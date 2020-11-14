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≡ Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40327
Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 11:20
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Сегодня в первый раз попробовала, как цивилизованный человек, расплатиться транспортной картой в автобусе. Приготовила карту, отдала водителю, он приложил к устройству и ... вуаля, звонкий сигнал оповестил всех, что платеж прошёл. Что дальше?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8516
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 14.11.20 - 11:20
#1
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Есть вероятность, что эта система пойдет туда же, куда и рудненское колесо?))
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
13
Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате транспортной картой.
Отправлено: 14.11.20 - 11:37
#2
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Сейчас в Казпочте пенсионеры проходят регистрацию, чтобы через две недели получит проездные карточки. Я стану пенсионером в начале января. Кто может подсказать, как мне ездить за то время пока изготовят мне карточку в январе?
И можно ли расплачиваться за проезд в автобусе банковской карточкой Каспи?
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
888
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 14.11.20 - 12:16
#3
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Если вход в автобус через переднюю дверь, т.е. через валидатор, то если пассажир находится в автобусе, то вроде как логично предположить, что за проезд он уже оплатил? Или кто-то думает, что водитель запустит пассажира, не оплатившего проезд?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1857
Re: Квитанция-талон за проезд не выдается при оплате...
Отправлено: 14.11.20 - 12:20
#4
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да, плачу за проезд банковской картой Каспи и талон при этом не дают.
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