Куда пойти с 10 по 16 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Сила красоты» - персональная выставка Надежды Яковлевой
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В течение месяца
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Международная передвижная выставка «Караван Великой Степи»
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База отдыха «Мохито»
ул. Гашека, 1 «Г»
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19 июля,
заезд с 14.00
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Областной Open Air фестиваль MegaRock памяти Михаила Горшенева. В программе: группа ROCK’N’RUST и другие группы области, блок песен «Король и Шут», блок песен «Кино». Живой звук.
Активный отдых: пляж, бокс, армрестлинг, волейбол, песни у костра. 18+
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Окжетпес»
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Костанай, Стадион «Центральный»
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13 июля, 18.00
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