Благотворительный проект

«Это огромная поддержка...»

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 151-м туре проекта удалось помочь трем девочкам

Чтобы  удовлетворить все три заявки, необходимо было собрать 1 395 000 тенге.

Мы рады сообщить о том, что очередной тур сложился удачно. Закрыты все сборы, все участники получили необходимые для реабилитации суммы.

Напоминаем, что на подготовку статьи к публикации требуется время. Подсчеты сборов велись на основании выписок с банковских карт участников проекта по состоянию на 16 мая. Если вы сделали свой взнос позже, он не попал в расчеты и итоговую таблицу. Но это не значит, что он не будет использован по назначению. Каждый тенге, пожертвованный больному ребенку, помогает двигаться по пути выздоровления.

Больше, чем ожидали


Поездка Виталины немного откладывается / Фото Сары ЕЩАНОВОЙ

Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная 1 год 8 месяцев, у нее очень тяжелый диагноз: ДЦП, органическое поражение головного мозга, смешанная гидроцефалия, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов, глазодвигательные нарушения, грубая задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов и некоторые генетические «поломки».

Все диагнозы - очень серьезные, но для любящей мамы это не повод опустить руки и не попытаться улучшить состояние девочки, насколько это возможно. В поисках подходящей клиники довольно быстро был найден удачный вариант - «Дети индиго». Это совсем рядом - в Челябинске, по крайне мере, не нужно ехать в Китай или другое дальнее зарубежье. Ведь с больным ребенком такая поездка становится особенно тяжелой. Да и специалисты в «Дети индиго» работают хорошие, многим пациентам помогли встать на ноги. Но клиника эта - платная, и цены на обследования и процедуры немалые, тем более для многодетной матери-одиночки.

Как бы там ни было, деньги на очередной курс реабилитации мама Виталины Сара ЕЩАНОВА смогла собрать, помимо нашего благотворительного проекта. Но на дорогу и проживание уже не хватало. Заранее, конечно, до копейки не просчитаешь, сколько придется потратить, находясь в другой стране, но можно прикинуть, что это не менее 400 000 тенге. На такую сумму Сара и написала заявку.

Наши читатели  горячо откликнулись на просьбу и не оставили малышку без помощи. Но самый решающий взнос был сделан одним человеком. Наш читатель Владислав перечислил всю сумму, указанную в заявке, то есть 400 000 тенге. Вместе с остальными взносами общая сумма составила 650 174 тенге.

- Спасибо огромное всем, - поблагодарила Сара Ещанова. - Теперь я могу не бояться, что неожиданно цены на аренду квартиры подскочат. Нам с Виталиной хватит на оплату квартиры поближе к клинике и на питание. А если будет остаток, оплатим дополнительные процедуры. Если бы не «Нужные деньги» и читатели «Нашей Газеты», не знаю, что бы мы делали.

К сожалению, поездка пока откладывается. Малышка, которой нет еще и двух лет, уже не первый раз лежит в реанимации. Так случилось и во время течения этого тура. К сожалению, состояние Виталины потребовало госпитализации, а после выписки сразу отправляться в дорогу нельзя.

Как только состояние Виталины позволит, она с мамой отправится в Челябинск на курс реабилитации.

Занятия по графику


Аяжан продолжит занятия ЛФК / Фото  Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ

7-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ живет в Костанае.  У девочки ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия. Как и все дети с ДЦП,  Аяжан нуждается в постоянной коррекции своего состояния. Обычно это курсы реабилитации в разных клиниках. Но невролог посоветовал постоянные занятия ЛФК (курсами по 5-6 месяцев с небольшими перерывами) и прогнозировал хорошие результаты. Так и произошло. После первых 5 месяцев непрерывных занятий ЛФК прежде почти лежачий ребенок начал ходить в специальных ходунках. Родители невероятно рады таким результатам, теперь их надежда поставить дочь на ноги стала крепнуть.

Очень удобно, что хороший специалист по ЛФК есть в Костанае, никуда не нужно ехать.

На очередной длительный курс ЛФК и курс логопедического массажа для Аяжан нужно было собрать 500 000 тенге. На банковскую карту поступил 41 взнос на общую сумму 264 200 тенге. Еще 10 000 для девочки принесла наличными в редакцию читательница Инна. Итого - 274 200 тенге. Недостающие 225 000 тенге добавил наш генеральный спонсор ТОО «Компания «Казнефть» (QAZNEFT).

- Хочу сердечно поблагодарить всех, кто откликнулся, кто помог, - говорит мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Спасибо неравнодушным людям, спасибо генеральному спонсору, спасибо «Нашей Газете» за такой проект, помогаете нам не первый раз. Счастья и здоровья всем!

Теперь Аяжан гарантированно пройдет столько занятий ЛФК, сколько необходимо, и получит логопедический массаж в полном объеме.

