Прием эвакуированных, сбор вещей и денег, призыв в армию -

о вкладе кустанайцев в общую победу



Сдача ценностей на нужды обороны. Кустанай. 1943 г.



Не испытала наша степная сторона суровых ран войны от разрывов снарядов и мин. Но жестокие шрамы навсегда оставила в памяти тех, кто на фронте и в тылу дни и ночи приближал Победу, 80-летие которой отмечают в этом году.

Холодная затяжная весна 1941 года принесла тревожные события. О них рассказывают архивные документы.

На областной партконференции облвоенком Герасименко сказал очень верные слова: «Наши ресурсы должны быть в постоянной готовности, помня о том, что теперь войны не объявляются, а они просто начинаются».

Вот какую оценку положению дел дал военком: «Кустанайский обком, райкомы, первичные парторганизации вопросами, касающимися обеспечения мобилизационной готовности, почти не занимались. Учет военнообязанных запутан, явка их по вызовам военкоматов составляет 50-60%. Важное значение для РККА имеет транспорт, но проверка показала, что лишь 22% автомашин технически исправны, а в совхозах только 12%. Не хватает водителей. Годность предназначенного для поставки в армию поголовья понизилась на 17%».

На призыв в 1940 году явилось около 400 неграмотных и малограмотных юношей, выявлено много больных. Значкистов ГТО среди призывников было всего 12%, вовсе не готовили значкистов гранатометчиков, мастеров рукопашного боя, автоматчиков. Сплошь и рядом работники военкоматов месяцами использовались то уполномоченными, то в агитбригадах.

22 июня 1941 года с первыми взрывами и выстрелами открылся жуткий счет многомиллионных людских потерь. Но война всколыхнула весь народ.

В ноябре 1941 года в Кустанае стала формироваться 151-я стрелковая бригада под руководством комбрига Яковлева. Город отвел ей следующие помещения: бывшее здание обкома партии, клуб пионеров, конторы облзаготзерно, облзаготскота, облсберкассы, здания школы механизации, облвоенкомата, редакции газеты «Большевиктик жол», конторы сельисполкома поселка Затоболовка, клуба свиносовхоза 641, школы поселка Рязановка. Когда бригада ушла на фронт, кустанайцы постоянно поддерживали с ней связь: вели переписку, собирали подарки для бойцов.



Здание мельницы, в котором размещался кожзавод. Кустанай. 1942 г.

Уже осенью 1941-го трудящиеся области принимали кожевенно-обувной комбинат из Симферополя, Сталинградскую школу пилотов, завод штапельного и искусственного волокна из Херсона, Егорьевский военный завод «Комсомолец», авиамастерские № 278 из Воронежской области, мелькомбинат из г. Новые Санжары, радиостанцию из Харькова, Всесоюзный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства из Москвы, музей им. Чернышевского из Хвалынска и другие эвакуированные предприятия. Устанавливать и пускать в ход совершенно новые для нашей области производства пришлось в условиях суровой зимы, в неприспособленных помещениях, при недостатке электроэнергии, топлива. Упорно и самоотверженно преодолевая трудности, рабочие коллективы при активной поддержке всех кустанайцев в кратчайшие сроки наладили выпуск оборонной продукции.

Из телеграммы Кустанайского обкома в Совнарком КазССР известно количество эвакуированного населения по Кустанайской области на 13 декабря 1941 года: общее количество составляло 24 364 человека, мужчин - 2 411, женщин - 1 010, детей - 11 943, трудоспособных - 11 226, размещено в колхозах - 15 817, совхозах - 2 000, МТС — 270, в Кустанае - 4 200, детских домах - 732, числится в эвакопункте - 195 человек.

В 15 районах области, согласно плану распределения переселенцев-немцев от 10 декабря 1941 года, были приняты, распределены и обустроены 39 452 человека.

24 декабря 1941 года председатель Кустанайского облисполкома Д. Керимбаев информировал председателя Совнаркома КазССР Ундасынова, что к этому времени на территории области проживали 5 232 человека с гражданством Польши, большинство из которых размещены и работали в колхозах и совхозах, МТС. Польским гражданам были созданы необходимые условия как в предоставлении квартир, работы, обеспечении продуктами питания, так и транспортом при их выезде по требованию представителей командования польской армии.

В мае 1944 года райисполкомы работали над проведением мероприятий по хозяйственному и бытовому устройству спецпереселенцев с Северного Кавказа (чеченцев, ингушей) с целью закрепления этого контингента в местах расселения (Пресногорьковский, Мендыгаринский. Семиозерный, Карасуский, Карабалыкский, Узункольский, Затобольский, Урицкий районы) и приспособления его к нормальной производственной жизни в условиях Казахстана.



В этом здании размещался госпиталь № 3597 с августа 1941-го по апрель 1942 года до отправки на фронт



Здание спецкомендатуры по ул. Пушкина, 33. В военные годы в нем размещался госпиталь № 2446

Начальный период войны сопровождался огромным количеством раненых. На территории нашей области были сформированы эвакогоспитали, находившиеся в ведении областного отдела здравоохранения, подчинявшегося управлению эвакогоспиталей Наркомата здравоохранения КазССР: № 3597, № 2445, № 3598, № 2446. Первым в Кустанае принял прибывших раненых в 1941 году эвакогоспиталь № 3596, впоследствии переименованный в № 2445, размещался он в школе им. Крупской (№ 11), школе им. Горького, роддоме. Госпиталь № 3597 на 700 коек разместился в зданиях пединститута, роддома и в больнице им. Ленина. Обслуживал действующую армию до конца войны, точнее до 7 февраля 1946 года, находился в Арневальде (Восточная Пруссия). В здании ремесленного училища № 17 по ул. Гагарина, 68 (пр. Назарбаева) квартировал госпиталь № 3598 на 200 коек. Госпиталь № 2 446 располагался по ул. Пушкина, 33.



Медперсонал госпиталя № 2445 после операционного дня. 1941 г.

Вот какие цифры привел председатель Кустанайского горисполкома Маякин на бюро горкома КПбК 19 января 1942 года, отмечая значительный патриотический подъем всех трудящихся города, стремящихся всеми силами и средствами помочь Красной армии разбить врага. В фонд обороны по городу поступило денег и ценностей на 663 тыс. руб., облигаций на 667 000 руб. и на строительство танковой колонны им. Комсомола Казахстана - 72 тыс. руб.

Всего за годы войны от жителей области в Фонд обороны поступило 182 млн рублей, подписка на займы составила 128 млн руб., сдано облигаций на 11,5 млн руб.

Если вдуматься, что стоит за такими цифрами: «За 4 военных года Кустанайская область поставила 43 млн пудов зерна, свыше 2 млн пудов мяса, около 250 тыс. пудов масла, почти 190 тыс. пудов шерсти, 7 387 лошадей». За самоотверженный труд в годы войны более 42 тыс. тружеников кустанайских селений и аулов были удостоены правительственных наград.

Была оказана большая поддержка областям, пострадавшим от оккупантов. В освобожденные районы Орловской и других областей РСФСР, а также Украины и Белоруссии было отправлено 10 498 голов крупного рогатого скота, 1 200 плугов, борон, сеялок, моторов, комбайнов.

Более 73 000 воинов отправили кустанайцы на фронт, 36 664 из них не вернулись в свои дома на нашей земле.

Наш долг - помнить о защитниках, рассказать о них грядущим поколениям.



Закладка Аллеи Героев в парке Победы с участием ветеранов. В центре - Герой Советского Союза Илья Сьянов. Кустанай. 7 мая 1980 г.