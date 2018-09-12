/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Замочите сало		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Замочите сало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свиное сало - один из моих любимых продуктов. Всегда есть в холодильнике. И было. Солила и ела его задолго до того, как врачи взялись реанимировать репутацию сала. Раньше его обвиняли в крайней вредности, возлагали на этот продукт ответственность за склонность граждан к ожирению, к заболеваниям сердца. Потом отступили и сказали, что сало в меру очень полезно. Будем есть.
Читать статью

§ Сыкымы
Re: Замочите сало
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нет общей посуды, поварешки, нет самого процесса наконец..

Не видишь, чтоле? Дощечка - на подоконнике, походный вариант. Может, там ремонт на кухне... А свой бардак ток ты выкладывать здесь - мастер. 8-)
Профайл

§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Не видишь, чтоле? Дощечка - на подоконнике, походный вариант. Може

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778815&topic_id=35512&forumid=1#778815

Ты давай не сочиняй..
Походный..
Может, а может..
А не может..
Где газплита, где столешня, где ножи, вилки, топоры, если нужно?
Мне этот план подоконника зачем?
Вот я и говорю, на картинке иллюстративное фото подоконника в каком нибудь кафе..
Ибо на нем не готовят ну никак..
Профайл

§ Сыкымы
Re: Замочите сало
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты давай не сочиняй..
Походный..
Может, а может..
А не может..
Где газплита, где столешня, где ножи, вилки, топоры, если нужно?
Мне этот план подоконника зачем?

Шо, опять сковородкой по голове прилетело? Чёт часто в последнее время... Ничё не попутал, дядя?
Профайл

§ drakon
Re: Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не удержался, подразнить еще Дракошу .

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=634&storyid=24639

Марик,вот это фото - точно из интернета... :lol: :-P
Профайл

§ Обликоморале
Замочите сало
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6014
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.09.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
точно из интернета...

Цитата:
drakon:

Тут все фото из интернета.
Даже те, которые самолично запечатлены , но залиты на интернетовский бесплатный хостинг картинок или фото обменник. :-P
Профайл

§ drakon
Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
но залиты на интернетовский бесплатный хостинг картинок или фото обменник. :-P

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778872&topic_id=35512&forumid=1#778872

Мои - не заливаются. Я себе личные альбомы - сделал... :lol:
Профайл

§ 211
Re: Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насмотревшись на Дору, на днях засолили тоже, моя засолила, ну она по своему.
Вот что получилось..
Профайл

§ drakon
Re: Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
тоже, моя засолила,

Барбара тоже так - солила,
пока моя Мама её - не научила.
В рассоле - замачивать... :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом весной - коптить.
Коптилка была у них.
Пол района у них,вернее Мама-
им коптила и сало и мясо... :lol: :oops:
Профайл

§ Алиса
Замочите сало
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4347
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.09.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ол района у них,вернее Мама-
им коптила и сало и мясо..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778984&topic_id=35512&forumid=1#778984

Дракош, так может стоить замутить "бизнес" в Дойчланде? Не думаю,что местные откажутся от домашнего натурпродукта, а может еще даже из близлежащих селений подтянутся :oops:
Профайл

§ drakon
Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
так может стоить замутить "бизнес" в Дойчланде?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778988&topic_id=35512&forumid=1#778988

Хехх... Как говорит Марик. Всё у меня уже есть.
Пенсия и самое главное - страховка на случай
Смерти. А взять кредит,не зная получится
бизнес или - нет. А потом и хоронить меня
будут в кредит. Не - не хочу... :lol: ;-)
Профайл

§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Не думаю,что местные откажутся от домашнего натурпродукта, а может еще даже из близлежащих

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778989&topic_id=35512&forumid=1&1537101335

Там вроде на тех кто ест сало, настоящее мясо, конину, смотрят как на первобытных дикарей..
А дракошу засудят за отрезание скальпа с салом с бедных животных..
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 2
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх