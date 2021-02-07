Видео, на котором, группа мужчин называет себя водителями общественного транспорта и обещает не выйти на работу 8 февраля, начали активно распространять в социальных сетях вечером 6 февраля.

Кадр из видео

Водители начали свое видео с извинений перед костанайцами, а затем высказали свои претензии и требования по отношению к новой системе оплаты.

Водители потребовали установить им заработную плату с окладом, снять ответственность с них за неработающий валидатор, и функции кондуктора.

Затронули водители и увеличение стоимости проезда за наличный расчет.

- Мы считаем, что 150 тенге - это неподъемная сумма для многих слоев населения нашего города, студентов, молодежи, обычный рабочий класс, - сказал мужчина на видео.

Также они требуют отменить вход в автобус через переднюю дверь и выход через заднюю, мотивируя это тем, что водитель может не заметить в зеркала выходящего пассажира и прищемить его дверьми.

- Искренне просим у жителей города Костаная извинения за предоставленные неудобства! - сказали водители - Понять простить и поддержать нас! Ваша поддержка очень нужна нам в данный момент.

Ранее в мессенджере уже рассылали аудиосообщение, в котором мужчина сообщал, что водители автобусов не выйдут на работу 8 февраля. Корреспондент "НГ" тогда на брифинге спросил представителей акимата, что они будут делать в этом случае.

- Касательно того, что водители будут бастовать, эта информация у нас также имеется, - сказал заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ. - Забастовка водителей 8 февраля под большим вопросом. Во-первых, мы работаем с юридическими лицами, которые выиграли тендер, Согласно договору их автобусы обязаны выходить на линии. Если и будут такие моменты, то у нас есть конкурсная документация, договор о пассажирских перевозках - все будем делать в рамках закона.

Напомним, с 9 февраля в общественном транспорте Костаная начнет действовать дифференцированный тариф для основной части населения. Для льготных категорий нынешний режим продлили до 1 апреля, чтобы все успели оформить социальные карты.