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Куда пойти с 22 по 28 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол  

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

24 мая,

12.00

«Рыжий плут»,  Ю. Семенова, сказка

25 мая,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

24 мая,

17.00

«Қызыл алма», Е. Қүншуақтов, комедия

 

27 мая,

18.30

«Махаббат қызық мол жылдар», Ә.Нұршайықов, драма. Премьера. 14+

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

24 мая,

12.00

«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,

         50-28-88

23 мая,

15.00

«Сквозь призму искусства» - открытие выставки работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа

В течение месяца

«Весна. Победа. Память», выставка работ костанайских художников, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

26 мая,

19.00

«Любимая женщина», концерт группы Mezzo. В программе  легендарные шлягеры Муслима Магомаева, а также другие популярные композиции в уникальной авторской интерпретации солистов Mezzo. 6+

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111, тел.: 50-03-54,

50-06-71

В течение месяца

«Эхо победы в наших сердцах», выставка работ студентов кафедры искусств КРУ и учащихся детской художественной школы им. А. Никифорова