По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 107 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 65;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 59 новорожденных: 31 девочка и 28 мальчиков. Имена недели: Даниил, Демид, Савелий, Марғулан, Айбібі, Саида, Лаура, Лия, Лиана, Диана, Таисия, Аружан, Анель, Стефания, Оливия, Мишель. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 49;

- умерли 45 человек: 18 женщин и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 691 вызов, из них 1 326 - к детям;

- поступили 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 24 человека, 18 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 220 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 288 человек, 208 из них стали донорами (у 18 жителей Рудного забор крови осуществила бригада на выезде).