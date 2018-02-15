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drakon
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15.02.18 21:39
Читатель 1
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
15.02.18 21:15
стрелочник
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
15.02.18 21:15
Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
15.02.18 21:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...
15.02.18 20:57
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В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник

Татьяна НАЗАРУК

15 февраля 2018, 18:58 |  Криминал

22-летнюю Юлию Вильчук суд признал виновной в ДТП, которое повлекло за собой смерть 32-летнего мотоциклиста Евгения Пасечника и в котором пострадали еще трое человек.

Однако Судья Ляззат Мухамеджанова не удовлетворила требование прокурора назначить Вильчук 4 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности с лишением права управлять автомобилем на 5 лет.

Неожиданно для всех присутствовавших судья вынесла решение наказать Вильчук условно на 2 года и 6 месяцев и лишить права управления автомобилем на 4 года .

Требования пострадавших выплатить им компенсацию материального ущерб и возместить моральный вред в заявленных размерах судья также посчитала завышенными.

Пострадавший Ислам Уркеев получит на лечение 1 млн вместо 5 млн тенге. Остальным пострадавшим - Аине Бисенкуловой, Ерсину Балашеву - Вильчук выплачивать не будет, поскольку еще на этапе досудебного расследования каждому возместила по 200 000 тенге.

Все пострадавшие, кроме сестры погибшего Елены Пасечник, с приговором категочески не согласились. 

- Я претензий не имею, все равно брата и маму уже не вернуть, - заявила Елена после приговора корреспонденту "НГ".

- Я в шоке просто, одного угробила, а второго инвалидом сделала, - заявила мать пострадавшего Ислама Уркеева Гульсара Оркей.

Вообще в зале суда эмоции зашкаливали. Аина Бисенкулова после ухода судьи выкрикивала ругательства в адрес Юлии Вильчук.

У сторон есть еще 15 дней, чтобы обжаловать приговор. И, судя по настроению, пострадавшие этой возможностью воспользуются.
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Комментарии к новости
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Гость
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ожидаемо , всё идёт по накатанной ; Аргатов и тп .

121***
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш суд самый гуманный суд в мире. Ха-Ха. Можно теперь всех давить. И что там с беременностью? Куда пропала и кто справку об этом давал?

§ сайлау курманов
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2586
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.02.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слов нет , один умер , один инвалид , как с гуся вода , просто бессовестная судья
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§ Убийца драконов
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 15.02.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается она потратила (потратит) на возмещение ущерба всего 1,4 млн тенге и при этом останется на свободе??? В ДТП со смертельным исходом!!! Один на том свете, второй инвалид! Это вообще как??? Судья, вы что творите???

[Исправлено: Убийца драконов, 15.02.2018 - 19:18]
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§ yeti91
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 15.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подавайте в областной суд,и местным скажите что в верховный подадите если будет такой приговор ,думаю что в областном скорее всего дадут года 4 если нет то в верховном могут и 6-7 впаять ,подмазали что тут не понятного а еще распостраните информацию в соцсетях-фб-группа гражданский патруль и т.д,так оставлять нельзя
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§ yeti91
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 15.02.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо встречать таких людей на улице и в лицо говорить что она -убийца,хоть с ума сойдет тогда счет равный будет
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Спартак
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У таких совести не будет никогда, так и будут давить простых людей , зная что их отмажут. Браво нашему правосудию!

§ drakon
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему её называли Юлия Пархоменко?... 8-) 8-) 8-)
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§ drakon
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
,хоть с ума сойдет тогда счет равный будет

Уже - не сойдёт,если до сих пор - не сошла... :-o :-o :-o
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§ Серый волк
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9412
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
121***:
Можно теперь всех давить. И что там с беременностью? Куда пропала

Это современная независимая беременность! Прогресс до неё дошёл! Сегодня беременная справка, завтра карман у юристов!

Потом может родится маленький домик на побережье у судьи. ;-) Когда карманы на восьмом месяце будут.
Такая удобная беременность! Такое удобное государство! Скоро светофоры вообще не нужны будут. На них только школьные училки смотреть будут. Остальным западло будет со своими номерами, да на зелёный ездить, несолидно!
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гость
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стыдное позорище...., принципиальных людей совсем не осталось

Китайский судья
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страное решение. Не че небоятся уже. До реформировались .

Директор Пляжа
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оба на, реально весело суд пляшет. На её совести смерть парня, следом его матери ( пусть и косвенно), инвалидность другого. Тем более судя по материалам тут печатающимся, раскаяния не испытывала. Граждане потерпевшие, помимо того, что будите подавать на пересуд, надо еще создать общественный резонанс в городе, касаемо судебного решения.
Хоть и есть пословица-не суди, судим не будешь. Но такой приговор, это как плевок в лицо пострадавшим.

Директор Пляжа
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Такое удобное государство!

Да у вас сейчас вообще судей и прокурорских нельзя гаишникам задерживать, даже в умно пьяных. Так что тоже есть свои минусы, не все и во всем Казахстан надо хаить.

Терапевт
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 15.02.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже бы сделали прейскурант цен на условный срок в зависимости от преступления. Хоть какие-то поступления в бюджет, не все же пенсионный фонд разбазаривать.

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