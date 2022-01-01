Куда пойти с 3 по 9 июля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
4 июля, 15.00
|
"Сила красоты", открытие персональной выставки Надежды Яковлевой
|
В течение месяца
|«Творческий дебют» - персональная выставка Алии Абиловой
|
В течение месяца
|
«Сквозь призму искусства» - выставка работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа
|
Сити-Центр
|
6 июля, 18.00
|
Праздничное мероприятие, посвященное Дню национальной домбры. Совместный концерт Костанайской областной филармонии им. Е. Умурзакова и городского Дворца культуры «Мирас»
Материалы номера
Комментарии к статье
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.