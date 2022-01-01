«Это огромная поддержка...»
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 151-м туре проекта удалось помочь трем девочкам
Чтобы удовлетворить все три заявки, необходимо было собрать 1 395 000 тенге.
Мы рады сообщить о том, что очередной тур сложился удачно. Закрыты все сборы, все участники получили необходимые для реабилитации суммы.
Напоминаем, что на подготовку статьи к публикации требуется время. Подсчеты сборов велись на основании выписок с банковских карт участников проекта по состоянию на 16 мая. Если вы сделали свой взнос позже, он не попал в расчеты и итоговую таблицу. Но это не значит, что он не будет использован по назначению. Каждый тенге, пожертвованный больному ребенку, помогает двигаться по пути выздоровления.
Больше, чем ожидали
Поездка Виталины немного откладывается / Фото Сары ЕЩАНОВОЙ
Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная 1 год 8 месяцев, у нее очень тяжелый диагноз: ДЦП, органическое поражение головного мозга, смешанная гидроцефалия, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов, глазодвигательные нарушения, грубая задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов и некоторые генетические «поломки».
Все диагнозы - очень серьезные, но для любящей мамы это не повод опустить руки и не попытаться улучшить состояние девочки, насколько это возможно. В поисках подходящей клиники довольно быстро был найден удачный вариант - «Дети индиго». Это совсем рядом - в Челябинске, по крайне мере, не нужно ехать в Китай или другое дальнее зарубежье. Ведь с больным ребенком такая поездка становится особенно тяжелой. Да и специалисты в «Дети индиго» работают хорошие, многим пациентам помогли встать на ноги. Но клиника эта - платная, и цены на обследования и процедуры немалые, тем более для многодетной матери-одиночки.
Как бы там ни было, деньги на очередной курс реабилитации мама Виталины Сара ЕЩАНОВА смогла собрать, помимо нашего благотворительного проекта. Но на дорогу и проживание уже не хватало. Заранее, конечно, до копейки не просчитаешь, сколько придется потратить, находясь в другой стране, но можно прикинуть, что это не менее 400 000 тенге. На такую сумму Сара и написала заявку.
Наши читатели горячо откликнулись на просьбу и не оставили малышку без помощи. Но самый решающий взнос был сделан одним человеком. Наш читатель Владислав перечислил всю сумму, указанную в заявке, то есть 400 000 тенге. Вместе с остальными взносами общая сумма составила 650 174 тенге.
- Спасибо огромное всем, - поблагодарила Сара Ещанова. - Теперь я могу не бояться, что неожиданно цены на аренду квартиры подскочат. Нам с Виталиной хватит на оплату квартиры поближе к клинике и на питание. А если будет остаток, оплатим дополнительные процедуры. Если бы не «Нужные деньги» и читатели «Нашей Газеты», не знаю, что бы мы делали.
К сожалению, поездка пока откладывается. Малышка, которой нет еще и двух лет, уже не первый раз лежит в реанимации. Так случилось и во время течения этого тура. К сожалению, состояние Виталины потребовало госпитализации, а после выписки сразу отправляться в дорогу нельзя.
Как только состояние Виталины позволит, она с мамой отправится в Челябинск на курс реабилитации.
Занятия по графику
Аяжан продолжит занятия ЛФК / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ
7-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ живет в Костанае. У девочки ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия. Как и все дети с ДЦП, Аяжан нуждается в постоянной коррекции своего состояния. Обычно это курсы реабилитации в разных клиниках. Но невролог посоветовал постоянные занятия ЛФК (курсами по 5-6 месяцев с небольшими перерывами) и прогнозировал хорошие результаты. Так и произошло. После первых 5 месяцев непрерывных занятий ЛФК прежде почти лежачий ребенок начал ходить в специальных ходунках. Родители невероятно рады таким результатам, теперь их надежда поставить дочь на ноги стала крепнуть.
Очень удобно, что хороший специалист по ЛФК есть в Костанае, никуда не нужно ехать.
На очередной длительный курс ЛФК и курс логопедического массажа для Аяжан нужно было собрать 500 000 тенге. На банковскую карту поступил 41 взнос на общую сумму 264 200 тенге. Еще 10 000 для девочки принесла наличными в редакцию читательница Инна. Итого - 274 200 тенге. Недостающие 225 000 тенге добавил наш генеральный спонсор ТОО «Компания «Казнефть» (QAZNEFT).
- Хочу сердечно поблагодарить всех, кто откликнулся, кто помог, - говорит мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Спасибо неравнодушным людям, спасибо генеральному спонсору, спасибо «Нашей Газете» за такой проект, помогаете нам не первый раз. Счастья и здоровья всем!
