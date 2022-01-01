По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 62 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 63 года;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 63 новорожденных: 36 девочек и 27 мальчиков. Имена недели: Мирас, Элем, Амирлан, Григорий, Бейбарс, Айбике,Мирослава, Эвелина, Анель, Амелия, Лиана, Ислана. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 21 год. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 45 лет;

- умер 51 человек: 20 женщин и 31 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 066 вызовов, из них 1 298 - к детям;

- поступил 41 вызов на ДТП: в авариях пострадали 45 человек, 27 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 274 человека.