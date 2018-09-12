Цитата: 211:

Ты давай не сочиняй..

Походный..

Может, а может..

А не может..

Где газплита, где столешня, где ножи, вилки, топоры, если нужно?

Мне этот план подоконника зачем?

Шо, опять сковородкой по голове прилетело? Чёт часто в последнее время... Ничё не попутал, дядя?