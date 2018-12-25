В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год

При небольшой модернизации мощность можно утроить, забирая на переработку весь мусор с полигонов области, отметил на церемонии открытия директор ТОО «EKO SITI KZ» Жандос ЖАКСЫБАЕВ. Стоимость проекта – около 300 млн тенге.

Сегодня, 24 декабря, запущена линия сортировки, в начале следующего года начнут работать линии по мытью пластиковой тары, а также по производству из нее гранул. Посредством этого ТОО « Фабрика нетканых материалов «S.M.F. – Sistem» обеспечит себя 3 000 т сырья из вторичного пластика.

Именно гендиректор этой компании Марат САДВАКАСОВ является застрельщиком проекта мусоросортировочного комплекса. Его предприятие производит около 80 наименований продукции, в том числе нетканый текстиль, композиты, полиэтиленовую пленку и трубы, георешетки, приступают к выпуску мешкотары, в том числе «бигов» для горнорудных предприятий.

- Мы нуждаемся в стабильном обеспечении сырьем, и комплекс решает эту проблему, - сказал корреспонденту «НГ» Садвакасов. – Уже есть договоренности, что макулатуру и картон у нас будут брать лисаковчане и местный производитель туалетной бумаги. Бой стекла, скорее всего, пойдет в Россию, целая бутылка вернется в оборот, металл заберет Караганда.

Работу комплекса обеспечивают сейчас три предприятия, объединившиеся на принципах консорциума – транспортная фирма, владелец полигона ТБО в Затобольске и фабрика нетканых материалов. Планов, ориентированных на работу совместно созданного предприятия, много. Предприниматели предлагают в новом микрорайоне, который будет строиться в райцентре, запроектировать котельную, работающую на RDF-топливе, всех остатках, которые остаются после сортировки и способны сгорать.

- Это дешево и безотходно, ликвидируется этап захоронения мусора, а из сажистых остатков можно производить пластифицирующую добавку в цемент, - пояснял Садвакасов.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ, который приехал на открытие комплекса, поручил вопрос изучить. Также настаивал на том, что следует самим ставить завод по выпуску из гранул волокна, необходимого фабрике нетканых материалов – «чтобы вообще не упускать добавленную стоимость». Сейчас такое сырье производит завод в Шымкенте. При таком подходе глава области обещал финансовое содействие – на прокладку коммуникаций, в частности, требуется около 200 млн тенге. До сих пор компания Марата Садвакасова все делала без денежной господдержки.

Строительство первой очереди началось в октябре – бетонировали площадку, огораживали, прокладывали коммуникации, в том числе электричество, ставили помещение, монтировали сортировочную линию - все успели сделать до третьей декады декабря. Подобных площадок будет три, забетонировано будет около гектара.

Первая линия – белорусского производства, в сотрудничестве с фирмой «Стефания» наши еще собираются наладить производство евроконтейнеров, в том числе для раздельного сбора мусора. Есть также намерение организовать производство мусоросортировочного оборудования.