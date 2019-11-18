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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Антимонопольщики,ТэЦ,просроченные продукты колеса,акиматы, больницы)

И да. Список, кстати, далеко неполный!)))))

Если решили давать какие-либо оценки по деятельности, так и давали бы уж их обстоятельно и аргументированно - по деятельности. Вот такое вот конкретное дело - не прав, так как "..." А остальное - это вода. И захламление темы переходом на личности неким псевдо психоанализом. И не более. Был о Вас лучшего мнения (а тут оказалось всё вон насколько банально).

Касательно //Извиняюсь если обидел// - ещё чего. Меня ни так же просто зацепить и пронять, ни такой я впечатлительный!))) Просто вместо обсуждения темы - какие то психологические рассуждения и т.д. - ересь какая то получилась. Можете рассуждать (уверяю, мне абсолютно всё равно, только это какое отношение имеет к обсуждаемой новости при акимат Рудного?!) Тем более, я с таким и подобным сталкиваюсь ежедневно и порой по несколько раз на дню, что вырабатывает стойкий иммунитет))) Можете себе такое представить?
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1763
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не обиделись а все пишите и пишите о моей "банальщине")) не прошли тест в космонавты)

все все давайте к теме вернёмся)


На чем мы там остановились?)
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* Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 19.11.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На чем мы там остановились?)

Какими Вы видите эффективные механизмы выявления недовольства населения местной исполнительной властью? И интересно, если большинство населения недовольно деятельностью акима - какие должны быть последствия? Есть ли такие механизмы действенные выявления общественного мнения? Или в нашей системе может сложиться так, что 90% населения территории категорически против акима, а он дальше может оставаться акимом сколько угодно долго?
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4146
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Какими Вы видите эффективные механизмы выявления недовольства населения местной исполнительной властью?

Как бороться против меда? Спросите пчелу ))
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4146
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кидайте теперь ему на киви-кошелек финансовую помощь на борьбу с режЫмом)

Я подумаю ;-)
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§ drakon
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17873
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.11.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Какими Вы видите эффективные механизмы

Слился - психолог Абайка?... 8-) :-o :lol:
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§ maxsaf
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4146
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слился - психолог Абайка?...

Ушел искать Хамитжана Дихаева :lol:
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