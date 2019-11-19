"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан

На встречу с журналистами, которая состоялась сегодня, 18 ноября, в городском акимате, рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с остальными чиновниками растянулась на 2,5 часа. Что не удивительно, после скандального флешмоба, в котором жители Рудного выражали недоверие акиму Гаязову.

"НГ" выбрала самые интересные вопросы городских и областных СМИ и ответы на них.

Начали с насущного - с кампании по очистке снега

- Вроде бы техника работает, но результата не видно. По какой схеме происходит очистка дорог, может она уже устарела? Почему получается так, как получается?





- 2 ноября выпало больше месячной нормы осадков, - отчитался заместитель акима Рудного по коммунальным вопросам Ануар ЕСКАТОВ. - Мы приняли меры. Снег был вычищен в течении 2 дней. Однако, из-за понижения температуры, образовалась наледь. Мы оказались к этому недостаточно готовы и усилили меры по использованию реагентов. Отработали центральные улицы, этого было недостаточно, коммунальные службы перевели на 3-х сменный график работы. Было организовано дежурство среди руководителей госучреждений, которые контролировали работы. Мы с себя ответственности не снимаем. Есть жалобы. Неочищенных улиц в Рудном нет. Остались вопросы по наледи. Этого недостаточно, мы выставили подрядчику уведомление. Сейчас закупают 3 новые единицы техники, пока ежедневно по городу работают 26 машин и 80 человек. Скорректировали смеси, не предполагали, что понадобится больше реагентов.

- Зима уже пришла. Чтобы жителям стало понятно, в каком порядке очищаются улицы? Площадь вылизывают, а остальные улицы нет.

- Я понимаю, что есть такие факты, - отметил Ескатов. - На самом деле, площадь - это видное место в центре городе. В первую очередь мы обращаем внимание на социальные объекты. У нас сама очередность очистки не менялась последние 5-6 лет. Есть необходимость скорректировать её, есть другие места скопления людей. Но если говорить о городской площади, то там ходит большая часть населения.

- Есть жалобы и на вывоз снега. Людям приходится взбираться на снежный вал, чтобы перейти улицу.

- Поэтому мы затребовали закупить новую технику.

- Песок поздно появился на остановках. Многие остановки оставались труднодоступными.

- Мы где-то в 8 раз увеличили объём песко-соляной смеси. Буквально 10 дней, в рамках чрезвычайной ситуации, проверили всю технику. Работу будем продолжать.

- В Рудном только одна компания занимается уборкой дорог?

- Это конкурентная среда. Договор, который сейчас действует с ТОО "Рахат-2018", заключён в феврале 2019 года. Был тендер, участвовали в нём 2 фирмы. Вторая компания ТОО "АБЗ+".

О флешмобе #Утратилдовериерудничан

- Может ли акимат прокомментировать две петиции: одна против того, чтобы аким Гаязов возглавлял акимат, другая наоборот в его поддержку.





- Конечно, мы в курсе, - ответил руководитель аппарата акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. - Понятно, что идёт какой-то информационный вброс. Понятно, что вызвало подобное реагирование - ситуация с очисткой дорог. Но Бахытжан Темирович работает на государственной службе больше 18 лет. Если посмотреть на его послужной список, то он в основном хозяйственник. Есть несколько типов руководителей, я считаю, что Бауыржан Темирович человек дела. Если какие-то возникают вопросы по этой петиции лично к нему, то он готов ответить на все вопросы. Я не думаю, что это проблема. Бауыржан Темирович готов разговаривать с людьми.

- Почему же он сам сюда не пришёл ответить на претензии рудничан?

- Он сейчас на расширенном заседании акимата Костанайской области.

- Причастен ли акимат к тому, что ряд публикаций из паблика "Типичный Рудный" исчезли?

- Акимат Рудного не имеет никакого отношения к волеизъявлению администрации паблика. Мы не знаем кто эти люди.

- Но тот факт, что посты удалены, восприниматся как неприятие критики.

- Критику мы воспринимаем, но здоровую критику. Вы можете почитать комментарии в "Типичном Рудном", как они звучат, я бы не сказал, что это здоровая критика.

- Ну вы же понимаете, что аудитория этого паблика - молодёжь. Это видно по стилю первых постов. Последние посты радикально отличаются от старого контента. Они более грамотные, взрослые. Это явное вмешательство какого-то человека извне.

- Мы согласны с этим. Откуда-то извне. Но как-то проанализировать это мы не можем. Мы не можем сказать, кто скрывается за этими никами, высокообразованные люди или нет, кто за ними стоит... Можем просто констатировать, что есть какого-то рода вбросы. Какие цели они преследуют, мы прокомментировать не можем.

- В комментариях пишут, что аким Гаязов не живёт в Рудном. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- Он не проживает в Рудном, он живёт в Костанае. Жильё у него находится там. Целый рабочий день проводит он здесь. Порою, он даже ночует в акимате, в своём кабинете.

