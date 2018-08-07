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≡ "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33350
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя отдела по работе с персоналом и внутренней безопасности департамента юстиции Булата ХАИПОВА продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 7 августа.
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§ Обликоморале
Re: "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5813
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там как я посмотрю они все соучастники. Липовые премии, командировки, отчеты, командировачные. Это вообще как называется? И все молчали до поры до времени, так как устраивало.
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§ Victor Yang
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И все молчали до поры до времени, так как устраивало.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774835&topic_id=35189&forumid=1#774835

А кого бы не устраивало? Работаешь, премии получаешь. Ну ошибся пару раз начальник - лишнего начислил, попросил вернуть.
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* drakon
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14268
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну ошибся пару раз начальник - лишнего начислил, попросил вернуть.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774836&topic_id=35189&forumid=1#774836

А вы тут сразу - корупция,корупция... :lol:
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§ alex_60
Re: "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
кого бы не устраивало? Работаешь, премии получаешь. Ну ошибся пару раз


В теме похоже.
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* Мейрам
Re: "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 07.08.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья по делу говорит, что все всё знали, но не претензий не предъявляли. Если премию начисляли лишнюю тебе, то надо было возвращать официально через Казпочту на счет ГУ или себе полностью оставлять. А так получается, поделившись с другим сотрудником, то это вызывает подозрение на коррупционные действия.
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