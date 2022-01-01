По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 45 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 17. Самому зрелому жениху - 47 лет, невесте - 55;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 74 новорожденных: 38 девочек и 36 мальчиков. Имена недели: Темирлан, Нармин, Абылай, Латиф, Еламан, Исмаэль, Жан, Мухаммед, Иван, Илана, Алена, Амелия, Виктория, Назира, Азалия. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 41 год;

- умер 61 человек: 21 женщина и 40 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 953 вызова, из них 1 579 - к детям;

- поступили 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 55 человек, 44 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 418 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 353 человека, 269 из них стали донорами (у 35 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).