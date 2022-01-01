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Куда пойти с 3 по 9 июля

Потехе - час!

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Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

4 июля,  15.00

"Сила красоты", открытие персональной выставки Надежды Яковлевой

В течение месяца

  «Творческий дебют» - персональная выставка Алии Абиловой

В течение месяца

«Сквозь призму искусства» - выставка работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа

Сити-Центр

6 июля, 18.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню национальной домбры. Совместный концерт Костанайской областной филармонии им. Е. Умурзакова и городского Дворца культуры «Мирас»