Благотворительный проект

Нам почти удалось

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 153-м туре собрана большая сумма, но немного не хватает

Для одного из участников проекта проблема решена полностью, а другому до цели осталось немного.

Напомним, прошлый тур сложился неожиданно удачно. Причем огромная для нашего проекта сумма была собрана силами читателей. В связи с этим генеральный спонсор ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT) свой взнос перенес на этот тур. Когда на заседании комиссии обсуждался вопрос о том, как распределить эту помощь между участниками, генеральный спонсор принял решение внести больше, чем просто двойной взнос, и перечислить каждому по 420 000 тенге. Так что 153-й тур можно считать удачным, что не в первый раз происходит благодаря вкладу генерального спонсора.

На полный курс


Скоро Виталина поедет на реабилитацию в Челябинск / Фото из архива Сары ЕЩАНОВОЙ

2-летней Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная нужны регулярные курсы реабилитации. У малышки ДЦП, органическое поражение головного мозга, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов. Диагнозы тяжелые, не со всеми можно справиться, но улучшить качество жизни девочки - достижимая цель. После курсов реабилитации в клинике «Дети индиго» (Челябинск) Виталина научилась гулить, держать голову, разжимать кулачки. Это не единственные улучшения, которых можно добиться, поэтому нужно продолжать поездки в Челябинск.

Для одинокой многодетной матери собрать 700 000 на курс реабилитации - неразрешимая задача, ведь Виталина - пятый ребенок в семье, и остальные дети тоже должны быть накормлены и одеты.

Для Виталины поступило 145 взносов на общую сумму 281 836 тенге. То есть нехватка составила - 418 164 тенге. Генеральный спонсор решил полностью закрыть сбор для Виталины и добавил 420 000 тенге. Таким образом, теперь на реабилитацию есть 701 836 тенге.

- Сначала думала, что придется отказаться от части процедур, - сказала мама девочки Сара ЕЩАНОВА. - Я уже морально к этому готовилась и была бы благодарна за любую сумму. Но благодаря такой большой добавке Виталина пройдет полный курс! Спасибо всем, кто не остался равнодушным и спасибо генеральному спонсору, который спас положение! Спасибо «Нашей Газете» за «Нужные деньги», ведь нуждающиеся семьи, как наша, могут лечить детей только благодаря таким проектам.

Если не помешают непредвиденные обстоятельства, к концу августа Виталина отправится в Челябинск, чтобы получить эффективный курс реабилитации.

Помощь еще актуальна


На коляску для Данила не хватает 205 тысяч / Фото из архива Марии БУРАК

10-летний Данила БУРАК из Рудного страдает ДЦП. У него двойная гемиплегия тяжелой степени, эпиактивность. Мальчик нуждается в специальной коляске для дома, которую невозможно получить по линии государственной помощи. Вообще нужно отметить, что выдаваемые государством технические средства реабилитации (ТСР) не учитывают индивидуальных особенностей инвалидов и часто оказываются некачественными.

В связи с тем, что Данила не может долго держать спину, ему нужна коляска модели Patron Tampa Classic Tmc101. К тому же такая коляска очень облегчает уход за ограниченным в движениях ребенком. Заказать ее можно только в России. И хоть фирма, где мама мальчика Мария БУРАК заказывает ТСР, делает для клиентов скидки, все равно цена высокая - 1 101 000 тенге. Для мамы, которая воспитывает сына одна, получая в качестве помощи от отца ребенка только мизерные алименты, эта сумма кажется заоблачной. Поэтому после долгих сомнений Мария решила обратиться в «Нужные деньги».

Для Данилы поступило 82 взноса (78 на карту «Каспи» и 4 на карту Народного банка) на общую сумму - 366 050 тенге. Еще 10 000 тенге передала наличными читательница Инна.

Генеральный спонсор ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT) на покупку коляски добавил 420 000 тенге. А обозреватель «НГ» Галина Каткова, получившая от акима области премию ко Дню работников СМИ, полностью передала ее Даниле - это еще 100 000 тенге.

Таким образом, сложилась сумма - 896 050 тенге. Желанная и столь необходимая покупка уже не кажется столь неосуществимой.

- Даже не думала, что в итоге получится такая сумма, - делится Мария Бурак. - Я ведь понимаю, как сейчас всем тяжело. И это особенно ценно, что люди помогают другим в такие тяжелые времена. А как прибавляют сил те добрые слова, которые люди пишут в сообщениях к переводу! Хочу поблагодарить от души всех, кто принял участие в нашем сборе, за материальную помощь и добрые слова-пожелания, всем желаю здоровья и благ. Спасибо за милосердие и понимание, всем вам ваше добро вернется сторицей!

На покупку коляски для Данилы не хватает 205 000 тенге (если уж совсем точно, то 204 950). Для тех, кто хочет помочь, повторяем реквизиты карт Марии Бурак.

Карта «Каспи» 4400 4302 1827 0822, MARIYA B.

Карта Банка Народный 4003 0351 7206 7600.

Карты привязаны к номеру телефона +7-778-325-80-29.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 154-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

1. Кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст).

2. На какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов).

3. Какая сумма требуется, чтобы решить проблему.

4. Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

5. Адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются жители только Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 153-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

840 000

Генеральный спонсор - ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT)

420 000 - Виталине Ещановой

420 000 - Даниле Бураку

100 000

Премия от акима области ко Дню работников СМИ для Галины Катковой

Даниле Бураку

10 000

Инна

Даниле Бураку

Поступления на личные карты участников: 281 836 + 366 050 = 647 886

500

Балхаш С.

Виталине Ещановой

5 000

Никита Н.

Виталине Ещановой

1 000

Канат И.

Виталине Ещановой

3 500

Олеся П.

Виталине Ещановой

500

Серик Т.

Виталине Ещановой

31 000

Данияр С.

Виталине Ещановой

1 000

Алмагуль Н.

Виталине Ещановой

250

Амина К.

Виталине Ещановой

200

Нуртас М.

Виталине Ещановой

1 000

Рафик С.

Виталине Ещановой

2 000

Дилшат Х.

Виталине Ещановой

7 000

Данияр Н.

Виталине Ещановой

100

Майра А.

Виталине Ещановой

500

Нурсултан А.

Виталине Ещановой

100

Дина Р.

Виталине Ещановой

1 000

Карина Ж.

Виталине Ещановой

5 000

Анастасия Б.

Виталине Ещановой

10 000

Вячеслав Л.

Виталине Ещановой

300

Жалгас Д.

Виталине Ещановой

500

Жанна Т.

Виталине Ещановой

1 000

Аяжан К.

Виталине Ещановой

1 000

Наталья Т.

Виталине Ещановой

1 000

Владимир Д.

Виталине Ещановой

600

Айнур Р.

Виталине Ещановой

1 000

Олеся Э.

Виталине Ещановой

600

Алуа К.

Виталине Ещановой

500

Ляззат К.

Виталине Ещановой

5 000

Дарья Т.

Виталине Ещановой

600

Светлана К.

Виталине Ещановой

2 000

Ксения Д.

Виталине Ещановой

1 000

Николай П.

Виталине Ещановой

1 000

Айгерим Б.

Виталине Ещановой

600

Болат А.

Виталине Ещановой

500

Александр М.

Виталине Ещановой

600

Гульмира Т.

Виталине Ещановой

2 000

Азель Б.

Виталине Ещановой

1 000

Асель Т.

Виталине Ещановой

10 000

Ержан Ж.

Виталине Ещановой

1 200

Канат Б.

Виталине Ещановой

3 000

Лилия Б.

Виталине Ещановой

600

Марат К.

Виталине Ещановой

600

Анна З.

Виталине Ещановой

1 000

Анна З.

Виталине Ещановой

600

Тамара Б.

Виталине Ещановой

600

Виктория Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Оксана Б.

Виталине Ещановой

1 000

Анастасия С.

Виталине Ещановой

2 000

Дамиля Е.

Виталине Ещановой

1 000

Амир К.

Виталине Ещановой

1 000

Ольга К.

Виталине Ещановой

2 000

Елена С.

Виталине Ещановой

700

Айдана А.

Виталине Ещановой

1 200

Айгерим Б.

Виталине Ещановой

1 000

Кристина О.

Виталине Ещановой

600

Нургуль А.

Виталине Ещановой

600

Зарина Б.

Виталине Ещановой

2 000

Айзада Ж.

Виталине Ещановой

1 000

Виолетта О.

Виталине Ещановой

1 000

Аскар А.

Виталине Ещановой

600

Асия А.

Виталине Ещановой

1 000

Зульфия К.

