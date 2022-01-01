Письма с фронта и письма из тыла возвращают в военные годы. Вот отрывки из них



Солдатские треугольники



Старые и потертые, написанные на попавших под руку листках, зачастую карандашом, они грели душу тем, кто с надеждой и тревогой ждал их в тылу, дома. С какой любовью к родным и близким в редкие минуты затишья между боями писали их бойцы. Ни одни воспоминания генералов, ни одна фронтовая сводка не расскажут лучше нам, что за парни стояли насмерть за свое Отечество, как они любили и сражались в свои 18-20 лет. И какие это были жены, матери, ожидавшие и хранившие солдатские треугольники.

Галина Васильевна Дьячкова проводила на войну своего молодого мужа Ивана и осталась со свекровью. За годы войны она написала 140 писем своему мужу. Он, наш земляк, родился в 1921 году в селе Оренбургском Тарановского района (сейчас - р-н им. Б. Майлина). На фронт ушел из Викторовской средней школы, где преподавал русский язык и литературу. Довелось Ивану Дьячкову служить на Курской дуге гвардии рядовым радиотелеграфистом 9-го воздушно-десантного полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая числилась в резерве главнокомандующего. Дивизию часто отправляли в самые горячие точки, в 1943-м действовала в районе Понырей.

Семья сохранила письма Ивана Дьячкова, чтобы донести до своих детей, до нас искреннее чувство причастности ко всему происходящему в то время в стране, на родине и дома.





Фронтовик Василий Горбань писал родственникам на бланке

23.03.43 г. «Была минута, когда гибель грозила вырвать из жизни: мы пересекали поле боя. Вдруг - взрыв, меня подбросило, оглушило... Оглянулся, корчится в грязи командир. Претяжело ранен. Жаль, хороший человек, останется теперь без ноги».

25.06.43 г. «Возвратился вечером из «командировки». Пошел к комсомольцам по блиндажам (Дьячков был комсоргом - авт.). Радовался: хорошая у меня семья создалась, боевая. Проходит июнь, а фрицы молчат. Наверно, кишка стала тонка, говорят бойцы».

9.07.43 г. «Поныри. Милая моя подруга! Не найду слов, чтобы наградить тебя за твои бесценные письма. Было около полудня. Немцы засыпали нас минами. Мы с Колей Пышным забрались в воронку и оттуда поддерживали радиосвязь. Лежали, не поднимая головы. Вдруг влетел Лешка Березкин, разгоряченный, шепчет: «Ванюшка, два письма принес от Гали». К вечеру бой стих, и снова я читал, читал твои письма. Получить письмо от любимой в бою - награда бойцу. Читай сообщения о Центральном фронте. Алешка, бедный, ранен сегодня».

10.07.43 г. «Поныри. Может, судьба жалеет нас, и это она поставила передо мной толстый стебель полыни навстречу разрывной пуле, которая ударилась о нее, разорвалась… а полынь тучной кроной своей повалилась на меня».

19.07.43 г. «Поныри. Дорогая! Семь дней не замечал, когда день, когда ночь. Бывали минуты, тяжелые минуты, когда казалось, вот-вот взрыв оборвет мою жизнь. Вспомнишь вас, сожмется сердце, замрет дыхание, влипнешь в землю и ждешь, ждешь… Немного стихнет и опять вперед».

19.07.43 г. «Сегодня уже 20 дней, как мы в боях. Враг сопротивляется, хочет уйти из мешка. Больно становится на сердце, когда видишь, что натворил враг над нашими людьми. Вчера в эту деревню въехал наш командир с орудием. Деревня ему родная, а встретила его пустая хата: жена, родители, дети у немцев. Он поставил орудие на родном огороде и бил, бил по фашистам, мстил… Моя рация передает боевые назначения, а я бы крикнул в микрофон: «Галочка, не беспокойся, я жив!» Думаю о тебе, береги себя и сына! Ночь и полдня мы продвигаемся вперед. С каждым шагом приближаемся к границе Северной Украины. «Два года были у немца, - говорят наперебой жители освобожденных сел. - Вот уж натерпелись, не забудем. Теперь вздохнем». Кто чем может, старается угостить бойцов. Какие у нас люди мужественные. Утром с болью похоронили погибших товарищей, днем гнали немцев по тылам, а вечером - концерт. И сердце билось, билось. Но еще много потребуется всего, чтобы до конца войны дойти. И ты, Галочка, будь мужественной в духе, гордись, что твой муж сейчас бьется и продвигается вперед. А жив останусь - с достоинством и честью встанем на путь завоеванной жизни».

