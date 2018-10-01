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Хищная птица ворует шапки в Костанае

1 октября 2018, 09:39 |  Общество

Новые подробности о поведении хищной птицы, летающей во дворах Костаная сообщили читатели "НГ" на редакционный WhatsApp.

- Эта птица была замечена в районе ул. Речной еще с середины лета, - написали они. - Он практически ручной, еду берет с рук, причем очень "чисто", не поцарапав ладонь. Иногда разрешает себя гладить. 

Читатели считают, что птица, судя по ее поведению, жила с людьми.

- Знакомые наблюдали как он играет в песочнице с игрушками, - рассказали читатели. - Дружит с сороками и воронами.

Из необычного - птица "коллекционирует" шапки, просто снимает их со взрослых и детей. Очень аккуратно. 

- Детям он оказывает внимание в первую очередь. Умудрился снять головной убор даже с 1,5 летнего ребенка, - удивляются читатели.

Костанайцы отмечают, что птица доверчива к людям, и переживают, что она может пострадать.

- Мы обращались в Наурзумский заповедник, но пока безрезультатно, - сетуют они. - Птица явно росла  в неволе.  И как она переживет зиму и свою общительность с людьми?

Читатели предполагают, что птица могла содержаться в каком-либо приезжем цирке, выступавшем в этом году в городе, и сбежала от них.

Фото и видео Германа КОЛБИНА
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Хищная птица ворует шапки в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6206
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я где то читал что те дикие животные которые доверчивые к людям БОЛЬНЫ. И соответсвенно опасно с ними контактировать. Я в этой теме не профи. Может амдускиес лучше расскажит
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§ Добрый человек
Re: Хищная птица ворует шапки в Костанае
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 01.10.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дружит с сроками и воронами.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32478сроками
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* arman_kst
Re: Хищная птица ворует шапки в Костанае
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На воре и шапка горит"
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§ Артем Марусич
Re: Хищная птица ворует шапки в Костанае
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 59
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 01.10.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 сентября у моего мелкого в КЖБИ птица шапку утащила. Мы думали ворона. Мелкому три года, играл в песочнице, даже не понял что случилось, начал шапку на земле искать, думал ветром сдуло.
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§ amduscias
Re: Хищная птица ворует шапки в Костанае
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6295
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 01.10.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я где то читал что те дикие животные которые доверчивые к людям БОЛЬНЫ.

Всякие дураки пишут. Что значит больны? Если отбросить случаи бешенства, когда характер животного меняется кардинально и добрый становится агрессивным, а агрессивный, наоборот, добрым, то остается два варианта. Либо животное ручное, при чём тут болезнь. Либо оно просто непуганное, ни одной двуногой пАскуди ещё не видало. А у некоторых видов (хоть и редко) это особенность поведения. Например, в тайге такие птицы живут - дикуши, как тетерева, только помельче. Так вот они вообще человека не боятся, за что и поплатились. Мы ж никогда природе добром не отвечаем. Сейчас дикуши в Красной книге, чуть всех не сожрали, даже не смотря на то, что мясо у них не очень...
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§ Добринцофф
Re: Хищная птица ворует шапки в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.10.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Сейчас дикуши в Красной книге, чуть всех не сожрали, даже не смотря на то, что мясо у них не очень...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32478

:-o Откуда Вы знаете?
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