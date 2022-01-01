По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 29 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 63 года, невесте - 61 год;

- зарегистрированы 12 разводов;

- зарегистрирован 81 новорожденный: 48 девочек и 33 мальчика. Имена недели: Айлуна, Көзайым, Сафина, Айя-Сафия, Агата, Ангелина, Полина, Айлана, Василина, Саяжан, Танир, Аль-Танир, Хаджар, Шах-Ислам, Сейран, Евгений, Эльхан, Шамиль, Севастьян. Самому молодому папе - 18 лет, маме - 16. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 40;

- умер 51 человек: 28 женщин и 23 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 781 вызов, из них 1 362 - к детям;

- поступило 14 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 18 человек, 12 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 345 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратился 281 человек, 207 из них стали донорами (у 18 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 405 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещены 595 человек;

- за прошедшую неделю выявлено 3 215 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 24 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.