейчас близок к критическому», - отметили мажилисмены.

Немаловажным фактором, по мнению парламентариев, являются также вопросы доступности ипотеки, детских образовательных учреждений для молодых семей, а также наличие материнского капитала, программ поддержки семьи, которые есть в России и отсутствует в Казахстане.

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