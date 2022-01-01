По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 94 пары. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 81 год, невесте - 73 года;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 69 новорожденных: 37 девочек и 32 мальчика. Имена недели: Тауман, Игнат, Айым, Даниал, Артемий, Вячеслав, Арлан, Жантуар, Самат, Савелий, Артур, Самира, Фариза, Анита, Ариана. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 20. Самому зрелому папе - 58 лет, маме - 50;

- умерли 56 человек: 29 женщин и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 718 вызовов, из них 1 190 - к детям ;

- поступили 44 вызова на ДТП: в авариях пострадали 66 человек, 42 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 314 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершен 101 выезд, из них 83 на тушение пожаров и загораний. 18 - на аварийно-спасательные работы;

- в результате аварийно-спасательных работ спасены 9 человек, из них детей - 2, эвакуировано 15 человек, из них 3 - дети;

- в областной центр крови обратились 273 человека, 213 из них стали донорами. Бригада на выезде совершила забор крови у 23 жителей Рудного.