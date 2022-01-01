В 153-м туре собрана большая сумма, но немного не хватает

Для одного из участников проекта проблема решена полностью, а другому до цели осталось немного.

Напомним, прошлый тур сложился неожиданно удачно. Причем огромная для нашего проекта сумма была собрана силами читателей. В связи с этим генеральный спонсор ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT) свой взнос перенес на этот тур. Когда на заседании комиссии обсуждался вопрос о том, как распределить эту помощь между участниками, генеральный спонсор принял решение внести больше, чем просто двойной взнос, и перечислить каждому по 420 000 тенге. Так что 153-й тур можно считать удачным, что не в первый раз происходит благодаря вкладу генерального спонсора.

На полный курс



Скоро Виталина поедет на реабилитацию в Челябинск / Фото из архива Сары ЕЩАНОВОЙ



2-летней Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная нужны регулярные курсы реабилитации. У малышки ДЦП, органическое поражение головного мозга, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов. Диагнозы тяжелые, не со всеми можно справиться, но улучшить качество жизни девочки - достижимая цель. После курсов реабилитации в клинике «Дети индиго» (Челябинск) Виталина научилась гулить, держать голову, разжимать кулачки. Это не единственные улучшения, которых можно добиться, поэтому нужно продолжать поездки в Челябинск.

Для одинокой многодетной матери собрать 700 000 на курс реабилитации - неразрешимая задача, ведь Виталина - пятый ребенок в семье, и остальные дети тоже должны быть накормлены и одеты.

Для Виталины поступило 145 взносов на общую сумму 281 836 тенге. То есть нехватка составила - 418 164 тенге. Генеральный спонсор решил полностью закрыть сбор для Виталины и добавил 420 000 тенге. Таким образом, теперь на реабилитацию есть 701 836 тенге.

- Сначала думала, что придется отказаться от части процедур, - сказала мама девочки Сара ЕЩАНОВА. - Я уже морально к этому готовилась и была бы благодарна за любую сумму. Но благодаря такой большой добавке Виталина пройдет полный курс! Спасибо всем, кто не остался равнодушным и спасибо генеральному спонсору, который спас положение! Спасибо «Нашей Газете» за «Нужные деньги», ведь нуждающиеся семьи, как наша, могут лечить детей только благодаря таким проектам.

Если не помешают непредвиденные обстоятельства, к концу августа Виталина отправится в Челябинск, чтобы получить эффективный курс реабилитации.

Помощь еще актуальна



На коляску для Данила не хватает 205 тысяч / Фото из архива Марии БУРАК



10-летний Данила БУРАК из Рудного страдает ДЦП. У него двойная гемиплегия тяжелой степени, эпиактивность. Мальчик нуждается в специальной коляске для дома, которую невозможно получить по линии государственной помощи. Вообще нужно отметить, что выдаваемые государством технические средства реабилитации (ТСР) не учитывают индивидуальных особенностей инвалидов и часто оказываются некачественными.

В связи с тем, что Данила не может долго держать спину, ему нужна коляска модели Patron Tampa Classic Tmc101. К тому же такая коляска очень облегчает уход за ограниченным в движениях ребенком. Заказать ее можно только в России. И хоть фирма, где мама мальчика Мария БУРАК заказывает ТСР, делает для клиентов скидки, все равно цена высокая - 1 101 000 тенге. Для мамы, которая воспитывает сына одна, получая в качестве помощи от отца ребенка только мизерные алименты, эта сумма кажется заоблачной. Поэтому после долгих сомнений Мария решила обратиться в «Нужные деньги».

Для Данилы поступило 82 взноса (78 на карту «Каспи» и 4 на карту Народного банка) на общую сумму - 366 050 тенге. Еще 10 000 тенге передала наличными читательница Инна.

Генеральный спонсор ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT) на покупку коляски добавил 420 000 тенге. А обозреватель «НГ» Галина Каткова, получившая от акима области премию ко Дню работников СМИ, полностью передала ее Даниле - это еще 100 000 тенге.

Таким образом, сложилась сумма - 896 050 тенге. Желанная и столь необходимая покупка уже не кажется столь неосуществимой.

- Даже не думала, что в итоге получится такая сумма, - делится Мария Бурак. - Я ведь понимаю, как сейчас всем тяжело. И это особенно ценно, что люди помогают другим в такие тяжелые времена. А как прибавляют сил те добрые слова, которые люди пишут в сообщениях к переводу! Хочу поблагодарить от души всех, кто принял участие в нашем сборе, за материальную помощь и добрые слова-пожелания, всем желаю здоровья и благ. Спасибо за милосердие и понимание, всем вам ваше добро вернется сторицей!

На покупку коляски для Данилы не хватает 205 000 тенге (если уж совсем точно, то 204 950). Для тех, кто хочет помочь, повторяем реквизиты карт Марии Бурак.

Карта «Каспи» 4400 4302 1827 0822, MARIYA B.

Карта Банка Народный 4003 0351 7206 7600.

Карты привязаны к номеру телефона +7-778-325-80-29.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 154-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

1. Кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст).

2. На какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов).

3. Какая сумма требуется, чтобы решить проблему.

4. Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

5. Адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются жители только Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

