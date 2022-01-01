Дача у нас в обществе «Элеваторщик» с 1986 года. В обществе имеется пруд, откуда ведется полив дач. Многие люди с детьми пользовались этим водоемом, благо берег в нем пологий и дно ровное. Удобно после работы на участке искупаться, посидеть на берегу, отдохнуть. Кому-то пришло в голову поставить знак «Купание запрещено», штраф.

14 июня, поработав на даче, решили искупаться, да не тут-то было. Сначала приехала машина МЧС, и два сотрудника разогнали купающихся, обещая составить акт и наложить штраф. Погрозив, уехали. Приехали через полчаса уже с машиной полиции, чтобы поймать ослушавшихся и оштрафовать.

Почему запрет на купание? За что штраф? Мы, как думаю, и многие покупали дачу в обществе из-за близости водоема. Почему нас ущемляют в наших правах? Траву на даче сжигать нельзя - штраф, шашлык жарить нельзя - штраф, купаться нельзя - штраф. А что можно-то?

Что, у МЧС и полиции нет более важных забот, как с важным видом разъезжать возле водоема и отгонять желающих искупаться? Сидят возле как собака на сене: и сам не гам, и другим не дам.

Серик АСЫЛХАНОВ, Костанай

Комментарий

В ДЧС Костанайской области «НГ» пояснили: согласно пп. 1 п. 14 приказа министра внутренних дел РК от 19 января 2015 года № 34 «Об утверждении Правил безопасности на водоемах», купание в необорудованном месте, где установлен запрещающий знак «Купание запрещено», купание в стихийных (необорудованных) пляжах влечет штраф 7 МРП (27 524 тенге - «НГ») по ст. 412 КоАП. «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах». Купание разрешается только на официальных местах.



