Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному

Противники строительства общежития медицинского колледжа в среду, 12 августа, повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!» Как и в прошлый раз, оперативно отреагировали чиновники. Они утверждают, что баннер «нарушит архитектурный стиль здания».

Баннер и его монтаж обошлись инициаторам в 36 000 тенге

Все лето жильцы ближайших к стройке многоэтажек пытаются добиться отмены строительства. Они считают, что стройка ведется с нарушениями, а для общежития нужно было выбрать другое место. По их мнению, стройка уничтожила двор, а будущие соседи, студенты, будут шуметь и мешать тихой, спокойной жизни.

Первую попытку вывесить наглядную агитацию на фасаде собственного дома предприняли 5 июня. Спустя час на место прибыл заместитель акима Костаная Андрей Финк и по его указанию баннер сняли.

- В июне мы думали, что раз у нас есть подписи под обращением к президенту, то этого будет достаточно, - объяснил активист Валерий РАЙХЕРТ. - После мы проконсультировались с юристом, он посоветовал провести собрание жильцов, собрать 2/3 подписей. Мы это сделали, изготовили новый баннер. Фирма, которая в июне монтировала баннер, отказалась с нами работать в этот раз. Нашли других ребят, они согласились, но в последний момент отказались. В итоге нашли небольшое рекламное агентство, которое согласилось выполнить наш заказ. Вместе с монтажом баннер обошелся нам в 36 000 тенге. Мы считаем, что имеем право мирно выражать свое мнение. И нет такого закона, который бы запрещал нам вывешивать этот баннер.

По мнению чиновников, баннер нарушает архитектурный стиль здания

Через 20 минут, после того как рабочие приступили к монтажу баннера, на место приехал сотрудник горакимата. Он не стал называть свое имя, лишь задавал вопросы жильцам:

- Вы брали разрешение у местного исполнительного органа? Улицы Костаная, сами понимаете, - это облик города. Мы, как местные исполнительные органы, смотрим за обликом города. Любое информационное сообщение в любом случае несет информацию, верно же? Мы уважаем мнение жильцов, но есть акимат Костаная, куда нужно написать заявление, чтобы установить баннер. Вы говорите, что этот баннер - частная собственность. Но он находится на территории города. Нужно разрешение.

Протокол собрания жильцов гостя не впечатлил. Не добившись от жильцов понимания, он перешел к телефонным переговорам. Рабочие успели завершить монтаж, когда на место приехала главный специалист отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Екатерина ХАМИДУЛИНА. Она сообщила, что жильцы нарушили приказ министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства».

- Он нарушает стиль здания, - сказала Хамидулина.

- Он выражает наше мнение! - парировали жильцы.

Спустя 2 часа на место прибыл подъемник. Рабочие сообщили, что обычно работают с уличным освещением, но название фирмы не сказали. За 10 минут они сорвали баннер, оставив крепежи в фасаде, бросили его возле дома и уехали.

Ничем не смог помочь и местный участковый, который прибыл по звонку жильцов, просивших пресечь уничтожение частной собственности.

После демонтажа рабочие бросили баннер под домом

- Они просто ищут, за что бы прицепиться, чтобы мы не могли повесить баннер, - добавил Райхерт. - Посмотрите на рекламные вывески или оформление некоторых магазинчиков - вот что действительно портит облик здания.

Пока одни рабочие вывешивали, а другие снимали баннер, за процессом с интересом наблюдали прохожие и водители проезжавших мимо автомобилей. Когда баннер просто висел, почти никто не обращал на него внимания.

По словам Райхерта, жильцы намерены обратиться в полицию с просьбой привлечь к ответственности подрядчика, который повредил баннер.

Фото Георгия ГОВОРОВА