Теперь Аяжан гарантированно пройдет столько занятий ЛФК, сколько необходимо, и получит логопедический массаж в полном объеме.
Лечение уже началось
Диана уже в Измире / Фото Асель САДУОВОЙ
У 2-летней Дианы САДУОВОЙ из Лисаковска ДЦП, спастичекая диплегия тяжелой степени, да еще и ретинопатия 3 степени. Родители большие надежды возлагают на методики лечения, применяемые турецкими докторами в Измире. Курс реабилитации недешевый - 1 200 000 тенге, но в «Нужные деньги» семья обратилась за помощью в сборе средств на оплату дороги. На это требуется 495 000 тенге.
Для Дианы поступил 41 взнос на общую сумму 207 278 тенге, не хватало больше половины требуемой суммы. И вновь на помощь пришел наш генеральный спонсор ТОО «Компания «Казнефть» (QAZNEFT), выделив недостающие 287 000 тенге.
- Большая благодарность всем неравнодушным, - сказала мама Дианы Асель САДУОВА. - Очень помогли нашей семье. Всем здоровья, счастья, успехов во всем. Пусть вернется все в стократном размере! Спасибо «Нашей Газете» за все, что делаете. От всех семей спасибо! Вы так помогаете, в такое непростое время для нас это огромная поддержка.
Срок поездки передвинулся, и на данный момент Диана уже в Турции. Асель Садуова после возвращения из Измира расскажет нам, как прошла реабилитация. Возможно, эти сведения помогут определиться с выбором клиники и другим семьям, где есть дети с подобными проблемами.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 152-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.
Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:
1. Кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст).
2. На какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов).
3. Какая сумма требуется, чтобы решить проблему.
4. Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.
5. Адрес и контактные телефоны кандидата.
Внимание! К участию в проекте допускаются только жители Костанайской области.
К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.
Фонд проекта «Нужные деньги», 151-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
512000
|
генеральный спонсор ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT)
|
225 000 - Аяжан Наурызбай
287 000 - Диане Садуовой
|
10 000
|
Инна
|
Аяжан Наурызбай
|
Поступления на личные карты участников: 650 174 + 264 200 + 207 278 = 1 121 652
|
2 000
|
Татьяна Г.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Динара С.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Татьяна К.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Надежда Р.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Алуа Т.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Айгуль К.
|
Виталине Ещановой
|
2000
|
Аруна М.
|
Виталине Ещановой
|
700
|
Дана Т.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Анна В.
|
Виталине Ещановой
|
4 000
|
Сергей П.
|
Виталине Ещановой
|
1 600
|
Анна С.
|
Виталине Ещановой
|
1 600
|
Ирина Д.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Клавдия М.
|
Виталине Ещановой
|
10 000
|
Кенжегуль К.
|
Виталине Ещановой
|
609
|
Бекзат К.
|
Виталине Ещановой
|
40 000
|
Полина Е.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Александр Б.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Алина Т.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Дана У.
|
Виталине Ещановой
|
3 000
|
Данара У.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Елена М.
|
Виталине Ещановой
|
300
|
Элия Е.
|
Виталине Ещановой
|
400 000
|
Владислав А.
|
Виталине Ещановой
|
300
|
Збайра И.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Бибигуль И.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Зорислава Р.
|
Виталине Ещановой
|
1 892
|
Акмарал Ш.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Мария Х.
|
Виталине Ещановой
|
1 500
|
Айнур Б.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Владислав Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Денис Х.
|
Виталине Ещановой
|
10 000
|
Айман Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Наталья Р.
|
Виталине Ещановой
|
3 000
|
Елена Ш.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Ольга И.
|
Виталине Ещановой
|
6 000
|
Евгения П.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Фаиза Б.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Кярима С.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Малика Ш.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Анастасия Т.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Динара С.
|
Виталине Ещановой
|
900
|
Никита Х.
|
Виталине Ещановой
|
300
|
Евгения С.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Лидия И.
|
Виталине Ещановой
|
3 000
|
Елена С.
|
Виталине Ещановой
|
1 472
|
Руслан Е.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Светлана Ш.
|
Виталине Ещановой
|
6 000
|
Алина Л.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Сергей Ш.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Гульнара С.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Айгерим Н.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Валентина Б.
|
Виталине Ещановой
|
50 000
|
Александр Б.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Дмитрий К.
|
Виталине Ещановой
|
101
|
Гульжанар Ж.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Дана Ф.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Венера А.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Надежда К.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Ольга К.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Юлия Г.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Кристина К.
