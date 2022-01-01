Нам почти удалось
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 153-м туре собрана большая сумма, но немного не хватает
Для одного из участников проекта проблема решена полностью, а другому до цели осталось немного.
Напомним, прошлый тур сложился неожиданно удачно. Причем огромная для нашего проекта сумма была собрана силами читателей. В связи с этим генеральный спонсор ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT) свой взнос перенес на этот тур. Когда на заседании комиссии обсуждался вопрос о том, как распределить эту помощь между участниками, генеральный спонсор принял решение внести больше, чем просто двойной взнос, и перечислить каждому по 420 000 тенге. Так что 153-й тур можно считать удачным, что не в первый раз происходит благодаря вкладу генерального спонсора.
На полный курс
Скоро Виталина поедет на реабилитацию в Челябинск / Фото из архива Сары ЕЩАНОВОЙ
2-летней Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная нужны регулярные курсы реабилитации. У малышки ДЦП, органическое поражение головного мозга, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов. Диагнозы тяжелые, не со всеми можно справиться, но улучшить качество жизни девочки - достижимая цель. После курсов реабилитации в клинике «Дети индиго» (Челябинск) Виталина научилась гулить, держать голову, разжимать кулачки. Это не единственные улучшения, которых можно добиться, поэтому нужно продолжать поездки в Челябинск.
Для одинокой многодетной матери собрать 700 000 на курс реабилитации - неразрешимая задача, ведь Виталина - пятый ребенок в семье, и остальные дети тоже должны быть накормлены и одеты.
Для Виталины поступило 145 взносов на общую сумму 281 836 тенге. То есть нехватка составила - 418 164 тенге. Генеральный спонсор решил полностью закрыть сбор для Виталины и добавил 420 000 тенге. Таким образом, теперь на реабилитацию есть 701 836 тенге.
- Сначала думала, что придется отказаться от части процедур, - сказала мама девочки Сара ЕЩАНОВА. - Я уже морально к этому готовилась и была бы благодарна за любую сумму. Но благодаря такой большой добавке Виталина пройдет полный курс! Спасибо всем, кто не остался равнодушным и спасибо генеральному спонсору, который спас положение! Спасибо «Нашей Газете» за «Нужные деньги», ведь нуждающиеся семьи, как наша, могут лечить детей только благодаря таким проектам.
Если не помешают непредвиденные обстоятельства, к концу августа Виталина отправится в Челябинск, чтобы получить эффективный курс реабилитации.
Помощь еще актуальна
На коляску для Данила не хватает 205 тысяч / Фото из архива Марии БУРАК
10-летний Данила БУРАК из Рудного страдает ДЦП. У него двойная гемиплегия тяжелой степени, эпиактивность. Мальчик нуждается в специальной коляске для дома, которую невозможно получить по линии государственной помощи. Вообще нужно отметить, что выдаваемые государством технические средства реабилитации (ТСР) не учитывают индивидуальных особенностей инвалидов и часто оказываются некачественными.
В связи с тем, что Данила не может долго держать спину, ему нужна коляска модели Patron Tampa Classic Tmc101. К тому же такая коляска очень облегчает уход за ограниченным в движениях ребенком. Заказать ее можно только в России. И хоть фирма, где мама мальчика Мария БУРАК заказывает ТСР, делает для клиентов скидки, все равно цена высокая - 1 101 000 тенге. Для мамы, которая воспитывает сына одна, получая в качестве помощи от отца ребенка только мизерные алименты, эта сумма кажется заоблачной. Поэтому после долгих сомнений Мария решила обратиться в «Нужные деньги».
Для Данилы поступило 82 взноса (78 на карту «Каспи» и 4 на карту Народного банка) на общую сумму - 366 050 тенге. Еще 10 000 тенге передала наличными читательница Инна.
Генеральный спонсор ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT) на покупку коляски добавил 420 000 тенге. А обозреватель «НГ» Галина Каткова, получившая от акима области премию ко Дню работников СМИ, полностью передала ее Даниле - это еще 100 000 тенге.
Таким образом, сложилась сумма - 896 050 тенге. Желанная и столь необходимая покупка уже не кажется столь неосуществимой.
- Даже не думала, что в итоге получится такая сумма, - делится Мария Бурак. - Я ведь понимаю, как сейчас всем тяжело. И это особенно ценно, что люди помогают другим в такие тяжелые времена. А как прибавляют сил те добрые слова, которые люди пишут в сообщениях к переводу! Хочу поблагодарить от души всех, кто принял участие в нашем сборе, за материальную помощь и добрые слова-пожелания, всем желаю здоровья и благ. Спасибо за милосердие и понимание, всем вам ваше добро вернется сторицей!
