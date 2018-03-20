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Татьяна
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Алексей
Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно за смертельное ДТП, будут пересматривать в Костанае
Народный контроль: Не нарушай ПДД и будет тебе счастье! Дошло до смешного, убить одного человека другого оставить инвалидом и за это 2,5 условно, это курам на смех. А 4 года реального лишения...
20.03.18 16:28
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Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно за смертельное ДТП, будут пересматривать в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

20 марта 2018, 12:59 |  Происшествия

Прокуратура подала протест на приговор, вынесенный в отношении 22-летней Юлии Вильчук судом № 2 Костаная. Как сообщили "НГ" в пресс-службе Костанайского областного суда, надзорный орган просит наказать виновницу ДТП реальным сроком на 4 года вместо 2,5 лет условно.

- Обвинительный приговор в отношении Вильчук отменить и постановить новый: 4 года лишения свободы и лишение права управлять автомобилем сроком на 5 лет, - говорится в обращении прокуратуры.

Апелляционные жалобы написали и потерпевшие, которые также просят назначить Вильчук реальное наказание. Кроме того, мать пострадавшего Ислама Уркеева Гульсара Оркей намерена взыскать с Вильчук 5 млн тенге на лечение сына, а два других потерпевших - Аина Бисенкулова и Ерсин Балашев - хотят получить от осужденной по 250 000 тенге в счет компенсации морального вреда.

Расмотрение дела назначено на 5 апреля.

Напомним, что приговор Юлии Вильчук был оглашен 15 февраля. Судья Ляззат Мухамеджанова вынесла решение - наказать Вильчук условно на 2,5 года и лишить права управлять автомобилем на 4 года. На прениях гособвинитель Бауржан Бейсембаев просил для обвиняемой 4 года тюрьмы и лишения прав на 5 лет.

Авария произошла 21 сентября на пересечении пр. Абая - ул. Павлова. В ней погиб мотоциклист Евгений Пасечник и серьезно пострадал пассажир "Пежо" Ислам Уркеев.

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Комментарии к новости

Вова
Re: Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно...




Отправлено: 20.03.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствует наш суд! А дальше вы знаете...

пэтриот
Re: Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно...




Отправлено: 20.03.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Италии юристы и адвокаты потомственных князей и герцогинь разоряют за пару лет !
Страшное дело попасть под каток ,,зарабатывающих деньги стахановцев,, - порвут на британский флаг.
Дело гардеробщицы кстати что-то пропало с ,,зкранов,, газет. Год назад пресса ,,рвала и метала,,

Василий Евсеевич.
Re: Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно...




Отправлено: 20.03.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не появись Вильчук на Абая со своим поворотом направо и суда этого не было бы. Там где получают права на большом стенде написано, что у водителя есть не только Права, но и Обязаности! Правильно действует Прокуратура!!!

Бывалый
Re: Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно...




Отправлено: 20.03.18 - 13:47
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно...




Отправлено: 20.03.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нарушай ПДД и будет тебе счастье! Дошло до смешного, убить одного человека другого оставить инвалидом и за это 2,5 условно, это курам на смех. А 4 года реального лишения свободы это ещё что то. А где беременность Зин? Кто выдал справку?

§ yeti91
Re: Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 614
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 20.03.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё верно, пусть посидит
Профайл

Бывалый
Re: Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно...




Отправлено: 20.03.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
Не появись Вильчук на Абая со своим поворотом направо и суда этого не было бы.

Не лети пыжик низко-низко с не следящим за дорогой водятлом за рулем - глядишь и снизить скорость бы успел...

Алексей
Re: Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно...




Отправлено: 20.03.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Не нарушай ПДД и будет тебе счастье! Дошло до смешного, убить одного человека другого оставить инвалидом и за это 2,5 условно, это курам на смех. А 4 года реального лишения свободы это ещё что то. А где беременность Зин? Кто выдал справку?


Да вообще, что-то слишком гуманный наш суд стал в последнее время. По сути было непредумышленное убийство (но из-за осознанного грубейшего нарушения ПДД!) и нанесение непоправимого вреда здоровья другому гражданину. Как за это можно давать условно?!

У этой справка. Почему бы прокуратуре не заняться вопросом и не найти того врача?

С год назад была авария когда джип вылетел на газон, водитель сказал, что тормоза отказали, но техосмотр-то был пройден. Все ж знают как проходим техосмотр? Заехал на стенд, оплатил, сфотографировали и свободен. Никто ничего не проверяет. А потом такие аварии. Не боится тот специалист, что одна из таких машин его и собьет где-нибудь из-за отказавших тормозов? Почему бы прокуратуре не проверить было и ту шарагу.

От этого и все проблемы у нас: вроде все делаем как в нормальных странах, а по сути только вторичные признаки приводим в соответствие с ними, суть не меняется.

Гость
Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно за смертельное ДТП, будут пересматривать в Костанае




Отправлено: 20.03.18 - 16:41
Комментарий проходит проверку.

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