Лечение уже началось


Диана уже в Измире / Фото Асель САДУОВОЙ

У 2-летней Дианы САДУОВОЙ из Лисаковска ДЦП, спастичекая диплегия тяжелой степени, да еще и ретинопатия 3 степени. Родители большие надежды возлагают на методики лечения, применяемые турецкими докторами в Измире. Курс реабилитации недешевый - 1 200 000 тенге, но в «Нужные деньги» семья обратилась за помощью в сборе средств на оплату дороги. На это требуется 495 000 тенге.

Для Дианы поступил 41 взнос на общую сумму 207 278 тенге, не хватало больше половины требуемой суммы. И вновь на помощь пришел наш генеральный спонсор ТОО «Компания «Казнефть» (QAZNEFT), выделив недостающие 287 000 тенге.

- Большая благодарность всем неравнодушным, - сказала мама Дианы Асель САДУОВА. - Очень помогли нашей семье. Всем здоровья, счастья, успехов во всем. Пусть вернется все в стократном размере! Спасибо «Нашей Газете» за все, что делаете. От всех семей спасибо! Вы так помогаете, в такое непростое время для нас это огромная поддержка.

Срок поездки передвинулся, и на данный момент Диана уже в Турции. Асель Садуова после возвращения из Измира расскажет нам, как прошла реабилитация. Возможно, эти сведения помогут определиться с выбором клиники и другим семьям, где есть дети с подобными проблемами.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 152-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

1. Кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст).

2. На какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов).

3. Какая сумма требуется, чтобы решить проблему.

4. Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

5. Адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются только жители Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

Фонд проекта «Нужные деньги», 151-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

512000

генеральный спонсор ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT)

225 000 - Аяжан Наурызбай

287 000 - Диане Садуовой

10 000

Инна

Аяжан Наурызбай

Поступления на личные карты участников: 650 174 + 264 200 + 207 278 = 1 121 652

2 000

Татьяна Г.

Виталине Ещановой

2 000

Динара С.

Виталине Ещановой

2 000

Татьяна К.

Виталине Ещановой

5 000

Надежда Р.

Виталине Ещановой

500

Алуа Т.

Виталине Ещановой

2 000

Айгуль К.

Виталине Ещановой

2000

Аруна М.

Виталине Ещановой

700

Дана Т.

Виталине Ещановой

1 000

Анна В.

Виталине Ещановой

4 000

Сергей П.

Виталине Ещановой

1 600

Анна С.

Виталине Ещановой

1 600

Ирина Д.

Виталине Ещановой

1 000

Клавдия М.

Виталине Ещановой

10 000

Кенжегуль К.

Виталине Ещановой

609

Бекзат К.

Виталине Ещановой

40 000

Полина Е.

Виталине Ещановой

500

Александр Б.

Виталине Ещановой

500

Алина Т.

Виталине Ещановой

2 000

Дана У.

Виталине Ещановой

3 000

Данара У.

Виталине Ещановой

2 000

Елена М.

Виталине Ещановой

300

Элия Е.

Виталине Ещановой

400 000

Владислав А.

Виталине Ещановой

300

Збайра И.

Виталине Ещановой

1 000

Бибигуль И.

Виталине Ещановой

1 000

Зорислава Р.

Виталине Ещановой

1 892

Акмарал Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Мария Х.

Виталине Ещановой

1 500

Айнур Б.

Виталине Ещановой

2 000

Владислав Б.

Виталине Ещановой

1 000

Денис Х.

Виталине Ещановой

10 000

Айман Б.

Виталине Ещановой

1 000

Наталья Р.

Виталине Ещановой

3 000

Елена Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Ольга И.

Виталине Ещановой

6 000

Евгения П.

Виталине Ещановой

1 000

Фаиза Б.

Виталине Ещановой

1 000

Кярима С.

Виталине Ещановой

1 000

Малика Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Анастасия Т.

Виталине Ещановой

1 000

Динара С.

Виталине Ещановой

900

Никита Х.

Виталине Ещановой

300

Евгения С.

Виталине Ещановой

2 000

Лидия И.

Виталине Ещановой

3 000

Елена С.

Виталине Ещановой

1 472

Руслан Е.

Виталине Ещановой

2 000

Светлана Ш.

Виталине Ещановой

6 000

Алина Л.

Виталине Ещановой

2 000

Сергей Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Гульнара С.

Виталине Ещановой

500

Айгерим Н.

Виталине Ещановой

5 000

Валентина Б.

Виталине Ещановой

50 000

Александр Б.

Виталине Ещановой

2 000

Дмитрий К.

Виталине Ещановой

101

Гульжанар Ж.

Виталине Ещановой

2 000

Дана Ф.

Виталине Ещановой

1 000

Венера А.

Виталине Ещановой

2 000

Надежда К.

Виталине Ещановой

1 000

Ольга К.

Виталине Ещановой

1 000

Юлия Г.

Виталине Ещановой

1 000

Кристина К.

Виталине Ещановой

20 000

Максут А.

