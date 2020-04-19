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Куда пойти с 17 по 23 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

19 апреля,

12.00

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка

20 апреля,

12.00

«Д.О.Д.», Н. Жуламанова, сказка

Областной казахский театр драмы
им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

18 апреля,

18.30

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

19 апреля,

17.00

«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

20 апреля,

17.00

«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

19 апреля,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

19 апреля,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

20 апреля,

12.00

«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка

22 апреля,

14.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

«Глазами тех, кто был в бою» - выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников, участников ВОВ из фондовой коллекции музея

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Қазақстан - алтын бесігім!» - выставка детского творчества, посвященная международному Дню защиты детей

В течение месяца

«Дорога, которую мы выбираем». Открытие выставки живописных работ из фондов музея, посвященная году рабочих профессий

Спортафишка

Что

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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Актобе»

Костанай, «Тобыл Арена»

19 апреля, 19.00

Чемпионат РК по фигурному катанию на коньках

Костанай, Ледовая арена «Костанай», мкрн. Юбилейный, 66

18 апреля, с 8:00 до 19:30,
19 апреля, с 8:00 до 17:45

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф, 1/2 финала. «Тобол» - «Астана»

Костанай, СРК «Костанай»

19-20 апреля, 17.00