Сухой остаток. С 23 по 29 июня
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 107 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 65;
- зарегистрированы 6 разводов;
- зарегистрированы 59 новорожденных: 31 девочка и 28 мальчиков. Имена недели: Даниил, Демид, Савелий, Марғулан, Айбібі, Саида, Лаура, Лия, Лиана, Диана, Таисия, Аружан, Анель, Стефания, Оливия, Мишель. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 49;
- умерли 45 человек: 18 женщин и 27 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступил 6 691 вызов, из них 1 326 - к детям;
- поступили 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 24 человека, 18 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 220 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 288 человек, 208 из них стали донорами (у 18 жителей Рудного забор крови осуществила бригада на выезде).
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