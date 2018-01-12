Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"

Водитель "Пежо" Самат Тайгарин хочет получить от подсудимой Юлии Вильчук возмещение материального ущерба за поврежденный автомобиль, его пассажиры Аина Бисенкулова и Ерсин Балашев - компенсацию морального вреда за нервный стресс, который они испытали после аварии и во время судебных заседаний.

Крупная авария с участием автомобилей "Инфинити", "Пежо", мотоцикла и маршрутного автобуса № 21 произошла вечером 21 сентября 2017 года на пересечении пр. Абая - ул. Павлова в Костанае. В результате погиб 32-летний мотоциклист Евгений Пасечник и сильно пострадал пассажир "Пежо" Ислам Уркеев. По версии обвинения, ДТП спровоцировала водитель "Инфинити", 22-летняя Юлия Вильчук, которая не пропустила двигающийся по главной дороге автомобиль "Пежо".

На втором слушании по этому делу, сегодня, 12 января, в суде № 2 Костаная адвокат Ислама Уркеева Гульнара КУЗБАЕВА заявила ордера на представление в суде интересов пострадавших Бисенкуловой, Балашева и выступавшего ранее в качестве свидетеля Тайгарина.

- Мы хотим перевести Самата Тайгарина из свидетелей в пострадавшие, так как в результате аварии его машина стоимостью около 5 млн тенге сильно пострадала и ему был причинен серьезный материальный ущерб, - пояснила Кузбаева.

Ей возразил адвокат Юлии Вильчук Сергей БЗИКОВ. Он отметил, что ее подзащитную судят только лишь по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следовательно, она отвечает только за факт причинения физического вреда здоровью.

- Мать мотоциклиста Мария Пасечник передала мне расписку о том, что к Вильчук не имеет никаких претензий, так как получила выплаты в сумме 2 100 000 тенге, и просит назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, - сообщил Бзиков. - На слушаниях Пасечник присутствовать не будет по состоянию здоровья. Бисенкулова и Балашев 22 и 23 декабря тоже написали расписку о том, что получили от Вильчук по 200 000 тенге и не имеют к ней претензий. Однако сейчас они говорят об обратном.

Аина БИСЕНКУРОВА заявила, что эти расписки она и Балашев написали еще до начала судебного процесса, но тогда они полагали, что перед ними извинятся.

- Мы думали, что вы, Юля, будете раскаиваться - обратилась она к подсудимой. - А я от этих заседаний только нервный срыв себе получаю.

Сторона подсудимой предлагала 200 000 тенге и Гульсаре Оркей, матери Ислама Уркеева, который сейчас проходит период реабилитации. Но женщина от этих денег отказалась, так как посчитала, что их недостаточно.

Гульсара Оркей пригласила на заседание в качестве свидетеля заведующего нейрохирургическим отделением Костанайской городской больницы Игоря ХВАНА. Врач подтвердил, что Уркеев поступил в больницу в очень тяжелом состоянии и перенес операцию на головном мозге.

- В результате операции удалили почти всю правую половину лобной кости, теперь этот дефект надо закрывать - делать пластику костей черепа, - констатировал Игорь Хван.

Еще один свидетелем, эксперт Галихан МАСАЛИМОВ, проводивший транспортно-трасологическую экспертизу, сообщил о выводе, к которому он пришел: именно "Инфинити" врезалась в правое переднее крыло "Пежо".

- У "Инфинити" тоже имеются повреждения - деформация левого колеса и фары, - сообщил эксперт. - Но так как на асфальте не было следов от колес, точное место столкновения определено не было.

На вопрос адвоката обвиняемой, почему тогда после столкновения "Инфинити" осталась на месте, а "Пежо" улетел дальше, Масалимов ответить конкретно не смог.

- Вероятно, потому что скорость движения у "Пежо" была больше, - предположил эксперт.

Точно такой же версии придерживается Юлия Вильчук. В ходе следствия она заявляла, что при повороте на пр. Абая не видела автомобиль "Пежо", а потом произошло столкновение. Вильчук считает, что "Пежо" ехал с большой скоростью.

Следующее судебное заседание назначено на 31 января.

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