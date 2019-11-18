Сталкер Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -... #89





(Полноправные пользователи) Сообщений: 223

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:50 Назрела пора адресовать вопросы и заместителю акима города Рудного Елене СКАРЕДИНОЙ



исх. №1514 от 20.11.2019г.



Заместителю акима города Рудного

СКАРЕДИНОЙ Е.В.



Уважаемая Елена Вадимовна!



Первое. Согласно выписке из протокола №1 заседания бюджетной комиссии г.Рудного был рассмотрен вопрос о распределении свободного остатка бюджетных денежных средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2018г.



В данной выписке из протокола (копия прилагается) указано, что на комиссии была «заслушана заместитель акима г.Рудного Скаредина Е.В.»



Данный документ был предоставлен в адрес ОО «ЦЗПП г.Рудного» акиматом г.Рудного в ответ на запрос о предоставлении информации о принятии решения о выделении бюджетных денежных средств на строительство аттракциона «Колесо обозрения».



В связи с отсутствием в данной выписке из протокола исчерпывающей информации о Вашем выступлении и предложениях на заседании бюджетной комиссии по указанному вопросу, прошу сообщить (предоставить информацию) – чья была инициатива (решение) о внесении на рассмотрение бюджетной комиссии г.Рудного вопроса о финансировании строительства «Колесо обозрения» в парке «Достык» г.Рудного (Ваша или вышестоящих должностных лиц, к примеру, акима г.Рудного Гаязова Б.Т.).



Второе. Согласно протоколу №1 оперативного совещания по вопросам строительства колеса обозрения в г.Рудном от 13.08.2018г. присутствовали: руководитель ГУ «Рудненский городской отдел строительства акимата г.Рудного» Тлеуов Д.М.; авторский надзор – директор ТОО «Рэтро-2» Юров Ю.Ю.; генеральный подрядчик – исполнительный директор ТОО «АлатауГорСтрой» Гаврильчик А.Н.; технический надзор ТОО «Надежда-С» Семенов В.П. (копия прилагается). Указанным протокольным решением было принято решение о необходимости заменить проектное волгоградское колесо обозрения на колесо обозрения санкт-петербургского производства России.



Известны ли Вам обстоятельства относительно проведения оперативного совещания в акимате городе Рудного по данному вопросу и о том, что ещё за месяц до даты указанного оперативного совещания ТОО «АлатауГорСтрой» уже заказало в Китайской Народной Республике аттракцион для установки в парке «Достык» г.Рудном.



Технический надзор ТОО «Надежда-С» в адрес ОО «ЦЗПП г.Рудного» предоставил информацию о том, что при проведении указанного совещания присутствовали и председательствовали Вы, но в протоколе участие не отражено и Ваше присутствие не указано. Соответствует ли данная информация действительности?



Если Вы присутствовали при проведении указанного оперативного совещания, и владеете информацией о его ходе и результатах, можете ли Вы что-либо сообщить, почему указанный протокол отказалась подписывать организация технического надзора ТОО «Надежда-С» и чем мотивировала свой отказ?



Третье. Ответом заместителя акима г.Рудного Ескатова А.К. за исх. №3Т-Г-00406 от 24.09.2019г. на запрос ОО «ЦЗПП г.Рудного» от 12.09.2019г. сообщено, «об информации, распространяющейся в средствах массовой информации о запуске в эксплуатацию и начале оказания развлекательных услуг за плату, пояснить ничего не можем».



Ответом директором ГКП «Городской парк культуры и отдыха акимата г.Рудного» за исх. №57 от 18.09.2019г. сообщено, что по договору с ТОО «Корпорация «SANA» №115 от 27.05.2019г. было заказано три тысячи билетов на аттракцион «Колесо обозрения», но ими билеты не реализовывались, так как сооружение им на баланс не передавалось (копия прилагается).



При этом факт работы аттракциона и взимание платы за оказание развлекательных услуг по 500 тенге со взрослых и 400 тенге с детей в период с 01.05.2019г. и до приостановления его работы судом, установлен вступившим в законную силу постановлением судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда от 23.09.2019г. (копия прилагается).



В данной связи прошу сообщить, проводились ли какие-либо конкретные мероприятия акиматом г.Рудного по вопросу установления факта взимания с посетителей «Колеса обозрения» платы и куда были направлены, кем приняты денежные средства, каким образом оприходованы, какая собрана сумма? К примеру, не профилактические антикоррупционные беседы, а назначались ли служебные расследования и подобное? Привлечён ли кто-либо к дисциплинарной ответственности?



председатель ОО "ЦЗПП г.Рудного" Н.Гиньятов