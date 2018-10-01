Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
О том, что в южной части Костаная появилась хищная птица, ворующая шапки у детей, "НГ" сообщили читатели. За комментарием мы обратились к научному сотруднику отдела природы областного историко-краеведческого музея Андрею АНДРЮЩЕНКО.
- Это курганник, довольно часто встречающийся на территории нашей области и в окрестностях Костаная,- пояснил он. - Конкретно про эту птицу мне рассказали жители района Таун-сай, которые ее прикармливают. Судя по поведению, курганник вырос в неволе, более того - с детьми. Об этом говорят некоторые особенности его поведения. Например, он часто садится на песочницы, где играют дети, интересуется игрушками. С детей шапки снимает, потому, что его, видимо, научили так делать, скорее всего - ради развлечения. Но он не опасен и бояться его не надо. Знаю, что его подкармливают практически все жители района Таун-сай, но одна семья даже готовит для него «домик» на своем участке. Хотят, чтобы он смог пережить зиму. Вся сложность ситуации в том, что у нас по закону нельзя содержать в неволе хищных птиц. Поэтому любой, кто, к примеру, из желания спасти раненную или ослабленную птицу, возьмет ее к себе домой, рискует быть оштрафованным на крупную сумму. Поэтому ему построят убежище, куда он сможет прятаться по своему желанию, но воспользуется курганник им или нет, сказать сложно.
Жители района Таун-сай, по-доброму относящиеся к ручному хищнику, говорят, что периодически он исчезает на пару дней. Видимо, гастролирует по другим районам города. Они очень обеспокоены тем, что кто-то из горожан увидит в курганнике опасность и причинит ему вред. Если вам довелось встретить эту птицу, не проявляйте агрессии к ней. А украденную шапку у курганника можно попытаться выменять на кусочек мяса.
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