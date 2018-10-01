Хищная птица ворует шапки в Костанае

Новые подробности о поведении хищной птицы, летающей во дворах Костаная сообщили читатели "НГ" на редакционный WhatsApp.

- Эта птица была замечена в районе ул. Речной еще с середины лета, - написали они. - Он практически ручной, еду берет с рук, причем очень "чисто", не поцарапав ладонь. Иногда разрешает себя гладить.

Читатели считают, что птица, судя по ее поведению, жила с людьми.

- Знакомые наблюдали как он играет в песочнице с игрушками, - рассказали читатели. - Дружит с сороками и воронами.

Из необычного - птица "коллекционирует" шапки, просто снимает их со взрослых и детей. Очень аккуратно.

- Детям он оказывает внимание в первую очередь. Умудрился снять головной убор даже с 1,5 летнего ребенка, - удивляются читатели.

Костанайцы отмечают, что птица доверчива к людям, и переживают, что она может пострадать.

- Мы обращались в Наурзумский заповедник, но пока безрезультатно, - сетуют они. - Птица явно росла в неволе. И как она переживет зиму и свою общительность с людьми?

Читатели предполагают, что птица могла содержаться в каком-либо приезжем цирке, выступавшем в этом году в городе, и сбежала от них.

Фото и видео Германа КОЛБИНА