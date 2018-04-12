Протест прокуратуры по делу о смертельном ДТП с участием "Инфинити" рассмотрел суд в Костанае

Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда сегодня, 12 апреля, рассмотрела протест прокуратуры на приговор 22-летней Юлии Вильчук.

Напомним, 15 февраля суд № 2 Костаная признал Вильчук виновной в совершении громкого ДТП, в результате которого погиб мотоциклист и серьезно пострадал пассажир "Пежо" Ислам Уркеев. Судья Ляззат Мухамеджанова решила, что для исправления Вильчук будет достаточно условного наказания в виде 2,5 лет и лишения водительских прав на 4 года.

Однако в апелляционной инстанции приговор суда № 2 был изменен. Судья Клышпай Сальмухаметов принял решение заменить условное наказание реальным сроком на 2,5 года в колонии минимальной безопасности. Юлию Вильчук взяли под стражу в зале суда.

Приговор удивил даже потерпевших, которые и не надеялись, что Вильчук могут дать реальное наказание. Мать девушки плакала и обнимала дочь, пока ее не увел конвой.

Сама Юлия Вильчук приговор выслушала спокойно и просила маму не расстраиваться.

Потерпевшие после суда заявили, что решением суда остались довольны, хоть их апелляционные жалобы не удовлетворили.

Адвокат матери пострадавшего Ислама Уркеева Гульнара Кузбаева заявила, что будет подавать гражданский иск на возмещение материального ущерба. Парню требуется дорогостоящая операция.

Судебное заседание длилось почти три часа. Были выслушаны жалобы всех сторон, в том числе и семьи погибшего Евгения Пасечника. На стадии первого судебного разбирательства мать мотоциклиста, Мария Пасечник, к Вильчук претензий не имела. В суде Мария Пасечник заявляла, что ей выплатили 2 млн тенге, и она этим довольна. Теперь ситуация изменилась. Мария Пасечник умерла в январе 2018 года, а ее дочь Елена Пасечник заявила, что этих денег матери не передавали.

- Их не было ни на книжке, ни дома, мы все обыскали, - рассказывала родственница Марии Пасечник, ее законный представитель в суде Галина ПАСЕЧНИК. - На похороны ее дочери Лене пришлось брать кредит.

Однако эти доводы и требования остальных потерпевших взыскать с Вильчук дополнительные средства судья посчитал несостоятельными.

Адвокат Юлии Вильчук Сергей БЗИКОВ в своей речи заявил, что столько лжи он еще никогда не слышал.

- Почему вы выставляете нас мошенниками? - эмоционально парировал он. - Почему вы, Елена, не говорите, что эти 2 млн украла подруга вашей матери? Вы ведь даже заявление написали, заведено уголовное дело. Чего вы от нас хотите? Если Вильчук сядет, то вам от этого какая польза? Так хоть она вам платить будет.

Адвокат матери пострадавшего Ислама Уркеева, Аины Бисенкуловой, Самата Тайгарина и Ерсина Балашева во время высказывания своей позиции даже сравнила наказание Вильчук с ситуацией скандально прославившегося Максата Усенова, который тоже совершил смертельное ДТП, но остался на свободе.

Прокурор Бауржан Бейсембаев, который был гособвинителем на судебном разбирательстве первой инстанции, запрашивал для Вильчук 4 года колонии.

Но прокурор областной прокуратуры посчитал, что 2,5 лет в тюрьме будет достаточно. Судья с гособвинителем апелляционной инстанции был солидарен.

Срок отбывания наказания постановили исчислять с 12 апреля 2018 года.

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