Далее читаем письма его жены - солдатки Гали. Они - свидетели напряженного труда и жизни, народной борьбы во имя Отечества.

21.11.41 г. «Все ждем писем от вас. А теперь я каждый день читаю все газеты. Как только наши возьмут какой город, я радуюсь и молю, хоть бы быстрей разгромили этих проклятых гитлеровских бандитов».

12.06.42 г. «Тарановский район весеннюю посевную закончил 5 июня. Некоторые колхозы сеют в фонд обороны. Наш колхоз посеял 1 500 га. Тракторы стоят, а на быках и коровах много не напашешь».

05.01.43 г. «Ребята 25 года рождения проходили комиссию, в скором времени поедут на ваши места. Хлеб в колхозе не давали - сдают в фонд Красной армии. Сдаем деньги на танковую колонну. Мы тоже отдали 500 руб.».

27.06.43 г. «Толя в яслях, сейчас иду его кормить. Решили отметить день его рождения и что-нибудь купить, хотя на базаре все дорого: растительное масло - 25-30 руб. за литр, сливочное - 400-450 руб., яйца - 100 руб. А хлебного ничего нет и на показ».

08.07.43 г. «Теперь опять болею сердцем: немец перешел в наступление, и я задумалась: может, тебя и живого нету. Папа после ранения и госпиталя переведен в нестроевую. Когда соседке Тане сообщили, что мужу повестка, она испугалась и… родила неживого. Вот и посмотрел отец сына на прощание. Скорее бы конец войне. Насчет Толика не беспокойся: ему дают паек 4 кг, мне 8 кг, и в яслях получаю на него 200 г муки и пшена, молока в грудях хватает».

11.07.43 г. «Твое письмо на колхоз получили. Председатель т. Харченко сказал, сегодня его прорабатывают в бригадах. А мне, Тане Ю. и Гале Б. поручили собирать подарки и теплые вещи для РККА».

13.09.43 г. «Милый Ваня! Поздравляю тебя с успехом в боевой обстановке и наградой - орденом Красной Звезды. Я и радовалась, и плакала. Еще раз помни мое слово: старайся выполнять все задания, но по возможности старайся и сохранить свою молодую жизнь, которая также дорога мне и сыну, родителям».

26.10.43 г. «Не приведи Господь такого несчастья: дядя Коля убит. Бедный дядя. 4 раза был ранен, пятый - доконал. Так и не узнал своей маленькой Танечки и оставил тетю Марину с шестью малыми детьми».

10.08.44 г. «Вчера исполнилось 5 лет, как выехала в Казахстан, с тех пор не видела родных, скучаю по ним. Скоро будет 5 месяцев, как ты в госпитале. Ты пишешь, что «таким, как я сейчас, был бы для вас бременем». Эх, Ваня, неужели думаешь, что нам нужна твоя помощь. Ничего не надо, мы б только на тебя глядели».

27.08.44 г. «Сыночек Толя часто стал звать: «Папа, иди скорей домой». Может, что его сердце чует».

Это было последнее письмо военного времени. Через месяц Иван Дьячков вернулся на костылях инвалидом 2-й группы, пошел преподавать. Через 37 лет после сражений на Курске он приедет в Поныри, найдет свой боевой окоп. Упал на дно окопа, пальцы набрали полные горсти опаленной войной земли. Кстати, Дьячков по возвращении перечитал свои письма. Поразительно, затерялись где-то на фронтовых дорогах всего 2-3 письма. Работала почта!

А вот какой ответ на новогоднее поздравление кустанайцев прислали с фронта командир 151-й стрелковой бригады Яковлев, начальник политотдела майор Новиков, группа бойцов и командиров: «Дорогие земляки и друзья! Большое спасибо за ваши новогодние поздравления, подарки и заботу о нас! Ваши успехи радуют нас, вливают новые силы. Выполняя наказ трудящихся Кустаная, многие бойцы и командиры своими самоотверженными действиями покрыли славой свои имена. За самоотверженную работу под огнем противника Израил Ланда, в прошлом сотрудник газеты «Сталинский путь», награжден орденом Красной Звезды. Такой же награды удостоен преподаватель Кустанайской школы им. Горького Карл Якубовский. Высокими наградами отмечены подвиги кустанайцев Веретенникова, Фатеева, Горобца, Кабуша и многих других».

Фото предоставлены областным историко-краеведческим музеем