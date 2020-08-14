Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для проектировщика 4 года лишения свободы

Второе требование гособвинения - подсудимый также должен возместить государству 313,9 млн тенге как стоимость строений в микрорайоне Юбилейный Костаная, которые пришлось демонтировать.

В четверг, 13 августа, прениями завершилось судебное расследование по громкому уголовному делу.

На скамье подсудимых - директор ТОО «Институт Целинпроект» Роман КОСТИЧЕНКО. Товарищество проектировало 5 многоэтажных домов в микрорайоне Юбилейный, осуществляло затем авторский надзор за их строительством. Три дома сегодня благополучно стоят, у двух - №24 и №27 - весной 2018 года повело фундаменты. Строения, одно из которых было поднято на полтора этажа, а второе почти завершено, растрескались и были демонтированы как аварийные.

Костиченко обвиняется по ч. 1 и ч. 2 ст. 385 УК РК (подделка официального документа и его использование), а также по ч. 1 ст. 279 УК РК (нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности... повлекшее тяжкие последствия). В данном случае под тяжестью последствий подразумевается многомиллионная сумма ущерба, которую насчитал заказчик - отдел строительства акимата Костаная. В этом деле он в роли потерпевшей стороны.

Обвинение по первым двум пунктам было предъявлено Костиченко потому, что на страницах рабочего проекта стояла, по версии обвинения, поддельная подпись главного инженера проекта. Ставил ее Костиченко. Рабочий же проект, как сказал в прениях прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ «это основа основ строительства».

Подсудимый в ходе процесса доказывал, что подпись не поддельная, а сканированная, ставилась с ведома ГИПа и это общепринятая практика, ведь подписывается 4 экземпляра многостраничного документа.

Обвинение по второй статье - в том, что руководимое подсудимым ТОО изготовило некачественный проект. Как сказал представитель потерпевшей стороны, «проектные решения не соответствовали строительным нормам и правилам», конструктивные решения были ошибочными. Кроме того, Костиченко, по оценке обвинения, плохо вел авторский надзор за строительством.

В прениях прокурор говорил о том, что директор ТОО действовал с умыслом, преследовал корысть, его действия были преступно самонадеянными, он подорвал веру людей в государственные программы строительства жилья. Кроме того, в ходе процесса прокурор, по его словам, не увидел со стороны подсудимого осознания перечисленных выше моментов, но имели место «выкрики, что на Костиченко вешают» вину за все и всех. В итоге попросил для подсудимого 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности и возмещения материального ущерба в сумме 313,9 млн тенге.

Потерпевшая сторона, то бишь отдел строительства, по мере наказания высказалась коротко - «на усмотрение суда».

Защитник подсудимого Олег МАЛЬКОВ категорически отмел мотивы корысти и умысла в действиях Костиченко и просил подзащитного оправдать.

И адвокат, и мать подсудимого, которая была его общественным защитником, указывали: несмотря на то, что ответственность за качество возводимых объектов всегда лежит не только на проектировщике, но и на подрядчике, экспертах технадзора, которые действуют от имени заказчика, перед судом по уголовным статьям отвечает один Костиченко. При этом заказчик утверждает проект и именно заказчик, а не проектировщик, проводит экспертизу проекта. В данном случае заказчик принял решение после исправления недочетов, которые обнаружила в проекте госэкспертиза, направить его на повторную экспертизу в частную компанию. Однако это ставилось в вину Костиченко. Как и то, что он «оказывается, сам не изготавливал проект». Если для кого-то в ходе процесса это и было открытием, то только не для отдела строительства. Это общепринятая практика, не запрещенная законом. Покупаются авторские права на готовый проект, который затем привязывают к конкретной строительной площадке.

Стоит отметить и то, что на этом проблемном строительстве у технического надзора в лице ТОО «Элит Эксперт», как показывал в суде его директор, не было ни единого серьезного замечания к ходу СМР.

Напомним, уголовному разбирательству предшествовал гражданский суд, который завершился мировым соглашением сторон. Все участники строительства взяли на себя определенные обязательства, чтобы исправить ситуацию, что косвенно означает: все признали свою роль в том, что новостройки пришлось демонтировать.

ТОО «Институт Целинпроект» не исполнило денежную часть взятых на себя обязательств, не выплатило 55 млн тенге. Возможно, как раз поэтому под уголовное обвинение и попал один Костиченко.

В прениях он задавал вопрос об остальных участниках строительства, в отношении которых, как и в отношении него, велось предварительное следствие и обвинения предъявлялись по той же 279-й статье. Но в феврале 2020 года следователь заключил, что «установить виновных лиц» у остальных не представилось возможным. Это означает, в частности, что человека, который поставил поддельную подпись Костиченко (установлено почерковедческой экспертизой) в акте приемки котлована под фундамент дома № 27, той самой готовой пятиэтажки, искать не будут. Хотя подделка подписи - это уголовное правонарушение.

Корреспондент «НГ» не успел подключиться к заседанию онлайн, чтобы услышать последнее слово подсудимого. Мы позвонили Костиченко и попросили сообщить, что он сказал суду.

- Вину я не признаю, - сказал он «НГ». - Говорил в последнем слове, что полагаюсь на объективность суда. Сказал, что в моих действиях не было никакого умысла и корысти. Это подтверждается тем, что мы за авторский надзор по этим двум домам не взяли ни копейки, не выставляли акты выполненных работ. У нас не было задумки как-то обогатиться, не выполнив работу. Наоборот, мы очень сильно затратились. И с самого начала появления проблемы мы занимали активную позицию, чтобы ее разрешить. Нами по каждому дому было заказано по три дополнительных экспертизы по геологии. Это огромные деньги. По мировому соглашению мы за свой счет обязаны были проходить экспертизу, мы тоже оплачивали это заключение. Какая корысть?

«НГ» задала вопрос относительно проекта, который называли ошибочным. Как все-таки после доводов, которые прозвучали в ходе судебного следствия, Костиченко оценивает свой проект. Ведь его и госэкспертиза возвращала на доработку.

- Самое интересное, что большая часть замечаний касалась верхней части дома. Над фундаментом. А ведь мы купили авторские права на проект, который уже прошел госэкспертизу, - сказал Костиченко. - Мы разрабатывали только фундамент. И вот здесь я бы еще раз хотел сказать то, что не раз говорил в суде, но это как-то никогда не оказывалось в фокусе. Когда нам твердят, что проект был плохой, неправильный, его почему-то сравнивают с данными дополнительных геологических изысканий, которые значительно отличаются от первоначальных, выполненных для нас. В соответствии с первоначальными данными проект был правильным, об этом говорил эксперт Владимир Сорокин на процессе. И проект на начало строительства прошел экспертизы, всех устраивал.

На вопрос, почему же все-таки дома посыпались, Костиченко ответил, что придерживается позиции, сразу заявленной в суде: первоначальные данные геологических изысканий были ошибочными, грунты под домами оказались просадочными, обустраивать на них фундамент зимой было нельзя - по крайней мере, без дополнительных мероприятий, защищающих их от перемораживания. Весной они поплыли, вследствие чего началась деформация фундаментов.

Если бы копали котлованы летом, все было бы нормально и при фундаментах смешанного типа, считает он.

Приговор по делу будет вынесен 18 августа.