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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39619

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5516

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 14.08.20 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну подождём.

Вот и дождались Янгыч. Не долго верёвочка тянулась ;-)
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39572

[Исправлено: elektron, 14.08.2020 - 15:51]
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§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5516

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 14.08.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой как бы и тут чего подобного не вышло? :-o
Цитата из статьи о юбилейных домах https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39572: Костиченко обвиняется по ч. 1 и ч. 2 ст. 385 УК РК (подделка официального документа и его использование), а также по ч. 1 ст. 279 УК РК (нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности... повлекшее тяжкие последствия). В данном случае под тяжестью последствий подразумевается многомиллионная сумма ущерба, которую насчитал заказчик - отдел строительства акимата Костаная. В этом деле он в роли потерпевшей стороны.
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
38

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 14.08.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно я был не прав, когда писал о ветеринаре, который отстаивал свои права.
Сейчас появилось видео, в котором видно, что они работали, не обедали.
И видео завершается тем, что им сказали, дело направляется ...

Ветеринар говорил, он удивился, что через месяц, полтора получил штраф.
Т.е. полицейский тогда говорил об направлении...
Хотя по человечески, можно было обойтись на первый раз предупреждением.
Как то здесь непонятно.
Думаю, продолжение еще будет.

Сделал для себя вывод, говори и пиши о тех событиях и людей, которые сам лично знаешь и понимаешь. Что не попасть впросак.
По аптеке и общежитию владею информацией, а другим событиям- если не уверен, лучше промолчать.
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13076

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 15.08.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Это нарушение?

Нет, это не нарушение. Это риски проектировщика и не больше. Если проектировщик начал работать без правоустанавливающих документов на землю - это его проблемы, если работа будет впустую.
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13076

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 15.08.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
beka:
А мед.коледж решил построить общежите для своих студентов, нам что место больше нет где строить ?

Вполне логично строить общежитие в шаговой доступности от колледжа.
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§ peshexod
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3607

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 15.08.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет, это не нарушение.

Вопрос к умеющему мыслить логически, тут даже не надо быть юристом или проектировщиком:
Строительство общежития ведется в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, Дорожная карта предусматривает капитальный и текущий ремонты, реконструкция социально-культурных объектов.

Такой вид работ как строительство новых социально-культурных, был дополнен лишь 14 мая 2020 года.
Конкурс был объявлен на основании Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы 04 мая 2020 года.
Договор на «Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство общежития на 250 мест при КГП Медицинской колледж» был заключён 11 мая 2020 года.

Как Вы считаете, договор на строительство является законным?
Если да то на каком основании?
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13076

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 15.08.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Строительство общежития ведется в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, Дорожная карта предусматривает капитальный и текущий ремонты, реконструкция социально-культурных объектов.

Это называется "цепляться за соломинку". Жильцам вообще какая разница на чьи деньги ведётся строительство? Ну не эта программа - так другая будет. Ваш юрист какие-то маловажные вещи выделил для иска. Лучше бы консультанта-генпланиста наняли вкупе с юристом. Хотя, оспорить заключение Госэкспертизы всё равно вряд ли получится.
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
38

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 15.08.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor yang Цитата/Вполне логично строить общежитие в шаговой доступности от колледжа.

Да, Вы правы, логично строить общежитие в шаговой доступности от медколледжа.
Но строить исходя из возможностей и законности строительства.
Так как во дворе медицинского колледжа находятся жилые дома, надо исходить из этого.
Уже ранее я писал, что если бы, как ранее планировалось в 2018 году, строилось бы 5 этажное общежитие и оно было во дворе медколледжа- это бы нормально.
Но 9 этажное, в 15 метрах и напротив 6 подъезда дома это конечно очень неправильно и жители двора считают незаконным
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
38

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 15.08.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общежития педагогического института, сейчас университет, находятся далеко от учебных корпусов и жилых домов.

Так вот может быть правильно было бы построить в Кунае- новые корпуса и 9 общежития медицинского колледжа.
Тем более там планируют построить новую областную больницу.
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