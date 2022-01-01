Куда пойти с 22 по 28 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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24 мая,
12.00
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«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка
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25 мая,
12.00
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«Гусенок», Н. Гернет, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
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24 мая,
17.00
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«Қызыл алма», Е. Қүншуақтов, комедия
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27 мая,
18.30
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«Махаббат қызық мол жылдар», Ә.Нұршайықов, драма. Премьера. 14+
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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24 мая,
12.00
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«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,
50-28-88
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23 мая,
15.00
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«Сквозь призму искусства» - открытие выставки работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа
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В течение месяца
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«Весна. Победа. Память», выставка работ костанайских художников, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
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26 мая,
19.00
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«Любимая женщина», концерт группы Mezzo. В программе легендарные шлягеры Муслима Магомаева, а также другие популярные композиции в уникальной авторской интерпретации солистов Mezzo. 6+
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111, тел.: 50-03-54,
50-06-71
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В течение месяца
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«Эхо победы в наших сердцах», выставка работ студентов кафедры искусств КРУ и учащихся детской художественной школы им. А. Никифорова
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