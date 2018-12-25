Добринцофф В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год #32





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6294

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:12 Цитата: maxsaf:

В этой части вопросов как-раз таки нет, но вы утверждали, что все это происходило без вливаний, что у меня лично вызывает сомнения.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36414&viewmode=flat&sortorder=0&start=30 В этой части вопросов как-раз таки нет, но вы утверждали, что все это происходило без вливаний, что у меня лично вызывает сомнения.Источник:

Конечно без вливаний,всё на самоокупаемости.

Вам наверно трудно представить,что люди добровольно будут лазить по помойке и чё там собирать и сортировать,но так оно и есть,это нормальная работа обычного самозанятого человека в Казахстане.

Чем ходить по ЦОНам ,соцзащитам или упаси бог ,биржам труда пытаясь законно оформить пособие по безработице,намного проще и эффективней это время потратить на реальный заработок на свалке.

Нас тут давно приучили заботиться о себе самому,что бы лишний раз у государства копейку не клянчили,а теперь вот ещё эти самозанятые с нового года налог будут платить.

Правда здорово,учись заграница!