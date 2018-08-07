Victor Yang "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10822

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:30 Цитата: alex_60:

В теме похоже.

Не в теме. Я представляю себя на месте этого работника. Вот работаешь, начальство премиями не обижает. Пару раз закинули больше - попросили вернуть. Я, как рядовой работник, всех нюансов не знаю - кому и за что премия начисляется и вообще - положена она или нет. Ну сообщу я куда следует - пройдет проверка - а я откуда знаю когда и где какие основания были? В любом случае, теперь на этом месте не будет таких премий и, с большой долей вероятности, меня. Будь везде такие зарплаты - можно и сообщить куда надо, не боясь.

Да, есть второй вариант, который судья предложила - сообщить о вымогательстве со стороны руководства. Но вопрос о последующих премиях и сохранении рабочего места сообщившего - остается.



Или все здесь присутствующие повально бы кинулись отказываться от премии? Или отказались бы вернуть один раз, а в остальные разы просто бы им её не выписывали? А в командировках никто не завышал стоимость гостиничного номера или другие расходы?



[Исправлено: Victor Yang, 07.08.2018 - 18:44]