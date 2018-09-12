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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33690

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:21 Свиное сало - один из моих любимых продуктов. Всегда есть в холодильнике. И было. Солила и ела его задолго до того, как врачи взялись реанимировать репутацию сала. Раньше его обвиняли в крайней вредности, возлагали на этот продукт ответственность за склонность граждан к ожирению, к заболеваниям сердца. Потом отступили и сказали, что сало в меру очень полезно. Будем есть.

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