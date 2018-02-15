В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник

22-летнюю Юлию Вильчук суд признал виновной в ДТП, которое повлекло за собой смерть 32-летнего мотоциклиста Евгения Пасечника и в котором пострадали еще трое человек.

Однако Судья Ляззат Мухамеджанова не удовлетворила требование прокурора назначить Вильчук 4 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности с лишением права управлять автомобилем на 5 лет.

Неожиданно для всех присутствовавших судья вынесла решение наказать Вильчук условно на 2 года и 6 месяцев и лишить права управления автомобилем на 4 года .

Требования пострадавших выплатить им компенсацию материального ущерб и возместить моральный вред в заявленных размерах судья также посчитала завышенными.

Пострадавший Ислам Уркеев получит на лечение 1 млн вместо 5 млн тенге. Остальным пострадавшим - Аине Бисенкуловой, Ерсину Балашеву - Вильчук выплачивать не будет, поскольку еще на этапе досудебного расследования каждому возместила по 200 000 тенге.

Все пострадавшие, кроме сестры погибшего Елены Пасечник, с приговором категочески не согласились.

- Я претензий не имею, все равно брата и маму уже не вернуть, - заявила Елена после приговора корреспонденту "НГ".

- Я в шоке просто, одного угробила, а второго инвалидом сделала, - заявила мать пострадавшего Ислама Уркеева Гульсара Оркей.

Вообще в зале суда эмоции зашкаливали. Аина Бисенкулова после ухода судьи выкрикивала ругательства в адрес Юлии Вильчук.

У сторон есть еще 15 дней, чтобы обжаловать приговор. И, судя по настроению, пострадавшие этой возможностью воспользуются.



