/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что в южной части Костаная появилась хищная птица, ворующая шапки у детей, "НГ" сообщили читатели. За комментарием мы обратились к научному сотруднику отдела природы областного историко-краеведческого музея Андрею АНДРЮЩЕНКО.
Читать новость

§ 211
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4853
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если он клювом проткнет ребеночку в шапочке глаз...
Ваше сердобольство, товарищи люди, еще страшнее и опаснее чем подкармливаемые вами собаки на помойках, которые на смерть детей загрызают или птицы, которые могут проткнуть дитятке черем или выколоть лапами глаз..
Профайл

§ arman_kst
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новый символ города
Профайл

§ Vital
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6212
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Согласен. Ребенок испугается. Проявит агресию. Птица начнет дратся, клювать. Нанесет травму ребенку. Ребенка повезут в больницу где ему сделают китайский укол, ребенок умрет. Птицу нужно убить. Ей не место среди людей. Хай в лесу живет.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Птицу нужно убить. Ей не место среди людей. Хай в лесу живет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32483?1538384749


Печальный случай, жалко птицу. Перелётная, в Африку или другие тёплые края надо улететь, здесь или в лесу, зиму скорее всего не переживёт. Из навыков добрые люди научили только шапки воровать. Как вчера НГ указывали: Хищная птица ворует шапки в Костанае, хорошо, что бейсболки не ворует, специализируется на шапках.
Профайл

§ Sniper
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перелётная, в Африку
-у нас же футболист африканец, скоро поедет домой. Хай отвезет птичку попутным грузом.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Перелётная, в Африку
-у нас же футболист африканец, скоро поедет домой. Хай отвезет птичку попутным грузом.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32483?1538393812


Теплолюбивый африканец, хай пусть сам туда едет, на него не стоит надежды возлагать, проблемы связанные с перевозкой будут, хоть и курганник, у нас как вымирающий вид в красную книгу не занесён. Там же ещё люди без шапок ходят, нечего воровать ему будет.

Курганники в Наурзумском заповеднике гнездятся, туда к какой нибудь стае примкнуть его следует, если они ещё не мигрировали на юг страны. Главное чтобы они приняли нашего пернатого шапочника, могут и не принять, как-то птицы к чужакам избирательно относятся.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.10.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ей не место среди людей. Хай в лесу живет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32483


В первую очередь, на мой взгляд нужно проработать варианты выживания невинной птицы, виноваты граждане которые отлучили Курганника из естественной среды обитания, по неустановленным причинам. Соответственно у последнего нет навыков охоты, выживания в любой среде, в том числе в условиях города в зимнее время года, указывали дружит с воронами и сороками, а они стаями обитают.
Профайл

§ Sniper
Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.10.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
нужно проработать варианты выживания невинной птицы

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780875&topic_id=35715&forumid=1#780875

Опоздали Кайрке со своими вариантами спасения птички. Нет ее больше. Вчера проезжал мимо этого поселка. Остановился, поговорил с людьми. Говорит, что уже несколько дней не видно орла. Зато в контейнере нашли похожие перья и клочки кожи. Предполагают, что другие вороны и сороки не поделили с орлом место обитания. Как у людей.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.10.18 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Опоздали Кайрке со своими вариантами спасения птички. Нет ее больше. Вчера проезжал мимо этого поселка. Остановился, поговорил с людьми. Говорит, что уже несколько дней не видно орла. Зато в контейнере нашли похожие перья и клочки кожи. Предполагают, что другие вороны и сороки не поделили с орлом место обитания. Как у людей.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32483


Мереке с Виталием не при делах значить, тогда естественный отбор сыграл свою роль, да и слишком доверчивый был, вороны и сороки приспособлены к городской среде. Не орлом птица была, из ястребиных, если был бы орлом, тогда в контейнере перья и кожи сорок и ворон находились бы.
Профайл

§ Sniper
Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.10.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
если был бы орлом, тогда в контейнере перья и кожи сорок и ворон находились бы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780972&topic_id=35715&forumid=1#780972

Видать толпой навалились на орла. Как у нас на форуме((((((
Профайл

§ elektron
Пернатого похитителя детских шапок опознал сотрудник костанайского музея
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2020
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Видать толпой навалились на орла. Как у нас на форуме((((((Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780977&topic_id=35715&forumid=1#780977

Вы об чём или вернее о ком? А то тут много "орлов"-манов 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 0
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх