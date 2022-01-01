По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 42 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 61 год;

- зарегистрированы 16 разводов;

- зарегистрированы 60 новорожденных: 35 девочек и 25 мальчиков. Имена недели: Алан, Саруар, Эмин, Милана, Айсана, Данэлия, Василина, Евгения, Полина, Ислана, Сара, Азиза. Самому молодому папе - 23 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 42 года;

- умерли 62 человека: 37 женщин и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 300 вызовов, из них 1 715 - к детям;

- поступили 17 вызовов на ДТП: в авариях пострадал 21 человек, 13 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 506 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 67 выездов, в том числе 26 - на пожары, 18 - на случаи горения, 21 - на аварийно-спасательные работы, 2 - на поисково-спасательные работы;

- спасены при АСР - 36 человек (из них 8 детей), эвакуированы - 9 человек. При ПСР спасен 1 человек. При пожарах спасены 2 человека, эвакуирован 31 человек, из них 10 - дети;

- в областной центр крови обратились 228 человек, 178 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 966 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещено 583 человека;

- за неделю выявлено 2 869 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 15 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.