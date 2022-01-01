После выступления президента РК на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта СМИ сообщили, что казахстанцы могут перейти с зарубежных мессенджеров на отечественный Aitu. Готовы ли вы к такому переходу? Да. Только Aitu сможет защитить мою переписку и персональные данные от мошенников.

Да. Но только для общения с госорганами. А личные чаты оставлю в зарубежных.

Нет. Я считаю, что глобальные мессенджеры надежно защищают мою личную жизнь.

Нет. Меня пугают сообщения об утечках из государственных и частных баз данных в РК.

