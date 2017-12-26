В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник

Крупная авария, в которой погиб 32-летний мотоциклист, произошла 21 сентября, около 22.00, на пересечении пр. Абая - ул. Павлова в Костанае. По версии обвинения, ДТП спровоцировала 22-летняя Юлия ВИЛЬЧУК, которая находилась за рулем автомобиля "Инфинити".

Девушка выехала с ул. Павлова на пр. Абая и врезалась в "Пежо 508", который от удара вылетел на встречную и столкнулся с маршрутным автобусом №21 и мотоциклом. Евгений Пасечник, от полученных травм погиб на месте. Второй пострадавший, пассажир "Пежо 508" Ислам Уркеев, 10 дней находился в реанимации. Теперь он проходит длительный период реабилитации. Травмы получили еще двое пассажиров "Пежо".

Дело об этом резонансном ДТП начали рассматривать сегодня, 25 декабря, в суде № 2 Костаная. Кроме свидетелей и пострадавших, на процессе присутствовали их родственники. Поддержать дочь пришли родители Юлии Вильчук. Не могли сдержать слез подруга погибшего Ольга Ловицкая и его родная сестра Елена Пасечник.

Юлию Вильчук обвиняют по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.

- Полагаю, что беспечность всех участников ДТП привела к таким последствиям, - ответила подсудимая на вопрос судьи. - Я ехала по ул. Павлова и хотела повернуть на пр. Абая. Машин в это время на дороге не было. Во время поворота скорость моего автомобиля была около 5 км/ч. Я понимала, что двигаюсь по второстепенной дороге и в случае чего должна была уступить. Но ближайшие машины ехали примерно за 300 м от меня. Удара я не помню. Очнулась, когда меня начали вытаскивать.

Семье погибшего мотоциклиста обвиняемая сторона уже выплатила компенсацию. Как сообщила суду мать Евгения - Мария ПАСЕЧНИК, ни моральных, ни материальных претензий к водителю "Инфинити" она не имеет.

- После 9 дней к нам приезжал мужчина по имени Стас и привез 100 000 тенге, - рассказала пенсионерка. - Потом на 40 дней еще приезжали к нам, спрашивали, чем помочь. Возместили нам еще 2 млн тенге.

Мария Алексеевна опасалась, что по состоянию здоровья не сможет прийти на процесс, поэтому своим законным представителем она назначила родственницу - Галину ПАСЕЧНИК.

- Девушка ни разу сама не приехала и не позвонила нам, - сообщила Галина Пасечник. - Я понимаю, что все это произошло не по злому умыслу, но она могла бы выразить соболезнования родителям. Тогда, возможно, мы бы ее простили.

Кроме семьи Пасечник, в качестве пострадавших выступили Аина БИСЕНКУЛОВА, Ерсин БАЛАШЕВ и Гульсара ОРКЕЙ, мама Ислама Уркеева, который после аварии частично потерял память и заново учится ходить. Бисенкулова, Балашев и Уркеев вечером 21 сентября ехали на пассажирских сиденьях "Пежо". За рулем был Самат ТАЙГАРИН. Он отделался относительно небольшими травмами и в суде выступает в качестве свидетеля.

Во время допроса Бисенкулова, Балашев и Тайгарин заявили, что 21 сентября они двигались в сторону центра практически по пустому пр. Абая, как вдруг внезапно потеряли сознание от мощного удара в переднюю правую часть автомобиля.

- Я ехал со скоростью 50 км/м, может, даже 60, но я не гнал, - отвечал на вопросы прокурора Тайгарин. - Мы все четверо были пристегнуты. В моей машине есть такая система: когда ремни не пристегнуты, об этом оповещает специальный звук. Мы бы в любом случае были пристегнуты, иначе бы в машине не прекращало пищать. После удара "Инфинити" автомобиль развернуло. Мы задели автобус, а потом в левую часть, где как раз сидел Ислам, врезался мотоцикл. От этого он пострадал больше всех.

Адвокат Юлии Вильчук Сергей БЗИКОВ подробно расспрашивал о скорости движения "Пежо", о том, был ли включен ближний свет, о ремнях безопасности… После упомянул и о медицинском освидетельствовании водителя Самата Тайгарина. Оказалось, что тест на наличие наркотических веществ был положительным.

- Я употреблял 3 недели назад, не перед аварией, - пояснил Тайгарин.

Второй свидетель, водитель автобуса № 21 Жандос АМИРАЛИН, как и остальные, утверждает, что при подъезде к перекрестку машин на ул. Павлова не видел.

- А потом раз - и удар, - описал он события того вечера. - "Пежо" только чиркнул автобус и улетел дальше. "Инфинити" не было на перекрестке, а потом она резко появилась. Считаю, что она ехала с большой скоростью. Я не видел, чтобы она останавливалась на перекрестке.

Водителя автобуса тоже уличили в употреблении наркотических веществ. Амиралин признался, что курил марихуану примерно месяц назад.

- Да он людей возит, обкуренный наркотой! - позволил себе высказаться Сергей Бзиков.

За его перепалку с адвокатом Гульсары Оркей Гульнарой КУЗБАЕВОЙ обоим сделали замечание.

В целом заседание проходило в напряженной обстановке. Родственники подсудимой позволяли себе комментарии к показаниям потерпевших и свидетелей. Адвокат Бзиков не стеснялся резких фраз в их же сторону.

Выплату от обвиняемой в полном объеме еще не получила Гульсара Оркей. По ее словам, Вильчук сама принесла в больницу к ее сыну Исламу 500 000 тенге. Но Оркей заявила. что необходимо в 10 раз больше - 5 млн тенге.

- Ему нужен массажист и психолог, - рассказала она о состоянии сына. - Сейчас я не работаю, сижу дома с ним. Боюсь его одного оставлять. Он потихоньку ходит, еще не полностью себя осознает. Память понемногу восстанавливается. У него было столько планов на будущее, а теперь мне страшно, что будет дальше. Ему на места, где поврежден череп, требуются титановые пластины. Они будут стоить от 150 000 до 700 000 тенге.

Ислам Уркеев пострадал настолько сильно, что перечень его травм прокурор зачитывал больше минуты.

На следующем судебном заседании будут рассмотрены видеозаписи ДТП с видеорегистраторов и изучены материалы дела.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА