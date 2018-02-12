Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Юлии Вильчук, обвиняемой в смертельном ДТП

Прения по резонансному делу об аварии, в которой погиб 32-летний мотоциклист Евгений Пасечник и пострадали еще трое человек, прошли сегодня, 12 февраля, в Костанайском городском суде №2.

До этого этапа не дожила мать погибшего Мария Пасечник. На фоне пережитого горя и обострения болезней 16 января она скончалась от остановки сердца. Интересы погибшего брата в суде представляла сестра погибшего — Елена Пасечник.

Перед началом прений адвокат потерпевших Гульнара КУЗБАЕВА, которая представляет в суде интересы Аины БИСЕНКУЛОВОЙ, Ерсина БАЛАШЕВА, Гульсары ОРКЕЙ (матери Ислама Уркеева), и гражданского истца Самата ТАЙГАРИНА, заявила ходатайство об увеличении и уточнении исковых требований.

Потерпевшие хотят получить от подсудимой Вильчук компенсацию морального вреда и возмещение материального ущерба в размерах от 370 000 до 4,7 млн тенге. На восстановление после аварии здоровья Ислама Уркеева требуют более 5 млн тенге.

Как неоднократно писала "НГ", речь идет о крупной аварии с участием автомобилей "Инфинити", "Пежо", мотоцикла и маршрутного автобуса № 21, которая произошла вечером 21 сентября 2017 года на пересечении пр. Абая - ул. Павлова в Костанае. По версии обвинения, ДТП спровоцировала водитель "Инфинити", 22-летняя Юлия Вильчук, которая не пропустила двигающийся по главной дороге автомобиль "Пежо".

На основании полученных в ходе суда сведений государственный обвинитель Бауржан БЕЙСЕМБАЕВ попросил назначить Юлии Вильчук наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности с лишением прав на 5 лет.

- Смягчающих и отягощающих обстоятельств не имеется, - высказал свою точку зрения прокурор. - В доход государства прошу взыскать с обвиняемой 263 000 тенге за проведение экспертиз. Требования пострадавших удовлетворить в полном объеме.

Гульнара Кузбаева также рассказала, что еще на этапе досудебного расследования, когда Вильчук выплатила в пользу пострадавшего Ислама Уркеева 500 000 тенге, они были уверены, что Юлия раскаивается и полностью признает свою вину. Но из-за того, что этого не произошло и адвокат Вильчук позволял себе резкие высказывания в адрес Тайгарина и остальных пострадавших, потерпевшая сторона свою позицию изменила.

- Мы были настроены к ней очень благосклонно, несмотря на очень тяжкие последствия. - высказалась Кузбаева. - Я своей доверительнице говорила, что девушка молодая, от того, что мы будем требовать суровую меру наказания, выздоровление легче проходить не будет. Я думала, что мы решим вопрос в отношении возмещения ущерба и все. Остальные пострадавшие вообще не собирались заявлять иски, чтобы дать Юлии возможность помочь пострадавшему больше всех Уркееву. Но потом мы были потрясены показаниями Вильчук. Будто бы во всем виноваты Тайгарин или Пасечник. Подсудимая не извинилась перед пострадавшими, поэтому мы заявили иски о возмещении морального вреда.

Адвокат Вильчук Сергей Бзиков не согласился с обвинениями в адрес своей подзащитной и продолжил поддерживать выбранную позицию — в этом ДТП виноваты все его участники: Вильчук выехала на главную дорогу, Тайгарин летел с огромной скоростью, пассажиры в «Пежо» не были пристегнуты, а шлем у мотоциклиста Пасечника слетел сразу же после аварии. Следовательно, он не был хорошо закреплен.

Бзиков попросил суд отклонить иск Тайгарина на возмещение ему стоимости пострадавшей машины. По словам адвоката обвиняемой, Вильчук получает 40 000 тенге в месяц, поэтому запрошенные потерпевшей Гульсарой Оркей 5 млн тенге они будут ждать долго. Все расходы лягут на плечи ее родственников.

-Раз родственники нашли деньги купить молодой девушке «Инфинитти», то найдут деньги и на возмещение морального вреда, - высказалась Гульнара Кузбаева и назвала слова Бзикова в адрес требуемой суммы циничным

Наказать Юлию по всей строгости попросили Тайгарин, Бисенкулова и Балашев.

Оглашение приговора назначено на 15 февраля.