На покупку коляски для Данилы не хватает 205 000 тенге (если уж совсем точно, то 204 950). Для тех, кто хочет помочь, повторяем реквизиты карт Марии Бурак.
Карта «Каспи» 4400 4302 1827 0822, MARIYA B.
Карта Банка Народный 4003 0351 7206 7600.
Карты привязаны к номеру телефона +7-778-325-80-29.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 154-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.
Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:
1. Кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст).
2. На какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов).
3. Какая сумма требуется, чтобы решить проблему.
4. Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.
5. Адрес и контактные телефоны кандидата.
Внимание! К участию в проекте допускаются жители только Костанайской области.
К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.
Фонд проекта «Нужные деньги», 153-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
840 000
|
Генеральный спонсор - ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT)
|
420 000 - Виталине Ещановой
420 000 - Даниле Бураку
|
100 000
|
Премия от акима области ко Дню работников СМИ для Галины Катковой
|
Даниле Бураку
|
10 000
|
Инна
|
Даниле Бураку
|
Поступления на личные карты участников: 281 836 + 366 050 = 647 886
|
500
|
Балхаш С.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Никита Н.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Канат И.
|
Виталине Ещановой
|
3 500
|
Олеся П.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Серик Т.
|
Виталине Ещановой
|
31 000
|
Данияр С.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Алмагуль Н.
|
Виталине Ещановой
|
250
|
Амина К.
|
Виталине Ещановой
|
200
|
Нуртас М.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Рафик С.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Дилшат Х.
|
Виталине Ещановой
|
7 000
|
Данияр Н.
|
Виталине Ещановой
|
100
|
Майра А.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Нурсултан А.
|
Виталине Ещановой
|
100
|
Дина Р.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Карина Ж.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Анастасия Б.
|
Виталине Ещановой
|
10 000
|
Вячеслав Л.
|
Виталине Ещановой
|
300
|
Жалгас Д.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Жанна Т.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Аяжан К.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Наталья Т.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Владимир Д.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Айнур Р.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Олеся Э.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Алуа К.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Ляззат К.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Дарья Т.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Светлана К.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Ксения Д.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Николай П.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Айгерим Б.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Болат А.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Александр М.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Гульмира Т.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Азель Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Асель Т.
|
Виталине Ещановой
|
10 000
|
Ержан Ж.
|
Виталине Ещановой
|
1 200
|
Канат Б.
|
Виталине Ещановой
|
3 000
|
Лилия Б.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Марат К.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Анна З.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Анна З.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Тамара Б.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Виктория Ш.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Оксана Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Анастасия С.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Дамиля Е.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Амир К.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Ольга К.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Елена С.
|
Виталине Ещановой
|
700
|
Айдана А.
|
Виталине Ещановой
|
1 200
|
Айгерим Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Кристина О.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Нургуль А.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Зарина Б.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Айзада Ж.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Виолетта О.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Аскар А.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Асия А.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Зульфия К.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Нургуль М.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Асель А.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Дуйсебай Б.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Сара Д.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Анеля Д.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Анастасия Л.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Альбина Б.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Айгерем А.
|
Виталине Ещановой
|
2 779
|
Александра Д.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Кристина Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 791
|
Айя К.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Наталья О.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Ботагоз Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Лариса О.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Олег З.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Виктория С.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Махаббат Д.
|
Виталине Ещановой
|
280
|
Оксана К.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Валентина Л.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Марина Ш.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Екатерина В.
|
Виталине Ещановой
|
101
|
Гульжанар Ж.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Алена Г.
|
Виталине Ещановой
|
200
|
Шолпан К.
|
Виталине Ещановой
|
1 700
|
Алтынбек А.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Галия Д.
|
Виталине Ещановой
|
4 000
|
Алия С.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Арина С.
|
Виталине Ещановой
|
3 000
|
Сания Е.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Жанна С.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Аскар Н.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Регина Х.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Динара Д.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Надежда Р.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Юлия Л.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Татьяна Б.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Татьяна К.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Ольга Г.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Гаухар Н.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Ермек У.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Анна С.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Ольга К.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Дамира С.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Диана П.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Дильназ С.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Елизавета Р.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Лолита Х.
|
Виталине Ещановой
|
3 000
|
Ердастан Ж.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Алия М.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Шнара Б.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Анастасия К.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Аяна Т.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Данияр С.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Мария Б.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Ольга Б.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Ольга Г.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Анастасия Х.
|
Виталине Ещановой
|
705
|
Яна С.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Наталья Т.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Кристина Х.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Карина Т.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Татьяна Т.
