Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно за смертельное ДТП, будут пересматривать в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Прокуратура подала протест на приговор, вынесенный в отношении 22-летней Юлии Вильчук судом № 2 Костаная. Как сообщили "НГ" в пресс-службе Костанайского областного суда, надзорный орган просит наказать виновницу ДТП реальным сроком на 4 года вместо 2,5 лет условно.
- Обвинительный приговор в отношении Вильчук отменить и постановить новый: 4 года лишения свободы и лишение права управлять автомобилем сроком на 5 лет, - говорится в обращении прокуратуры.
Апелляционные жалобы написали и потерпевшие, которые также просят назначить Вильчук реальное наказание. Кроме того, мать пострадавшего Ислама Уркеева Гульсара Оркей намерена взыскать с Вильчук 5 млн тенге на лечение сына, а два других потерпевших - Аина Бисенкулова и Ерсин Балашев - хотят получить от осужденной по 250 000 тенге в счет компенсации морального вреда.
Расмотрение дела назначено на 5 апреля.
Напомним, что приговор Юлии Вильчук был оглашен 15 февраля. Судья Ляззат Мухамеджанова вынесла решение - наказать Вильчук условно на 2,5 года и лишить права управлять автомобилем на 4 года. На прениях гособвинитель Бауржан Бейсембаев просил для обвиняемой 4 года тюрьмы и лишения прав на 5 лет.
Авария произошла 21 сентября на пересечении пр. Абая - ул. Павлова. В ней погиб мотоциклист Евгений Пасечник и серьезно пострадал пассажир "Пежо" Ислам Уркеев.
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