Виталине Ещановой

2 000

Татьяна М.

Виталине Ещановой

18 000

С карты другого банка

Виталине Ещановой

3 000

Василиса С.

Виталине Ещановой

900

Марина П.

Виталине Ещановой

500

Евгения Б.

Виталине Ещановой

500

Аскар Т.

Виталине Ещановой

1 000

Каракозайым Н.

Виталине Ещановой

5 000

Вячеслав Л.

Аяжан Наурызбай

49 800

С карты другого банка

Аяжан Наурызбай

10 000

Кайсар Ш.

Аяжан Наурызбай

3 500

Азамат К.

Аяжан Наурызбай

500

Гульнара К.

Аяжан Наурызбай

2 000

Сабина Н.

Аяжан Наурызбай

600

Балайша У.

Аяжан Наурызбай

500

Равзалия Е.

Аяжан Наурызбай

650

Арайлым И.

Аяжан Наурызбай

10 000

Яна М.

Аяжан Наурызбай

1 000

Олег З.

Аяжан Наурызбай

1 000

Светлана С.

Аяжан Наурызбай

5 000

София С.

Аяжан Наурызбай

1 000

Елена К.

Аяжан Наурызбай

3 000

Асель Д.

Аяжан Наурызбай

14 000

С карты другого банка

Аяжан Наурызбай

3 000

Данара У.

Аяжан Наурызбай

3 500

Татьяна М.

Аяжан Наурызбай

2 000

Ескендир К.

Аяжан Наурызбай

2 000

Алтынай Е.

Аяжан Наурызбай

600

Куаныш О.

Аяжан Наурызбай

2 000

Абат Ж.

Аяжан Наурызбай

1 000

Салтанат У.

Аяжан Наурызбай

5 000

Иван С.

Аяжан Наурызбай

500

Александр М.

Аяжан Наурызбай

1 000

Асель А.

Аяжан Наурызбай

10 000

Владимир Д.

Аяжан Наурызбай

1 000

Абай С.

Аяжан Наурызбай

5 000

Андрей Ц.

Аяжан Наурызбай

1 000

Асел Ж.

Аяжан Наурызбай

700

Жазира Т.

Аяжан Наурызбай

500

В Kaspi банкомате

Аяжан Наурызбай

500

Роман Б.

Аяжан Наурызбай

3 000

Ирина М.

Аяжан Наурызбай

1 000

Тлектес Ш.

Аяжан Наурызбай

1 000

Максим Д.

Аяжан Наурызбай

50 000

Екатерина

Аяжан Наурызбай

50 000

Екатерина

Аяжан Наурызбай

350

Таир

Аяжан Наурызбай

2 000

Куаныш

Аяжан Наурызбай

10 000

Айнур

Аяжан Наурызбай

2 000

Жанар Б.

Диане Садуовой

2 000

Светлана К.

Диане Садуовой

5 000

Вячеслав Л.

Диане Садуовой

4 000

Юлия З.

Диане Садуовой

10 000

Кайсар Ш.

Диане Садуовой

800

Аида Б.

Диане Садуовой

10 000

Айман Б.

Диане Садуовой

10 000

С карты другого банка

Диане Садуовой

50 000

Екатерина И.

Диане Садуовой

2 000

Талгат К.

Диане Садуовой

10 000

Владимир Д.

Диане Садуовой

1 000

Аскар Н.

Диане Садуовой

1 000

Абай С.

Диане Садуовой

500

Айна И.

Диане Садуовой

2 000

Виталий В.

Диане Садуовой

20 000

Евгения П.

Диане Садуовой

2 000

Анара Б.

Диане Садуовой

1 000

Светлана Е.

Диане Садуовой

1 000

Малика Ш.

Диане Садуовой

3 000

Нишани Х.

Диане Садуовой

18 000

С карты другого банка

Диане Садуовой

3 000

Дияс Ж.

Диане Садуовой

10 000

Нургожа К.

Диане Садуовой

2 000

Ирина Д.

Диане Садуовой

500

Айзада Б.

Диане Садуовой

1 000

Юлия К.

Диане Садуовой

5 500

Жанибек К.

Диане Садуовой

10 000

Сергей С.

Диане Садуовой

1 000

Гульбану К.

Диане Садуовой

1 100

Алмагуль Т.

Диане Садуовой

777

Арайлым И.

Диане Садуовой

1 000

Нурлан У.

Диане Садуовой

3 000

Мадина Б.

Диане Садуовой

101

Гульжанар Ж.

Диане Садуовой

2 000

Даниил Р.

Диане Садуовой

5 000

Андрей Ц.

Диане Садуовой

500

Роман Б.

Диане Садуовой

2 500

Ирина М.

Диане Садуовой

1 000

Галия И.

Диане Садуовой

1 000

Тлектес Ш.

Диане Садуовой

1 000

Максим Д.

Диане Садуовой

Итого: 1 643 652 тенге

 