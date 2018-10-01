Хищная птица ворует шапки в Костанае
Новые подробности о поведении хищной птицы, летающей во дворах Костаная сообщили читатели "НГ" на редакционный WhatsApp.
- Эта птица была замечена в районе ул. Речной еще с середины лета, - написали они. - Он практически ручной, еду берет с рук, причем очень "чисто", не поцарапав ладонь. Иногда разрешает себя гладить.
Читатели считают, что птица, судя по ее поведению, жила с людьми.
- Знакомые наблюдали как он играет в песочнице с игрушками, - рассказали читатели. - Дружит с сороками и воронами.
Из необычного - птица "коллекционирует" шапки, просто снимает их со взрослых и детей. Очень аккуратно.
- Детям он оказывает внимание в первую очередь. Умудрился снять головной убор даже с 1,5 летнего ребенка, - удивляются читатели.
Костанайцы отмечают, что птица доверчива к людям, и переживают, что она может пострадать.
- Мы обращались в Наурзумский заповедник, но пока безрезультатно, - сетуют они. - Птица явно росла в неволе. И как она переживет зиму и свою общительность с людьми?
Читатели предполагают, что птица могла содержаться в каком-либо приезжем цирке, выступавшем в этом году в городе, и сбежала от них.
Фото и видео Германа КОЛБИНА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 149
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Урок футбола!
юля елиссева: Зачем г ну это вопрос к газете)))) А школе - "счастье")))) - мероприятие прошло и факт "зафиксирован" посредством фото и еще "все увидели" -...
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Я тебе хочу сказать что я проехал более 10000 тыс.км. Польшу,Литву,Латвию и в России один раз утром остановили на посту постовому скучно было спросил как дела у Меркель.И такого количества дорожной...
Урок футбола!
Алиса: а им нужно в СМИ "засветиться", т.е. - для галочки)))) Засветиться надо чинушам. Зачем газета сии чиновничьи отчеты пропускает? Вроде не госзаказная газета...
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
211: Конечно не ного жаль, что все советское и названия в том числе от нас уходят, но, сами как говорится виновны.. Вот за что мы тебя любим, Мереке Заканович, так это за интеллигентную и...
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Алиса: Разница есть или вы не прочитываете между строк о чем я Кто и когда расписывал подробности расследования? Закончится следствие, дело в суд передадут - тогда и газеты напишут, и...