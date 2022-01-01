Костанайцы массово купаются в небезопасных местах. А 25 установленных запрещающих знаков были украдены местными жителями. Что нужно предпринять акимату, чтобы избежать несчастных случаев во время купания? Установить заново запрещающие знаки из более дешевых материалов.

Увеличить штат спасателей, которые бы следили за акваторией реки.

Заставить полицию штрафовать тех, кто купается в неположенном месте.

Ничего не делать. Люди сами должны оценивать риски, а не уповать на власть.