Виталине Ещановой

600

Нургуль М.

Виталине Ещановой

2 000

Асель А.

Виталине Ещановой

600

Дуйсебай Б.

Виталине Ещановой

600

Сара Д.

Виталине Ещановой

600

Анеля Д.

Виталине Ещановой

1 000

Анастасия Л.

Виталине Ещановой

1 000

Альбина Б.

Виталине Ещановой

600

Айгерем А.

Виталине Ещановой

2 779

Александра Д.

Виталине Ещановой

600

Кристина Б.

Виталине Ещановой

1 791

Айя К.

Виталине Ещановой

1 000

Наталья О.

Виталине Ещановой

1 000

Ботагоз Б.

Виталине Ещановой

1 000

Лариса О.

Виталине Ещановой

1 000

Олег З.

Виталине Ещановой

600

Виктория С.

Виталине Ещановой

500

Махаббат Д.

Виталине Ещановой

280

Оксана К.

Виталине Ещановой

1 000

Валентина Л.

Виталине Ещановой

600

Марина Ш.

Виталине Ещановой

2 000

Екатерина В.

Виталине Ещановой

101

Гульжанар Ж.

Виталине Ещановой

600

Алена Г.

Виталине Ещановой

200

Шолпан К.

Виталине Ещановой

1 700

Алтынбек А.

Виталине Ещановой

1 000

Галия Д.

Виталине Ещановой

4 000

Алия С.

Виталине Ещановой

5 000

Арина С.

Виталине Ещановой

3 000

Сания Е.

Виталине Ещановой

2 000

Жанна С.

Виталине Ещановой

500

Аскар Н.

Виталине Ещановой

600

Регина Х.

Виталине Ещановой

600

Динара Д.

Виталине Ещановой

1 000

Надежда Р.

Виталине Ещановой

1 000

Юлия Л.

Виталине Ещановой

1 000

Татьяна Б.

Виталине Ещановой

600

Татьяна К.

Виталине Ещановой

600

Ольга Г.

Виталине Ещановой

1 000

Гаухар Н.

Виталине Ещановой

5 000

Ермек У.

Виталине Ещановой

600

Анна С.

Виталине Ещановой

600

Ольга К.

Виталине Ещановой

1 000

Дамира С.

Виталине Ещановой

600

Диана П.

Виталине Ещановой

1 000

Дильназ С.

Виталине Ещановой

2 000

Елизавета Р.

Виталине Ещановой

600

Лолита Х.

Виталине Ещановой

3 000

Ердастан Ж.

Виталине Ещановой

600

Алия М.

Виталине Ещановой

600

Шнара Б.

Виталине Ещановой

600

Анастасия К.

Виталине Ещановой

600

Аяна Т.

Виталине Ещановой

1 000

Данияр С.

Виталине Ещановой

600

Мария Б.

Виталине Ещановой

600

Ольга Б.

Виталине Ещановой

600

Ольга Г.

Виталине Ещановой

1 000

Анастасия Х.

Виталине Ещановой

705

Яна С.

Виталине Ещановой

1 000

Наталья Т.

Виталине Ещановой

5 000

Кристина Х.

Виталине Ещановой

2 000

Карина Т.

Виталине Ещановой

1 000

Татьяна Т.

Виталине Ещановой

880

Станислав Л.

Виталине Ещановой

1 000

Гульбану К.

Виталине Ещановой

3 000

Наталья Д.

Виталине Ещановой

600

Инна Ф.

Виталине Ещановой

6 000

Диана Ч.

Виталине Ещановой

2 000

Ксения Д.

Виталине Ещановой

10 000

Екатерина К.

Виталине Ещановой

1 000

Юлия К.

Виталине Ещановой

1000

Малика Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Айдарбек Ж.

Виталине Ещановой

950

Дмитрий Г.

Виталине Ещановой

12 000

С карты другого банка

Виталине Ещановой

5 000

Валерия Ш.

Виталине Ещановой

5 000

Анар Т.

Виталине Ещановой

5 000

Олег С.

Виталине Ещановой

4 700

HG*QIWIKazakhstan

Виталине Ещановой

10 000

Айман Б.

Виталине Ещановой

1 000

Ибагуль Б.

Виталине Ещановой

7 500

Андрей Ц.

Виталине Ещановой

500

Роман Б.

