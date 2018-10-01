Kairat stayer Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 255

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:28 Цитата: Sniper:

Опоздали Кайрке со своими вариантами спасения птички. Нет ее больше. Вчера проезжал мимо этого поселка. Остановился, поговорил с людьми. Говорит, что уже несколько дней не видно орла. Зато в контейнере нашли похожие перья и клочки кожи. Предполагают, что другие вороны и сороки не поделили с орлом место обитания. Как у людей.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32483 Опоздали Кайрке со своими вариантами спасения птички. Нет ее больше. Вчера проезжал мимо этого поселка. Остановился, поговорил с людьми. Говорит, что уже несколько дней не видно орла. Зато в контейнере нашли похожие перья и клочки кожи. Предполагают, что другие вороны и сороки не поделили с орлом место обитания. Как у людей.Источник:



Мереке с Виталием не при делах значить, тогда естественный отбор сыграл свою роль, да и слишком доверчивый был, вороны и сороки приспособлены к городской среде. Не орлом птица была, из ястребиных, если был бы орлом, тогда в контейнере перья и кожи сорок и ворон находились бы.