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В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник

Татьяна НАЗАРУК

25 декабря 2017, 20:01 |  Криминал

Крупная авария, в которой погиб 32-летний мотоциклист, произошла 21 сентября, около 22.00, на пересечении пр. Абая - ул. Павлова в Костанае. По версии обвинения, ДТП спровоцировала 22-летняя Юлия ВИЛЬЧУК, которая находилась за рулем автомобиля "Инфинити".

Девушка выехала с ул. Павлова на пр. Абая и врезалась в "Пежо 508", который от удара вылетел на встречную и столкнулся с маршрутным автобусом №21 и мотоциклом. Евгений Пасечник, от полученных травм погиб на месте. Второй пострадавший, пассажир "Пежо 508" Ислам Уркеев, 10 дней находился в реанимации. Теперь он проходит длительный период реабилитации. Травмы получили еще двое пассажиров "Пежо".

Дело об этом резонансном ДТП начали рассматривать сегодня, 25 декабря, в суде № 2 Костаная. Кроме свидетелей и пострадавших, на процессе присутствовали их родственники. Поддержать дочь пришли родители Юлии Вильчук. Не могли сдержать слез подруга погибшего Ольга Ловицкая и его родная сестра Елена Пасечник.

Юлию Вильчук обвиняют по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.

- Полагаю, что беспечность всех участников ДТП привела к таким последствиям, - ответила подсудимая на вопрос судьи. - Я ехала по ул. Павлова и хотела повернуть на пр. Абая. Машин в это время на дороге не было. Во время поворота скорость моего автомобиля была около 5 км/ч. Я понимала, что двигаюсь по второстепенной дороге и в случае чего должна была уступить. Но ближайшие машины ехали примерно за 300 м от меня. Удара я не помню. Очнулась, когда меня начали вытаскивать.

Семье погибшего мотоциклиста обвиняемая сторона уже выплатила компенсацию. Как сообщила суду мать Евгения - Мария ПАСЕЧНИК, ни моральных, ни материальных претензий к водителю "Инфинити" она не имеет.

- После 9 дней к нам приезжал мужчина по имени Стас и привез 100 000 тенге, - рассказала пенсионерка. - Потом на 40 дней еще приезжали к нам, спрашивали, чем помочь. Возместили нам еще 2 млн тенге.

Мария Алексеевна опасалась, что по состоянию здоровья не сможет прийти на процесс, поэтому своим законным представителем она назначила родственницу - Галину ПАСЕЧНИК.

- Девушка ни разу сама не приехала и не позвонила нам, - сообщила Галина Пасечник. - Я понимаю, что все это произошло не по злому умыслу, но она могла бы выразить соболезнования родителям. Тогда, возможно, мы бы ее простили.

Кроме семьи Пасечник, в качестве пострадавших выступили Аина БИСЕНКУЛОВА, Ерсин БАЛАШЕВ и Гульсара ОРКЕЙ, мама Ислама Уркеева, который после аварии частично потерял память и заново учится ходить. Бисенкулова, Балашев и Уркеев вечером 21 сентября ехали на пассажирских сиденьях "Пежо". За рулем был Самат ТАЙГАРИН. Он отделался относительно небольшими травмами и в суде выступает в качестве свидетеля.

Во время допроса Бисенкулова, Балашев и Тайгарин заявили, что 21 сентября они двигались в сторону центра практически по пустому пр. Абая, как вдруг внезапно потеряли сознание от мощного удара в переднюю правую часть автомобиля.

- Я ехал со скоростью 50 км/м, может, даже 60, но я не гнал, - отвечал на вопросы прокурора Тайгарин. - Мы все четверо были пристегнуты. В моей машине есть такая система: когда ремни не пристегнуты, об этом оповещает специальный звук. Мы бы в любом случае были пристегнуты, иначе бы в машине не прекращало пищать. После удара "Инфинити" автомобиль развернуло. Мы задели автобус, а потом в левую часть, где как раз сидел Ислам, врезался мотоцикл. От этого он пострадал больше всех.

Адвокат Юлии Вильчук Сергей БЗИКОВ подробно расспрашивал о скорости движения "Пежо", о том, был ли включен ближний свет, о ремнях безопасности… После упомянул и о медицинском освидетельствовании водителя Самата Тайгарина. Оказалось, что тест на наличие наркотических веществ был положительным.

- Я употреблял 3 недели назад, не перед аварией, - пояснил Тайгарин.

Второй свидетель, водитель автобуса № 21 Жандос АМИРАЛИН, как и остальные, утверждает, что при подъезде к перекрестку машин на ул. Павлова не видел.

- А потом раз - и удар, - описал он события того вечера. - "Пежо" только чиркнул автобус и улетел дальше. "Инфинити" не было на перекрестке, а потом она резко появилась. Считаю, что она ехала с большой скоростью. Я не видел, чтобы она останавливалась на перекрестке.

Водителя автобуса тоже уличили в употреблении наркотических веществ. Амиралин признался, что курил марихуану примерно месяц назад.

- Да он людей возит, обкуренный наркотой! - позволил себе высказаться Сергей Бзиков.

За его перепалку с адвокатом Гульсары Оркей Гульнарой КУЗБАЕВОЙ обоим сделали замечание.

В целом заседание проходило в напряженной обстановке. Родственники подсудимой позволяли себе комментарии к показаниям потерпевших и свидетелей. Адвокат Бзиков не стеснялся резких фраз в их же сторону.

Выплату от обвиняемой в полном объеме еще не получила Гульсара Оркей. По ее словам, Вильчук сама принесла в больницу к ее сыну Исламу 500 000 тенге. Но Оркей заявила. что необходимо в 10 раз больше - 5 млн тенге.

