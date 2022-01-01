В 151-м туре проекта удалось помочь трем девочкам

Чтобы удовлетворить все три заявки, необходимо было собрать 1 395 000 тенге.

Мы рады сообщить о том, что очередной тур сложился удачно. Закрыты все сборы, все участники получили необходимые для реабилитации суммы.

Напоминаем, что на подготовку статьи к публикации требуется время. Подсчеты сборов велись на основании выписок с банковских карт участников проекта по состоянию на 16 мая. Если вы сделали свой взнос позже, он не попал в расчеты и итоговую таблицу. Но это не значит, что он не будет использован по назначению. Каждый тенге, пожертвованный больному ребенку, помогает двигаться по пути выздоровления.

Больше, чем ожидали



Поездка Виталины немного откладывается / Фото Сары ЕЩАНОВОЙ



Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная 1 год 8 месяцев, у нее очень тяжелый диагноз: ДЦП, органическое поражение головного мозга, смешанная гидроцефалия, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов, глазодвигательные нарушения, грубая задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов и некоторые генетические «поломки».

Все диагнозы - очень серьезные, но для любящей мамы это не повод опустить руки и не попытаться улучшить состояние девочки, насколько это возможно. В поисках подходящей клиники довольно быстро был найден удачный вариант - «Дети индиго». Это совсем рядом - в Челябинске, по крайне мере, не нужно ехать в Китай или другое дальнее зарубежье. Ведь с больным ребенком такая поездка становится особенно тяжелой. Да и специалисты в «Дети индиго» работают хорошие, многим пациентам помогли встать на ноги. Но клиника эта - платная, и цены на обследования и процедуры немалые, тем более для многодетной матери-одиночки.

Как бы там ни было, деньги на очередной курс реабилитации мама Виталины Сара ЕЩАНОВА смогла собрать, помимо нашего благотворительного проекта. Но на дорогу и проживание уже не хватало. Заранее, конечно, до копейки не просчитаешь, сколько придется потратить, находясь в другой стране, но можно прикинуть, что это не менее 400 000 тенге. На такую сумму Сара и написала заявку.

Наши читатели горячо откликнулись на просьбу и не оставили малышку без помощи. Но самый решающий взнос был сделан одним человеком. Наш читатель Владислав перечислил всю сумму, указанную в заявке, то есть 400 000 тенге. Вместе с остальными взносами общая сумма составила 650 174 тенге.

- Спасибо огромное всем, - поблагодарила Сара Ещанова. - Теперь я могу не бояться, что неожиданно цены на аренду квартиры подскочат. Нам с Виталиной хватит на оплату квартиры поближе к клинике и на питание. А если будет остаток, оплатим дополнительные процедуры. Если бы не «Нужные деньги» и читатели «Нашей Газеты», не знаю, что бы мы делали.

К сожалению, поездка пока откладывается. Малышка, которой нет еще и двух лет, уже не первый раз лежит в реанимации. Так случилось и во время течения этого тура. К сожалению, состояние Виталины потребовало госпитализации, а после выписки сразу отправляться в дорогу нельзя.

Как только состояние Виталины позволит, она с мамой отправится в Челябинск на курс реабилитации.

Занятия по графику



Аяжан продолжит занятия ЛФК / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ



7-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ живет в Костанае. У девочки ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия. Как и все дети с ДЦП, Аяжан нуждается в постоянной коррекции своего состояния. Обычно это курсы реабилитации в разных клиниках. Но невролог посоветовал постоянные занятия ЛФК (курсами по 5-6 месяцев с небольшими перерывами) и прогнозировал хорошие результаты. Так и произошло. После первых 5 месяцев непрерывных занятий ЛФК прежде почти лежачий ребенок начал ходить в специальных ходунках. Родители невероятно рады таким результатам, теперь их надежда поставить дочь на ноги стала крепнуть.

Очень удобно, что хороший специалист по ЛФК есть в Костанае, никуда не нужно ехать.

На очередной длительный курс ЛФК и курс логопедического массажа для Аяжан нужно было собрать 500 000 тенге. На банковскую карту поступил 41 взнос на общую сумму 264 200 тенге. Еще 10 000 для девочки принесла наличными в редакцию читательница Инна. Итого - 274 200 тенге. Недостающие 225 000 тенге добавил наш генеральный спонсор ТОО «Компания «Казнефть» (QAZNEFT).

- Хочу сердечно поблагодарить всех, кто откликнулся, кто помог, - говорит мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Спасибо неравнодушным людям, спасибо генеральному спонсору, спасибо «Нашей Газете» за такой проект, помогаете нам не первый раз. Счастья и здоровья всем!

Теперь Аяжан гарантированно пройдет столько занятий ЛФК, сколько необходимо, и получит логопедический массаж в полном объеме.

Лечение уже началось



Диана уже в Измире / Фото Асель САДУОВОЙ



У 2-летней Дианы САДУОВОЙ из Лисаковска ДЦП, спастичекая диплегия тяжелой степени, да еще и ретинопатия 3 степени. Родители большие надежды возлагают на методики лечения, применяемые турецкими докторами в Измире. Курс реабилитации недешевый - 1 200 000 тенге, но в «Нужные деньги» семья обратилась за помощью в сборе средств на оплату дороги. На это требуется 495 000 тенге.

Для Дианы поступил 41 взнос на общую сумму 207 278 тенге, не хватало больше половины требуемой суммы. И вновь на помощь пришел наш генеральный спонсор ТОО «Компания «Казнефть» (QAZNEFT), выделив недостающие 287 000 тенге.

- Большая благодарность всем неравнодушным, - сказала мама Дианы Асель САДУОВА. - Очень помогли нашей семье. Всем здоровья, счастья, успехов во всем. Пусть вернется все в стократном размере! Спасибо «Нашей Газете» за все, что делаете. От всех семей спасибо! Вы так помогаете, в такое непростое время для нас это огромная поддержка.

Срок поездки передвинулся, и на данный момент Диана уже в Турции. Асель Садуова после возвращения из Измира расскажет нам, как прошла реабилитация. Возможно, эти сведения помогут определиться с выбором клиники и другим семьям, где есть дети с подобными проблемами.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 152-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

1. Кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст).

2. На какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов).

3. Какая сумма требуется, чтобы решить проблему.

4. Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

5. Адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются только жители Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

Фонд проекта «Нужные деньги», 151-й тур