|
Виталине Ещановой
|
880
|
Станислав Л.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Гульбану К.
|
Виталине Ещановой
|
3 000
|
Наталья Д.
|
Виталине Ещановой
|
600
|
Инна Ф.
|
Виталине Ещановой
|
6 000
|
Диана Ч.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Ксения Д.
|
Виталине Ещановой
|
10 000
|
Екатерина К.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Юлия К.
|
Виталине Ещановой
|
1000
|
Малика Ш.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Айдарбек Ж.
|
Виталине Ещановой
|
950
|
Дмитрий Г.
|
Виталине Ещановой
|
12 000
|
С карты другого банка
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Валерия Ш.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Анар Т.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Олег С.
|
Виталине Ещановой
|
4 700
|
HG*QIWIKazakhstan
|
Виталине Ещановой
|
10 000
|
Айман Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Ибагуль Б.
|
Виталине Ещановой
|
7 500
|
Андрей Ц.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Роман Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Жазира Т.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Богдан М.
|
Даниле Бураку
|
500
|
Асель А.
|
Даниле Бураку
|
7 000
|
Данияр Н.
|
Даниле Бураку
|
73 150
|
Динара Ш.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Талгат Б.
|
Даниле Бураку
|
3 823
|
Елена К.
|
Даниле Бураку
|
10 000
|
Вячеслав Л.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
АйдарбекЖ.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Асия Ж.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Алексей К.
|
Даниле Бураку
|
500
|
Павел Л.
|
Даниле Бураку
|
7 191
|
Елена К.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Аскар К.
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Гульнара В.
|
Даниле Бураку
|
10 000
|
Ирина Б.
|
Даниле Бураку
|
268
|
Виктория К.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Алефтина Я.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Вера У.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Валерия Ш.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Ирина К.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Екатерина Т.
|
Даниле Бураку
|
200
|
Айгуль А.
|
Даниле Бураку
|
10 000
|
Сергей С.
|
Даниле Бураку
|
700
|
Шолпан А.
|
Даниле Бураку
|
100
|
Дана Т.
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Евгений Ч.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Эльдар И.
|
Даниле Бураку
|
3 000
|
Ботакоз К.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Дмитрий К.
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Денис Н.
|
Даниле Бураку
|
500
|
Ирина Т.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Еркин А.
|
Даниле Бураку
|
15 000
|
с карты другого банка
|
Даниле Бураку
|
10 000
|
Лилия К.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Светлана Л.
|
Даниле Бураку
|
500
|
Александр М.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Валентина Ш.
|
Даниле Бураку
|
1 500
|
Кристина Д.
|
Даниле Бураку
|
1 673
|
Ерболат Б.
|
Даниле Бураку
|
3 000
|
Елена Д.
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Алиса В.
|
Даниле Бураку
|
7 000
|
Руслан Т.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Денис М.
|
Даниле Бураку
|
500
|
Альбина А.
|
Даниле Бураку
|
25 000
|
Сергей М.
|
Даниле Бураку
|
6 000
|
Вера К.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Ольга К.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Лилия Е.
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Наталия К.
|
Даниле Бураку
|
500
|
Гумар А.
|
Даниле Бураку
|
101
|
Гульжанар Ж.
|
Даниле Бураку
|
444
|
Анэля Н.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Сергей П.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Юрий Г.
|
Даниле Бураку
|
200
|
Мария С.
|
Даниле Бураку
|
3 000
|
Светлана Ш.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Шайзат У.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Валерия Н.
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Омаргали Б.
|
Даниле Бураку
|
2 500
|
Оксана Ш.
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Ирина Ц.
|
Даниле Бураку
|
3 000
|
Евгений Ч.
|
Даниле Бураку
|
3 000
|
Руслан Ш.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Лилия Щ.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Айгуль Н.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Елена К.
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Валентин К.
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
Валерия Т.
|
Даниле Бураку
|
10 000
|
Сергей С.
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Олег С.
|
Даниле Бураку
|
10 000
|
Владимир Д.
|
Даниле Бураку
|
4 700
|
HG*QIWIKazakhstan
|
Даниле Бураку
|
3 000
|
Оксана М.
|
Даниле Бураку
|
10 000
|
Айман Б.
|
Даниле Бураку
|
7 500
|
Андрей Ц.
|
Даниле Бураку
|
14 000
|
Данияр С.
|
Даниле Бураку
|
500
|
Роман Б.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
на карту Народного банка
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
на карту Народного банка
|
Даниле Бураку
|
2 000
|
на карту Народного банка
|
Даниле Бураку
|
1 500
|
на карту Народного банка
|
Даниле Бураку
|
Итого: 1 597 886 тенге
