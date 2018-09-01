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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6044
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С таноми 52 согласен. Так же считаю что все решится естественным путем . А если вздумают насильственно в один мах заставить , запритить. То пол страны в миг свалит.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Как считаешь, правы ли мы были, наплевав на свою страну?

В то время я был еще в недееспособном возрасте. Я только сейчас к нему приближаюсь...
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С одной стороны знания языков это хорошо, но во-первых не всем дано, (я в том числе про молодежь, на которую это вешают), во-вторых прийдется им часы по другим предметам урезать (и это параллельно с переходом на пятидневку, минимум домашних заданий). А в третьих база никакая просто, особенно в плане обучения на английском. Поэтому полиязычие - спорный вопрос.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777345&topic_id=35405&forumid=1&1535788141


Не сражу конечно, посмотрим, постепенно надо, с учётом опыта и результатов пилотных проектов в отдельных общеобразовательных школах на местах, где идёт апробирование программ, что и осуществляется в настоящее время, ну и НИШ имеющийся во всех регионах свою лепту вносят. Есть конечно определённые трудности, в том числе озвученные Вами, вместе с тем, надо двигаться вперёд, взвешенно всё можно преодолеть и решить поставленные цели и задачи. Да, базу в целом следует подтянут, особенно в сельской местности, также продолжить готовить кадры.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
был еще в недееспособном возрасте.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777356&topic_id=35405&forumid=1&1535789324

Мне было 15 лет и хорошо помню, как я и все остальные сдавали Союз..
Не было ни одного вокруг, кто бы встал за..
Зато сейчас эти люди учат других как жить..
Что делать и кого слушать..
Более всего напрягает именно это..
Если молодежь хочет учить государственный, так ей надо в том помогать, а не мутить языковые вопросы с постоянным упорством..
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потребность в английском у нас пока минимальная, 

Еще одна чудовищная просто ошибка..
Говорить то, что потребность в том языке, языке технологий и глобального масштаба, что оно минимально..
Иначе как разобраться в их том же самом телике без первода, в сотке, в каких то медоборудовании, заводах, авто и прочее прочее?
Что ставятся тут?
В первую очередь сейчас знают английский, а уже потом все остальные..
Без английского просто некуда..
Представить себе что мы вдруг все забыли английский...
Да дикарями окажемся в свете мировых технологий..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Если молодежь хочет учить государственный, так ей надо в том помогать, а не мутить языковые вопросы с постоянным упорством..

Ну вот, подошли постепенно к главному - а молодежь кто спрашивал? Часто на форуме ссылаются на передовой опыт западных стран, так вот в Канаде с определенного класса в школе спрашивают. Хочешь языки учить - выбирай, хочешь в бизнес - бери математику углубленную, основы бизнеса, азы бухучета. Можно выбрать музыку, или наоборот, только точные науки. И по окончании школы ученик уже максимально готов к выбранному факультету ВУЗа, без лишней ненужной ерунды.
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§ Victor Yang
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10890
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.09.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А сила английского уже не пугает?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Его же не делают государственным. Ну и его использование на территории ещё долго будет уступать использованию казахского.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
так вот в Канаде с определенного класса в школе спрашивают. Хочешь языки учить - выбирай,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777362&topic_id=35405&forumid=1&1535790391

В Канаде воспитывается дух любви к Родине уже много лет.
Безо всяких потрясений.
У нас молодая страна, точнее у тех кто родился в Казахстане..
Может со временем опираясь на опыт той же Канады, возьмут его на вооружение..
Но нас тут уже не будет к тому времени..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:свете мировых технологий..

Технологии движутся в таком направлении, что онлайн переводчики сейчас уже способны на почти приемлемый перевод любого обьема инфы, и пока я писал ЭТО - переводчики стали еще чуточку лучше. Еще немного - и знания языков будут не так нужны, как например знание медицины, электротехники, или что особено важно для Костаная - знания расчетов нагрузок на фундамент 8-)
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
переводчики стали еще чуточку лучше. Еще немного - и знания языков будут не так нужны, как например знание

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777365&topic_id=35405&forumid=1&1535790854

Нет.
Чтобы научиться их технологиям, переводчик никакой не поможет, даже супер пупер..
Для того все равно знания языка необходимы..
Ну там же сам понимаешь, подводных камней великое множество и никакой переводчик на то не способен..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас даже казахский язык разный между родами..
Никакой мереводчик это не поймет..
Разные диалекты, те же намеки..
Думаю и у английского языка также есть что то такое..
И чтобы им владеть, нужно хотя бы начинать с детства..
Сейчас конечно это пародия, но в будущем все будет только улучшаться, при оговорке, что экономическая ситуация хотя бы не станет хуже..
Если хуже, то всякие вопросы отпадут само собой..
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.09.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Чтобы научиться их технологиям, переводчик никакой не поможет, даже супер пупер..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32124&start=30#comment_1



Фигня! В технике много международных терминов и, прав maxsaf, автопереводчики в совершенстве справятся с техническими текстами. Нюансы нужны при переводе художественных произведений, чего от массы изучающих не требуется.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4165
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
технике много международных терминов

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777369&topic_id=35405&forumid=1#777369

Представь себе что ты их не знаешь, все международные слова из принципа не хочу знать..
Язык технологий..
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