- Ему нужен массажист и психолог, - рассказала она о состоянии сына. - Сейчас я не работаю, сижу дома с ним. Боюсь его одного оставлять. Он потихоньку ходит, еще не полностью себя осознает. Память понемногу восстанавливается. У него было столько планов на будущее, а теперь мне страшно, что будет дальше. Ему на места, где поврежден череп, требуются титановые пластины. Они будут стоить от 150 000 до 700 000 тенге.

Ислам Уркеев пострадал настолько сильно, что перечень его травм прокурор зачитывал больше минуты.

На следующем судебном заседании будут рассмотрены видеозаписи ДТП с видеорегистраторов и изучены материалы дела.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

знаток
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судиить Соловьева за моральный ущерб :-o

§ Алиса
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3893
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.12.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу скажу, что я ни как не защищаю Вильчук - не дай бог!!!! Грех на ней пожизненный!!!
Меня убило: один употреблял, второй употреблял - ребята вы че делаете? Какая разница когда употреблялось... Вы понимаете что творите? Я даже не про общество вокруг - это отдельная тема!!!- я про вашу жизнь и жизнь ваших друзей, детей, родственников!
А то что за руль после этого: хоть убейте - не поверю,что вы за руль не садились. Даже если вы ехали со скоростью 1 км/час. Вы самоубийцы и потенциальные убийцы других.
Больше всех жалко мать Пасечника!

[Исправлено: Алиса, 25.12.2017 - 20:23]
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я в шоке...
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.
чем они виноваты...что не уступили тебе дорогу?? Цитата:
Я ехала по ул. Павлова и хотела повернуть на пр. Абая. Машин в это время на дороге не было. Во время поворота скорость моего автомобиля была около 5 км/ч..... Удара я не помню. Очнулась, когда меня начали вытаскивать.
это как так??? при такой скорости, можно звезды считать...во время движения...хватает Вашего одного нарушения, что Вы не уступили дорогу...а последствия этого...Вам известны...

Пастырь
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из статьи складывается такое мнение, что в Костанае одни наркоманы за рулем ездят

kasinkan
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще в Костанае водители ведут себя очень нагло,даже женщины и все такие нервные, начинают подрезать- и кому хуже будет от этого? Вот в Алматы например, хоть и большие создаются пробки но водители добродушные и уступчивее. А у нас? Что это - воспитание, национальная ненависть или надуманное величие своего " Я " ??? Непонятно.

§ Серый волк
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.12.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот суд собирается вызвать на допрос кустосидельцев взяточников из дорожной полиции?
Уже не первый раз этот перекрёсток фигурирует. И не первый раз про него читаем.
Какие меры приняли для изучения ситуации, и почему не принимали их ранее, когда можно было изучить факторы влияющие на аварийность и предотвратить трагедию.
Или за эту нудную работу с чертежами, измерениями, сотнями замеров параметров видимости и динамики взятки не платят?
Даже самое тупое существо на инфинитях, при хорошей видимости несущихся машин чаще всего не подставляет бочину, если может правильно и в нужной проекции увидеть помеху.
У хамья своё понимание мира, но при хорошо заметном шансе ДТП они не во всех случаях высовываются, а только там, где не размолотят.
Цитата:
Алиса:
Сразу скажу, что я ни как не защищаю Вильчук - не дай бог!!!! Грех на ней пожизненный!!!
Меня убило: один употреблял, второй употреблял -

Да, да! Читал, и прямо так и думал.
А может быть они всем судом там попыхают самокруток с чуйской долины включая охранников зала суда?
Кого не проверь - все наркопотребляющие!
Итог деятельности ворья, взяточников, продаванов детсадов, городского имущества и библиотек, разрушителей экономики и культуры в общем закономерный. Хотя и удивительный. Область стала полноценным стопудовым притоном!
Только что на ваших глазах это подтверждено статистически. Можно что угодно балаболить, но факт этих повально потребляющих на месте.
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Читатель 1
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была запись с регистратора. Там регистратор не врёт (насчёт скорости и манёвров инфинити)). А у неё что экспертиза показала? (Как видно из показаний - ездят то бухие, то накуренные)

знаток
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 21:39
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати...., а что там за ЛЖИВЫЕ показания полагается???

Народный контроль
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо же писать полные данные виновника ДТП, - Юлия Пархоменко(Вильчук) водитель инфинити.Цитата:
Читатель 1:
Кстати...., а что там за ЛЖИВЫЕ показания полагается???

Виновнице аварии это не грозит. Она не свидетель ДТП.
Статья 345 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривает максимальное уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. По данной статье освобождение от уголовной ответственности за применением сторон не допускается, так как погиб человек.
В силу требований законодательства беременность не освобождает от уголовной ответственности, это лишь является смягчающим обстоятельством при назначении наказания и его исполнении.Короче будем посмотреть как будет продвигаться процесс по делу детей приближённых к солнышку.

знаток
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
за применением сторон не допускается, так как погиб человек.

супер применением чего конкретно?

Ярыга
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если все теряли сознание во время аварии и ничего не помнят, то это 100 % -й признак черепно- мозговой травмы, которая должна лечиться только в стационаре. Если не было госпитализации - значит не было травмы мозга, не будет и провалов событий и все лгут и что -
то скрывают. А через месяц после приема наркотиков уже ничего в крови не обнаружится, это свежие следы. В суд нужно вызывать специалистов медиков ( нейрохирургов, токсикологов и т.д). Они многое могут прояснить. А то, что ни водитель - то под кайфом. Уже страшно в автобусах ездить..

Гость
В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 26.12.17 - 01:28
Комментарий проходит проверку.

§ yeti91
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.12.17 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куда не плюнь везде эти старперы адвокаты
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