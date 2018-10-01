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Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

1 октября 2018, 13:13 |  Общество

О том, что в южной части Костаная появилась хищная птица, ворующая шапки у детей, "НГ" сообщили читатели. За комментарием мы обратились к научному сотруднику отдела природы областного историко-краеведческого музея Андрею АНДРЮЩЕНКО.

- Это курганник, довольно часто встречающийся на территории нашей области и в окрестностях Костаная,- пояснил он. - Конкретно про эту птицу мне рассказали жители района Таун-сай, которые ее прикармливают. Судя по поведению, курганник вырос в неволе, более того - с детьми. Об этом говорят некоторые особенности его поведения. Например, он часто садится на песочницы, где играют дети, интересуется игрушками. С детей шапки снимает, потому, что его, видимо, научили так делать, скорее всего - ради развлечения. Но он не опасен и бояться его не надо. Знаю, что его подкармливают практически все жители района Таун-сай, но одна семья даже готовит для него «домик» на своем участке. Хотят, чтобы он смог пережить зиму. Вся сложность ситуации в том, что у нас по закону нельзя содержать в неволе хищных птиц. Поэтому любой, кто, к примеру, из желания спасти раненную или ослабленную птицу, возьмет ее к себе домой, рискует быть оштрафованным на крупную сумму. Поэтому ему построят убежище, куда он сможет прятаться по своему желанию, но воспользуется курганник им или нет, сказать сложно.

Жители района Таун-сай, по-доброму относящиеся к ручному хищнику, говорят, что периодически он исчезает на пару дней. Видимо, гастролирует по другим районам города. Они очень обеспокоены тем, что кто-то из горожан увидит в курганнике опасность и причинит ему вред. Если вам довелось встретить эту птицу, не проявляйте агрессии к ней. А украденную шапку у курганника можно попытаться выменять на кусочек мяса.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4817
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если он клювом проткнет ребеночку в шапочке глаз...
Ваше сердобольство, товарищи люди, еще страшнее и опаснее чем подкармливаемые вами собаки на помойках, которые на смерть детей загрызают или птицы, которые могут проткнуть дитятке черем или выколоть лапами глаз..
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* arman_kst
Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 14:44
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