Сухой остаток. С 30 июня по 6 июля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 62 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 63 года;
- зарегистрированы 10 разводов;
- зарегистрированы 63 новорожденных: 36 девочек и 27 мальчиков. Имена недели: Мирас, Элем, Амирлан, Григорий, Бейбарс, Айбике,Мирослава, Эвелина, Анель, Амелия, Лиана, Ислана. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 21 год. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 45 лет;
- умер 51 человек: 20 женщин и 31 мужчина.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 066 вызовов, из них 1 298 - к детям;
- поступил 41 вызов на ДТП: в авариях пострадали 45 человек, 27 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 274 человека.
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