В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
22-летнюю Юлию Вильчук суд признал виновной в ДТП, которое повлекло за собой смерть 32-летнего мотоциклиста Евгения Пасечника и в котором пострадали еще трое человек.
Однако Судья Ляззат Мухамеджанова не удовлетворила требование прокурора назначить Вильчук 4 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности с лишением права управлять автомобилем на 5 лет.
Неожиданно для всех присутствовавших судья вынесла решение наказать Вильчук условно на 2 года и 6 месяцев и лишить права управления автомобилем на 4 года .
Требования пострадавших выплатить им компенсацию материального ущерб и возместить моральный вред в заявленных размерах судья также посчитала завышенными.
Пострадавший Ислам Уркеев получит на лечение 1 млн вместо 5 млн тенге. Остальным пострадавшим - Аине Бисенкуловой, Ерсину Балашеву - Вильчук выплачивать не будет, поскольку еще на этапе досудебного расследования каждому возместила по 200 000 тенге.
Все пострадавшие, кроме сестры погибшего Елены Пасечник, с приговором категочески не согласились.
- Я претензий не имею, все равно брата и маму уже не вернуть, - заявила Елена после приговора корреспонденту "НГ".
- Я в шоке просто, одного угробила, а второго инвалидом сделала, - заявила мать пострадавшего Ислама Уркеева Гульсара Оркей.
Вообще в зале суда эмоции зашкаливали. Аина Бисенкулова после ухода судьи выкрикивала ругательства в адрес Юлии Вильчук.
У сторон есть еще 15 дней, чтобы обжаловать приговор. И, судя по настроению, пострадавшие этой возможностью воспользуются.
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Человек просто задал вопрос. А Вы его :-x не гостеприимно однако ;-) Доктор ещё в детстве мечтал Красный Кордон,к Бесбеку- присоедитнить,правда по контурным картам... :lol: :lol: ;-)...
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...