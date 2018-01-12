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Уася
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"
стыдно должно быть этим свидетелям!!! Нервный срыв она получает, она получить денежку хочет на горе людей. А "адвокат" Кузбаева вообще не профессионал, что подтверждается ее глупыми...
12.01.18 16:41
гость
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"
Вспомнил тот перекресток, там два люка торчат по Абая и когда движешься в центр очень тянет "вильнуть" вправо чтоб объехать их. Там накатанная дорожка от шин кажется возможно выходит за...
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Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"

Татьяна НАЗАРУК

12 января 2018, 13:25 |  Криминал

Водитель "Пежо" Самат Тайгарин хочет получить от подсудимой Юлии Вильчук возмещение материального ущерба за поврежденный автомобиль, его пассажиры Аина Бисенкулова и Ерсин Балашев - компенсацию морального вреда за нервный стресс, который они испытали после аварии и во время судебных заседаний. 

Крупная авария с участием автомобилей "Инфинити", "Пежо", мотоцикла и маршрутного автобуса № 21 произошла вечером 21 сентября 2017 года на пересечении пр. Абая - ул. Павлова в Костанае. В результате погиб 32-летний мотоциклист Евгений Пасечник и сильно пострадал пассажир "Пежо" Ислам Уркеев. По версии обвинения, ДТП спровоцировала водитель "Инфинити", 22-летняя Юлия Вильчук, которая не пропустила двигающийся по главной дороге автомобиль "Пежо".

На втором слушании по этому делу, сегодня, 12 января, в суде № 2 Костаная адвокат Ислама Уркеева Гульнара КУЗБАЕВА заявила ордера на представление в суде интересов пострадавших Бисенкуловой, Балашева и выступавшего ранее в качестве свидетеля Тайгарина.

- Мы хотим перевести Самата Тайгарина из свидетелей в пострадавшие, так как в результате аварии его машина стоимостью около 5 млн тенге сильно пострадала и ему был причинен серьезный материальный ущерб, - пояснила Кузбаева.

Ей возразил адвокат Юлии Вильчук Сергей БЗИКОВ. Он отметил, что ее подзащитную судят только лишь по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следовательно, она отвечает только за факт причинения физического вреда здоровью.

- Мать мотоциклиста Мария Пасечник передала мне расписку о том, что к Вильчук не имеет никаких претензий, так как получила выплаты в сумме 2 100 000 тенге, и просит назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, - сообщил Бзиков. - На слушаниях Пасечник присутствовать не будет по состоянию здоровья. Бисенкулова и Балашев 22 и 23 декабря тоже написали расписку о том, что получили от Вильчук по 200 000 тенге и не имеют к ней претензий. Однако сейчас они говорят об обратном.

Аина БИСЕНКУРОВА заявила, что эти расписки она и Балашев написали еще до начала судебного процесса, но тогда они полагали, что перед ними извинятся.

- Мы думали, что вы, Юля, будете раскаиваться - обратилась она к подсудимой. - А я от этих заседаний только нервный срыв себе получаю.

Сторона подсудимой предлагала 200 000 тенге и Гульсаре Оркей, матери Ислама Уркеева, который сейчас проходит период реабилитации. Но женщина от этих денег отказалась, так как посчитала, что их недостаточно.

Гульсара Оркей пригласила на заседание в качестве свидетеля заведующего нейрохирургическим отделением Костанайской городской больницы Игоря ХВАНА. Врач подтвердил, что Уркеев поступил в больницу в очень тяжелом состоянии и перенес операцию на головном мозге.

- В результате операции удалили почти всю правую половину лобной кости, теперь этот дефект надо закрывать - делать пластику костей черепа, - констатировал Игорь Хван.

Еще один свидетелем, эксперт Галихан МАСАЛИМОВ, проводивший транспортно-трасологическую экспертизу, сообщил о выводе, к которому он пришел: именно "Инфинити" врезалась в правое переднее крыло "Пежо".

- У "Инфинити" тоже имеются повреждения - деформация левого колеса и фары, - сообщил эксперт. - Но так как на асфальте не было следов от колес, точное место столкновения определено не было.

На вопрос адвоката обвиняемой, почему тогда после столкновения "Инфинити" осталась на месте, а "Пежо" улетел дальше, Масалимов ответить конкретно не смог.

- Вероятно, потому что скорость движения у "Пежо" была больше, - предположил эксперт.

Точно такой же версии придерживается Юлия Вильчук. В ходе следствия она заявляла, что при повороте на пр. Абая не видела автомобиль "Пежо", а потом произошло столкновение. Вильчук считает, что "Пежо" ехал с большой скоростью.

Следующее судебное заседание назначено на 31 января.

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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мать мотоциклиста Мария Пасечник передала мне расписку о том, что к Вильчук не имеет никаких претензий, так как получила выплаты в сумме 2 100 000 тенге, и просит назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, - сообщил Бзиков. -
Странно а жена и дети которые остались сиротами значить не при делах? Кто теперь будет выплачивать пенсию по потере кормильца?Государство? Как может мать продать сына за деньги?? Пусть купят им квартиру в центре трёх комнатную,хоть будут сдавать в наем и жить за счёт ренты. А так эти деньги завтра же закончатся а кормильца уже и нет.

§ KOS77
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 12.01.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бисенкулова и Балашев 22 и 23 декабря тоже написали расписку о том, что получили от Вильчук по 200 000 тенге и не имеют к ней претензий. Однако сейчас они говорят об обратном. Аина БИСЕНКУРОВА заявила, что эти расписки она и Балашев написали еще до начала судебного процесса, но тогда они полагали

Если им принципиально нужно было лишь извинение подсудимой, тогда зачем деньги взяли? Скорей всего до суда они полагали, что больше предложенной суммы им ничего не обломится, а теперь поняли, что продешевили и решили получить ещё?! Им нужно ещё и с водителя "пежо" требовать компенсацию, за то что ехал с превышением скорости и никак не успел среагировать, в аварийной ситуации.
Профайл

§ KOS77
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 12.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
жена и дети которые остались сиротами значить не при делах?

Разве о жене и детях, где-то упоминалось, вроде только мать признана потерпевшей?!
Профайл

Автоюрист
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При гибели, родственникам мотоциклиста помимо 2,1 млн. еще и страховая компания обязана выплатить 1000 кратный МРП, если правильно составили соглашение(расписки) при получении денег от виновного водителя.

Серик
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего они не получат. Оба "пострадавших" водителя были накуренные. Им вообще по идее обоюдку должны влепить. Водилу инфинити вообще могут оправдать, а вот остальные водители виновны в дтп так как анализы показали положительный тест на наркоту.

гость
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил тот перекресток, там два люка торчат по Абая и когда движешься в центр очень тянет "вильнуть" вправо чтоб объехать их. Там накатанная дорожка от шин кажется возможно выходит за пределы края проезжей части Абая.

Уася
Re: Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили...




Отправлено: 12.01.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стыдно должно быть этим свидетелям!!! Нервный срыв она получает, она получить денежку хочет на горе людей. А "адвокат" Кузбаева вообще не профессионал, что подтверждается ее глупыми ходатайствами.

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