- Рудничане отмечают, что за последние годы было несколько громких скандалов, связанных с акиматом Рудного: заместитель акима Дуспулов сидит за взятку, арестован юрист подрядной организации, которая занималась установкой колеса обозрения, а также задержан за взятку руководитель отдела строительства Тлеулова. Об этом тоже писали в петиции. Хотелось бы понять позицию акимата по этим делам. Какие меры были приняты, какая реакция со стороны акимата?

- Конечно же негативная. Но, хочу отметить, что по делу Тлеулова ещё не было суда, поэтому комментировать это не можем. По делу Гаврильчика тоже не можем, идёт следствие. Два года назад было громкое коррупционное дело Дуспулова, работа конечно же проводилась. Были встречи с госслужащими и представителями антикоррупционной службы. Стопроцентную гарантию за каждого госслужащего мы дать не можем, все же люди.

- Если вы считаете, что авторы флешмоба #Утратилдовериерудничан клевещут на акима Гаязова, будете ли вы подавать в суд на администрацию сайта?

- Мы проанализируем, мы подумаем. Аким примет решение позже.

- Планирует ли аким Бахытжан Гаязов подать в отставку?

- Нет, не планирует. Для этого нет реального повода.

"Есть судебное решение, колесо не демонтируют"

По колесу обозрения какая ситуация на данный момент, ведь народ изначально был против этого проекта?

- Я вам расскажу предысторию этого вопроса, - ответил заместитель акима Ануар Ескатов. - Когда-то у нас уже было колесо обозрения в парке культуры и очень неплохое. Самые яркие мои детские впечатления, это когда я в 8 лет проезжал через Рудный и мои родители прокатили меня на колесе. Я посмотрел на город с высоты птичьего полёта. Но старое колесо обозрения пришло в аварийное состояние и было демонтировано. Люди были недовольны демонтажём. После у нас были обращения рудничан с просьбой построить новое колесо обозрения. Одна часть города была "за" эту идею, другая "против". Общего мнения у горожан не было.

- Как сейчас обстоят дела?

- Мы ждём решения суда.

- Идёт досудебное расследование, - добавила заместитель акима Рудного по социальным вопросам Елена СКАРЕДИНА. - У нас уже есть решение суда, по которому демонтажу это колесо не подлежит.

- "Наша газета" активно освещает эту историю. Мы делали репортаж с открытия колеса, видели как продавали билеты на него, но в суде представители акимата утверждают, что колесо работало в тестовом режиме и билеты не продавали. Можете ли вы расставить точки над "i"?

- Давайте так, этот вопрос мы полностью изучим и дадим вам позже полный ответ, - пообещала Скаредина.

"О рудненском доме ребёнка и планах развития города"

- Как сейчас дела обстоят у рудненского дома ребёнка?

- Дом ребёнка сейчас на балансе областного управления здравоохранения, - рассказала Елена Скаредина. - Сейчас там 23 воспитанника. На следующий год в планах разработать ПСД для капитального ремонта крыши. О переводе детей в другие учреждения речи не может быть. Детки там с очень тяжёлыми заболеваниями, их посещают мамы. Они ограничены в правах на ребёнка, но лишить их права видеть детей мы не можем.

- Как обстоят дела с развитием социальной сферы?

- Я предвижу ваши вопросы, в этом году в 6 объектах образования сделан капитальный ремонт крыш, - добавила Скаредина. - Всё мы сделать не можем. В СШ №18 был пока только частичный ремонт и крыша всё равно потекла. Мы это взяли на учёт. Уже разработано ПСД по СШ №14, идёт экспертиза. Предвижу острый вопрос капитального ремонта дворца школьников и молодёжи. Разрабатывается ПСД, экспертиза будет только в следующем году и потом сразу приступим к капитальному ремонту объекта. Планируем построить физкультурно-оздоровительный комплекс в поле напротив мечети. Земля государственная, проблем не будет.

- Есть мнение, что себе в заслугу акимат ставит дороги и другую свою работу, которая проходит за счёт средств областного или республиканского бюджета. А вот пресловутое колесо построено на деньги городского бюджета. Поэтому такая острая реакция у людей. На эти деньги можно было купить МРТ, построить дом. А на какие деньги планируется ремонт ДШиМ и строится ФОК?

- ДШиМ за счёт местного бюджета. Пока стоимость чуть больше 500 000 000 тенге. Это ремонт крыши, спортивного и зрительного залов, электропроводки, буквально всё, - отметила Скаредина. - По ФОКу пока не могу ответить, сумма большая. Наверняка, это будут средства областного бюджета и возможно привлечём АО "ССГПО" с помощью меморандума. В очень далёких планах - открытие музыкальной школы.