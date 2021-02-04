9 февраля для основной части населения областного центра начнет действовать дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте. Но для льготных пассажиров нынешний режим продлили до 1 марта, чтобы все успели получить социальные карты.

На брифинг пришли представители Казпочты и ТОО «Alem Pay», но отвечал в основном Ануарбек Касимов /Фото РСК

Об этом 3 февраля сообщили на брифинге в РСК, проведенном по просьбам журналистов.

Как отметил заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ, платежными терминалами с функцией оплаты за проезд банковской, транспортной картами, посредством SMS, QR-кодом и NFC оборудованы 240 автобусов. Оператор ТОО «Alem Pay» продал 31 000 транспортных карт, из которых активированы только 13 000. Транспортные карты продают по 290 тенге в ТРУ Kostanay Plaza, ТРЦ MART, ТЦ «ЦУМ», магазинах «Детский Мир» и «Азия» (по ул. Чернышевского).

- Для льготных категорий граждан, таких как пенсионеры, инвалиды по зрению, распространяются социальные карты в отделении АО «Казпочта», - напомнил Касимов.

Заместитель акима Костаная в очередной раз подчеркнул: электронная система билетирования позволяет определить прозрачность пассажиропотока, исходя из этого и формируется тариф.

Журналисты собщили о жалобах горожан, которые не могут купить транспортные карты.

- Они все в торговых точках которые я уже указывал ранее, - ответил Касимов. - Эти карты были завезены 1 февраля. Да, в конце января был дефицит, но сейчас их завезли. На сегодня дефицита нет.

Также костанайцы сообщают о проблемах в работе валидаторов, из-за чего водители заставляют платить наличными.

- На самом деле это не проблема, - заявил Касимов. - Вводится электронная система билетирования, а это, в первую очередь, прозрачность. Какие-то перевозчики эту систему уже наладили, но некоторые не хотят, чтобы была прозрачность их бизнеса, я так считаю. Наличный расчет - это всегда замкнуто, то есть, ежедневно человек получает деньги. Но в данном случае деньги поступают на банковский счет, подрядная организация в конце дня в отчете видит, сколько в конце дня водитель провез человек на данном автобусе. Эта система не позволяет водителям иметь дополнительный доход от населения.

- Валидаторы некорректно снимают деньги, почему так происходит? - спросили на брифинге.

- Такие случаи есть, но это единичные случаи, - ответил Касимов. - К сожалению, на днях программа давала сбой, также были проблемные моменты. Каждый случай мы рассматриваем в индивидуальном порядке, стараемся решать эти проблемы. Если действительно подтвердится, что человек проехал, а за него сняли больше денег, чем положено, то они будут возвращены ему на карту в течение 10 рабочих дней. Тоже самое - с картами «Alem Pay», о проблемах с ними можно обратиться в службу 109 iKomek.

- Есть ли гарантии, что после официального введения валидаторов водители не будут требовать от пассажиров оплату наличными? - спросил корреспондент «НГ».

- Мы планируем, что в 99% случаев этого не будет, но, скорее всего, где-то какие-то случаи могут быть, - ответил заместитель акима. - Это мы тоже ожидаем, для этого у нас и есть компания «Alem Pay», которая обслуживает валидаторы. Также это контролирует контрольно-ревизионное управление, на сегодня оно состоит из 4 человек - они могут зайти в автобус на любой остановке и проверить работу валидаторов.

Костанайцы жалуются на сложность оформления социальных карт в филиалах Казпочты.

- Сейчас много людей хотят которые приходят к нам оформлять социальную карту, в связи с этим и создается большая очередь, - прокомментировал заместитель директора по бизнесу Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Абильхан ДАУЛБАЕВ. - Но можно заранее запланировать очередь через сайт post.kz, либо через приложение post kz и прийти вовремя в порядке очереди. По городу у нас работают 9 отделений и центральный участок на проспекте Аль-Фараби, 69.

У водителей автобусов также скопилось много жалоб на работу валидаторов - по слухам, они намерены объявить забастовку. Корреспондент «НГ» напомнил, что такое уже случилось в декабре, и спросил о реакции властей на такую ситуацию.

- Касательно того, что водители будут бастовать, эта информация у нас также имеется, - сказал Касимов. - Но в декабре это была, скорее, не забастовка. В тот день стоял мороз - более минус 30 градусов. Причина в том, что у автопарка (ТОО «Костанайавтотранс» - «НГ») не имеется достаточного количества места в теплых боксах, в связи с этим в тот день часть автобусов не вышла на линию. Забастовка водителей 8 февраля под большим вопросом. Во-первых, мы работаем с юридическими лицами, которые выиграли тендер, Согласно договору их автобусы обязаны выходить на линии. Если и будут такие моменты, то у нас есть конкурсная документация, договор о пассажирских перевозках - все будем делать в рамках закона.

Объявление в автобусе № 22 об отмене этого маршрута /Фото Ксении РЕБИК

- 8 февраля маршрут № 22 будет исключен из реестра перевозок. С чем связано такое решение ТОО «Костанайавтотранс»? - спросил корреспондент «НГ».

- Это не связано с недовольством водителей и внедрением электронной системы билетирования, - прокомментировал Ануарбек Касимов. - Просто, проанализировав ситуацию с данным маршрутом, мы пришли к выводу, что у него малый пассажиропоток и 98% маршрута этого автобуса дублируется с другими маршрутами. Так как нет нецелесообразности использования этого маршрута, мы его убрали из реестра.

На вопрос о том, какой автобус будет заменять 22-й маршрут, на брифинге не ответили.