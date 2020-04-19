Куда пойти с 17 по 23 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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19 апреля,
12.00
|
«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка
|
20 апреля,
12.00
|
«Д.О.Д.», Н. Жуламанова, сказка
|
Областной казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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18 апреля,
18.30
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
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19 апреля,
17.00
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«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
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20 апреля,
17.00
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«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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19 апреля,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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19 апреля,
17.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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20 апреля,
12.00
|
«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка
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22 апреля,
14.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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«Глазами тех, кто был в бою» - выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников, участников ВОВ из фондовой коллекции музея
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Қазақстан - алтын бесігім!» - выставка детского творчества, посвященная международному Дню защиты детей
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В течение месяца
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«Дорога, которую мы выбираем». Открытие выставки живописных работ из фондов музея, посвященная году рабочих профессий
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Актобе»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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19 апреля, 19.00
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Чемпионат РК по фигурному катанию на коньках
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Костанай, Ледовая арена «Костанай», мкрн. Юбилейный, 66
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18 апреля, с 8:00 до 19:30,
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф, 1/2 финала. «Тобол» - «Астана»
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Костанай, СРК «Костанай»
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19-20 апреля, 17.00
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