|
Виталине Ещановой
|
20 000
|
Максут А.
|
Виталине Ещановой
|
2 000
|
Татьяна М.
|
Виталине Ещановой
|
18 000
|
С карты другого банка
|
Виталине Ещановой
|
3 000
|
Василиса С.
|
Виталине Ещановой
|
900
|
Марина П.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Евгения Б.
|
Виталине Ещановой
|
500
|
Аскар Т.
|
Виталине Ещановой
|
1 000
|
Каракозайым Н.
|
Виталине Ещановой
|
5 000
|
Вячеслав Л.
|
Аяжан Наурызбай
|
49 800
|
С карты другого банка
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Кайсар Ш.
|
Аяжан Наурызбай
|
3 500
|
Азамат К.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Гульнара К.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Сабина Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
600
|
Балайша У.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Равзалия Е.
|
Аяжан Наурызбай
|
650
|
Арайлым И.
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Яна М.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Олег З.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Светлана С.
|
Аяжан Наурызбай
|
5 000
|
София С.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Елена К.
|
Аяжан Наурызбай
|
3 000
|
Асель Д.
|
Аяжан Наурызбай
|
14 000
|
С карты другого банка
|
Аяжан Наурызбай
|
3 000
|
Данара У.
|
Аяжан Наурызбай
|
3 500
|
Татьяна М.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Ескендир К.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Алтынай Е.
|
Аяжан Наурызбай
|
600
|
Куаныш О.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Абат Ж.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Салтанат У.
|
Аяжан Наурызбай
|
5 000
|
Иван С.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Александр М.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Асель А.
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Владимир Д.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Абай С.
|
Аяжан Наурызбай
|
5 000
|
Андрей Ц.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Асел Ж.
|
Аяжан Наурызбай
|
700
|
Жазира Т.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
В Kaspi банкомате
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Роман Б.
|
Аяжан Наурызбай
|
3 000
|
Ирина М.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Максим Д.
|
Аяжан Наурызбай
|
50 000
|
Екатерина
|
Аяжан Наурызбай
|
50 000
|
Екатерина
|
Аяжан Наурызбай
|
350
|
Таир
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Куаныш
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Айнур
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Жанар Б.
|
Диане Садуовой
|
2 000
|
Светлана К.
|
Диане Садуовой
|
5 000
|
Вячеслав Л.
|
Диане Садуовой
|
4 000
|
Юлия З.
|
Диане Садуовой
|
10 000
|
Кайсар Ш.
|
Диане Садуовой
|
800
|
Аида Б.
|
Диане Садуовой
|
10 000
|
Айман Б.
|
Диане Садуовой
|
10 000
|
С карты другого банка
|
Диане Садуовой
|
50 000
|
Екатерина И.
|
Диане Садуовой
|
2 000
|
Талгат К.
|
Диане Садуовой
|
10 000
|
Владимир Д.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Аскар Н.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Абай С.
|
Диане Садуовой
|
500
|
Айна И.
|
Диане Садуовой
|
2 000
|
Виталий В.
|
Диане Садуовой
|
20 000
|
Евгения П.
|
Диане Садуовой
|
2 000
|
Анара Б.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Светлана Е.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Малика Ш.
|
Диане Садуовой
|
3 000
|
Нишани Х.
|
Диане Садуовой
|
18 000
|
С карты другого банка
|
Диане Садуовой
|
3 000
|
Дияс Ж.
|
Диане Садуовой
|
10 000
|
Нургожа К.
|
Диане Садуовой
|
2 000
|
Ирина Д.
|
Диане Садуовой
|
500
|
Айзада Б.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Юлия К.
|
Диане Садуовой
|
5 500
|
Жанибек К.
|
Диане Садуовой
|
10 000
|
Сергей С.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Гульбану К.
|
Диане Садуовой
|
1 100
|
Алмагуль Т.
|
Диане Садуовой
|
777
|
Арайлым И.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Нурлан У.
|
Диане Садуовой
|
3 000
|
Мадина Б.
|
Диане Садуовой
|
101
|
Гульжанар Ж.
|
Диане Садуовой
|
2 000
|
Даниил Р.
|
Диане Садуовой
|
5 000
|
Андрей Ц.
|
Диане Садуовой
|
500
|
Роман Б.
|
Диане Садуовой
|
2 500
|
Ирина М.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Галия И.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Диане Садуовой
|
1 000
|
Максим Д.
|
Диане Садуовой
|
Итого: 1 643 652 тенге
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