Виталине Ещановой

1 000

Тлектес Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Жазира Т.

Виталине Ещановой

2 000

Богдан М.

Даниле Бураку

500

Асель А.

Даниле Бураку

7 000

Данияр Н.

Даниле Бураку

73 150

Динара Ш.

Даниле Бураку

2 000

Талгат Б.

Даниле Бураку

3 823

Елена К.

Даниле Бураку

10 000

Вячеслав Л.

Даниле Бураку

1 000

АйдарбекЖ.

Даниле Бураку

1 000

Асия Ж.

Даниле Бураку

1 000

Алексей К.

Даниле Бураку

500

Павел Л.

Даниле Бураку

7 191

Елена К.

Даниле Бураку

1 000

Аскар К.

Даниле Бураку

5 000

Гульнара В.

Даниле Бураку

10 000

Ирина Б.

Даниле Бураку

268

Виктория К.

Даниле Бураку

2 000

Алефтина Я.

Даниле Бураку

1 000

Вера У.

Даниле Бураку

2 000

Валерия Ш.

Даниле Бураку

1 000

Ирина К.

Даниле Бураку

2 000

Екатерина Т.

Даниле Бураку

200

Айгуль А.

Даниле Бураку

10 000

Сергей С.

Даниле Бураку

700

Шолпан А.

Даниле Бураку

100

Дана Т.

Даниле Бураку

5 000

Евгений Ч.

Даниле Бураку

1 000

Эльдар И.

Даниле Бураку

3 000

Ботакоз К.

Даниле Бураку

1 000

Дмитрий К.

Даниле Бураку

5 000

Денис Н.

Даниле Бураку

500

Ирина Т.

Даниле Бураку

2 000

Еркин А.

Даниле Бураку

15 000

с карты другого банка

Даниле Бураку

10 000

Лилия К.

Даниле Бураку

2 000

Светлана Л.

Даниле Бураку

500

Александр М.

Даниле Бураку

1 000

Валентина Ш.

Даниле Бураку

1 500

Кристина Д.

Даниле Бураку

1 673

Ерболат Б.

Даниле Бураку

3 000

Елена Д.

Даниле Бураку

5 000

Алиса В.

Даниле Бураку

7 000

Руслан Т.

Даниле Бураку

1 000

Денис М.

Даниле Бураку

500

Альбина А.

Даниле Бураку

25 000

Сергей М.

Даниле Бураку

6 000

Вера К.

Даниле Бураку

1 000

Ольга К.

Даниле Бураку

2 000

Лилия Е.

Даниле Бураку

5 000

Наталия К.

Даниле Бураку

500

Гумар А.

Даниле Бураку

101

Гульжанар Ж.

Даниле Бураку

444

Анэля Н.

Даниле Бураку

1 000

Сергей П.

Даниле Бураку

2 000

Юрий Г.

Даниле Бураку

200

Мария С.

Даниле Бураку

3 000

Светлана Ш.

Даниле Бураку

2 000

Шайзат У.

Даниле Бураку

2 000

Валерия Н.

Даниле Бураку

5 000

Омаргали Б.

Даниле Бураку

2 500

Оксана Ш.

Даниле Бураку

5 000

Ирина Ц.

Даниле Бураку

3 000

Евгений Ч.

Даниле Бураку

3 000

Руслан Ш.

Даниле Бураку

2 000

Лилия Щ.

Даниле Бураку

2 000

Айгуль Н.

Даниле Бураку

1 000

Елена К.

Даниле Бураку

5 000

Валентин К.

Даниле Бураку

2 000

Валерия Т.

Даниле Бураку

10 000

Сергей С.

Даниле Бураку

5 000

Олег С.

Даниле Бураку

10 000

Владимир Д.

Даниле Бураку

4 700

HG*QIWIKazakhstan

Даниле Бураку

3 000

Оксана М.

Даниле Бураку

10 000

Айман Б.

Даниле Бураку

7 500

Андрей Ц.

Даниле Бураку

14 000

Данияр С.

Даниле Бураку

500

Роман Б.

Даниле Бураку

1 000

Тлектес Ш.

Даниле Бураку

1 000

на карту Народного банка

Даниле Бураку

5 000

на карту Народного банка

Даниле Бураку

2 000

на карту Народного банка

Даниле Бураку

1 500

на карту Народного банка

Даниле Бураку

Итого: 1 597 886 тенге