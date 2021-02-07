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"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40883
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 11:08
Водители начали свое видео с извинений перед костанайцами, а затем высказали свои претензии и требования по отношению к новой системе оплаты.
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"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 13:37
Цитата:
Да потому что документ, подтверждающий проезд (билет), нужен во время проезда, а не после него. Но заморочки с дверьми - это только в Кустанае. В Челябинске никто не париться кто в какую дверь зашел, даже если нет кондуктора. Зашел в маршрутку (иногда в троллейбус) - подошел к водителю, оплатил проезд. Вышел в удобную дверь.
ladas:
Почему нельзя оставить всё как раньше с выходом в переднюю дверь? Люди привыкли - выходишь даёшь деньги водителю или прикладываешь карточку и всё никаких проблем.
Почему нельзя оставить всё как раньше с выходом в переднюю дверь? Люди привыкли - выходишь даёшь деньги водителю или прикладываешь карточку и всё никаких проблем.
Да потому что документ, подтверждающий проезд (билет), нужен во время проезда, а не после него. Но заморочки с дверьми - это только в Кустанае. В Челябинске никто не париться кто в какую дверь зашел, даже если нет кондуктора. Зашел в маршрутку (иногда в троллейбус) - подошел к водителю, оплатил проезд. Вышел в удобную дверь.
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 13:53
Цитата:
Таки да,думаю в чб война перевозчиков дошла до такого уровня что маршики заняли 70% нишу быстрых и удобных перевозок что могут устанавливать свою цену когда как автобусы и трамваи почти реликвия работающая для пенсионеров
Цитата:
Ну у нас если честно только 27 и 3 относительно комфортные и чистые маршруты в остальных все убитое,грязное
Victor Yang:
Но стоимость проезда в маршрутках всегда была выше, почему-то. Кстати, в Челябинске некоторые "маршрутские" маршруты закупили небольшие автобусы типа ПАЗиков.
Но стоимость проезда в маршрутках всегда была выше, почему-то. Кстати, в Челябинске некоторые "маршрутские" маршруты закупили небольшие автобусы типа ПАЗиков.
Таки да,думаю в чб война перевозчиков дошла до такого уровня что маршики заняли 70% нишу быстрых и удобных перевозок что могут устанавливать свою цену когда как автобусы и трамваи почти реликвия работающая для пенсионеров
Цитата:
Janus:
Вы ездили в пазиках в Челябинске. Где водила неизвестно кто из Средней Азии. Грязь и т.д. Или нормальный муниципальный транспорт, где каждый раз убираются, там чисто и приятно ездить. Кстати цена меньше.
Вы ездили в пазиках в Челябинске. Где водила неизвестно кто из Средней Азии. Грязь и т.д. Или нормальный муниципальный транспорт, где каждый раз убираются, там чисто и приятно ездить. Кстати цена меньше.
Ну у нас если честно только 27 и 3 относительно комфортные и чистые маршруты в остальных все убитое,грязное
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 14:00
Цитата:
Насчет быстрых соглашусь, а вот удобных - категорически нет. Я лучше в трамвае проеду чем в маршрутке. А дороже они и в Кустанае были, когда ездили.
abaika95:
маршики заняли 70% нишу быстрых и удобных перевозок
маршики заняли 70% нишу быстрых и удобных перевозок
Насчет быстрых соглашусь, а вот удобных - категорически нет. Я лучше в трамвае проеду чем в маршрутке. А дороже они и в Кустанае были, когда ездили.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 104
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 14:17
Вы посмотрите какие коттеджи понастроили руководство ТТС вокруг своего автопарка в Красном Партизане!Посмотрите какую автобазу и крытые ангары под автобусы построило ИП Брунер!И это ведь маленькая толика того что мы видим! Богатые тоже плачут...я бы так назвала эту статью!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 116
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 14:36
А в чем проблема? Конечно, необходимы контролеры в автобусах и водители не должны отвечать за валидаторы. Водители отвечают впервую очередь за безопасность пассажиров и зачем им отвлекаться на валидаторы и др?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9994
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 14:49
Город маленький. Многие говорят вот они водители 5 000 т украли . Выход рабочий 10-15 дней это вместе с зп где то 100-150 т. Это зп? И правильно делают что бастуют. Это не зп . А так ваще валидатор уже не поможет я думаю . Ттс я несколько раз видел объявления о продаже всего имущества. Альтаир-еще один пожар и больше не будет этого предприятия. Жарык-жол, так он уже Пенс. Сынок занимается уже другим бизнесом. И его не интересует автобус ваще . Остался один Брунер. Только он наивный построил новую базу для своих автобусов . Выход остался один. Государственный автопарк. От других наших частных, уже мы не увидел новые автобусы. Те мечтают избавится от того что имеют.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7685
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 15:02
Цитата:
Потому что....
Цитата:
Сами задали вопрос и сами же ответили.Есть повышенный спрос ,будет и повышенная цена.
ladas:
Почему такси наживаются на людской беде?
Почему такси наживаются на людской беде?
Потому что....
Цитата:
ladas:
пришлось заплатить на 200 тенге больше, так как видишь ли цены увеличены в связи с повышенным спросом, ну так естественно он повышен автобусы то не ходят, а мне теперь что делать?
пришлось заплатить на 200 тенге больше, так как видишь ли цены увеличены в связи с повышенным спросом, ну так естественно он повышен автобусы то не ходят, а мне теперь что делать?
Сами задали вопрос и сами же ответили.Есть повышенный спрос ,будет и повышенная цена.
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 15:59
Цитата:
Если возьмут контролёров все водилы разбегутся т.к. контролёр это доп траты автопарков и урезание зарплат у водил
И да что-то копейки водителям не проблемно было фасовать и считать при этом объезжая машины на полной скорости это их не отвлекало.
И да я не верю что валидаторы ломаются
Просто кое кому было выгодно чтобы люди ими не пользовались
Партизан7:
А в чем проблема? Конечно, необходимы контролеры в автобусах и водители не должны отвечать за валидаторы. Водители отвечают впервую очередь за безопасность пассажиров и зачем им отвлекаться на валидаторы и др?
А в чем проблема? Конечно, необходимы контролеры в автобусах и водители не должны отвечать за валидаторы. Водители отвечают впервую очередь за безопасность пассажиров и зачем им отвлекаться на валидаторы и др?
Если возьмут контролёров все водилы разбегутся т.к. контролёр это доп траты автопарков и урезание зарплат у водил
И да что-то копейки водителям не проблемно было фасовать и считать при этом объезжая машины на полной скорости это их не отвлекало.
И да я не верю что валидаторы ломаются
Просто кое кому было выгодно чтобы люди ими не пользовались
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