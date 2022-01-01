В 149-м туре помогаем мальчику и девочке

Главная цель участников этого тура - ходить самостоятельно. Но в Костанае они не могут получить эффективную реабилитацию.

Подходящее лечение



Альмира упорно трудится для достижения цели / Фото Акалтын МНАЙДАРОВОЙ



Альмире МНАЙДАРОВОЙ из Костаная 10 марта исполнится 13 лет. И в марте же девочка должна ехать на реабилитацию.

Альмира участвовала в 144-м туре «Нужных денег». У девочки ДЦП, спастическая диплегия, паралитический вывих бедер, по поводу чего она перенесла 4 операции (последняя в 2023 году). Надо понимать, сколько страданий переносит любой ребенок, сталкивающийся с таким хирургическим вмешательством. После операции приходится полгода лежать в гипсе, ноги при этом должны быть разведены в стороны под определенным углом и свести их не получится - мешает специальная распорка. Потом, после снятия гипса, начинается не менее сложный период. Такие дети годами проходят реабилитацию, которая сама по себе - испытание, потому что все делается через боль.

Альмира имеет очень четкую цель - ходить самостоятельно, и ради ее достижения она терпит все упражнения и процедуры, боль, усталость. Сложность в том, что процесс реабилитации затягивается на годы. Распыляться при этом на малоэффективные курсы нежелательно, поэтому родители всегда ищут ту клинику, где ребенку реально помогут.

Для Альмиры подходящей оказалась методика, применяемая в клинике «Канат» в Кызылорде. Эту клинику основал Сакен Темиркулов. По профессии он врач-стоматолог, а занялся реабилитологией после личной трагедии. Его первенец страдал тяжелой формой ДЦП и умер в семилетнем возрасте. После этого доктор Темиркулов начал думать, как можно помочь людям с нарушениями двигательной функции. Он придумал и своими руками изготовил уникальные тренажеры для реабилитации неходячих больных. Ездил по районам, из аулов привозил к себе домой тяжелых детей и выхаживал их по три месяца и более, буквально ставил на ноги. Постепенно его дело разрослось до уровня клиники, которую он назвал «Канат» в честь умершего сына. За годы практики ему удалось поставить на ноги не одну сотню пациентов, которые едут не только со всего Казахстана, но и из-за рубежа.

Когда родители Альмиры решили попытать счастья в Кызылорде, они не прогадали. Методика доктора Темиркулова оказалась эффективной для девочки.

- После первой поездки в клинику «Канат» мы видим улучшения, - говорит мама девочки Акалтын МНАЙДАРОВА. - После операции, до Кызылорды она не могла ходить, ноги постоянно расходились, мышцы не держали. В «Канате» Альмира хорошо натренировала ноги, поясницу. Она уже ходит с одной опорой. Это победа! Мы очень рады за наши результаты. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы она самостоятельно стала ходить. Нам рекомендовали сразу пройти два курса, но мы понимаем, что такую сумму собрать трудно. Поэтому очень просим помощи в сборе хотя бы на один курс. Пожалуйста, не оставьте нашу дочь без шансов на выздоровление!

Один курс реабилитации в клинике «Канат» стоит 500 000 тенге. Любые деньги сверх этой суммы пойдут на оплату дополнительных занятий на уникальных тренажерах Темиркулова или лечебный массаж по методике кызылординского доктора.

Доходы семьи: зарплата папы - 130 000 тенге, пособие Альмиры по инвалидности - 165 000 тенге. В семье есть еще 14-летний сын, квартира в ипотеке.

Карта «Каспи» 4400 4302 2003 1774 Акалтын М.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-576-85-00.

Дорога в Екатеринбург



Курс реабилитации для Ромы начнется 23 марта / Фото Ирины ПУЗЫРЬКОВОЙ



6-летний Роман ПУЗЫРЬКОВ из Рудного впервые участвует в нашем благотворительном проекте. У мальчика врожденные пороки развития головного мозга (несколько диагнозов сразу), следствие этого - левосторонний гемипарез (левая сторона тела не слушается), фокальная эпилепсия, проблемы со зрением, задержка психического развития.

При выписке из роддома никаких проблем отмечено не было, его состояние при рождении было оценено в 9 баллов по шкале Апгар, 9 из 10 - это очень хорошо. Но, когда Роме было 2 месяца, насторожило, что он не обращает внимания на игрушки. Врачи пришли к выводу, что это может быть следствием гипоксии мозга при родах, и рекомендовали подпитать ребенку мозг кислородом. Назначили препараты «Кортексин» и «Цераксон», стали ждать результатов. Но вместо ожидаемых улучшений начались судороги. Когда малышу было 6 месяцев, врачи областной детской больницы сказали, что здесь помочь ничем не могут, надо ехать в Астану.

В Национальном научном центре материнства и детства Роме сделали МРТ головного мозга, провели обследования и заключили, что у него врожденный порок развития мозга, аномальное развитие. Врач озвучила, что ребенок для этого диагноза очень способный. На момент обследования 11-месячный Рома мог стоять и прыгать, у него были зубы, он мог держать самостоятельно голову, мог сидеть в подушках. Столичные врачи назначили противоэпилептические препараты, которые он принимал еще долгое время.

Но нужно было двигаться дальше, чтобы мальчик не остался на этом уровне физического и психического развития. Начались поиски эффективной реабилитации. Наилучшие результаты Рома получил в Екатеринбурге, в клинике «Здоровое детство».

- Уже после первой реабилитации в Екатеринбурге у Ромочки были заметные изменения в его развитии, - поделилась с «НГ» мама мальчика Ирина ПУЗЫРЬКОВА. - У него появилась речь с предложениями. Рома еще не разговаривает в полной мере, но он может сказать слова мама, папа, деда, дядя, кыс, надо, не надо, отдай! Для нас это большой успех, учитывая, что наши врачи не давали никаких результатов. А специалисты из Екатеринбурга дают Роме хорошие прогнозы. Обещают, что он будет в будущем очень хорошо ходить самостоятельно, уверенно. Сейчас он стал активно взаимодействовать с предметами, играть, начал улыбаться, с небольшой помощью научился вставать у опоры, может недолго, но стоять с поддержкой, а еще оказалось, что у него не совсем потеряно зрение. Рома стал лучше произносить звуки, его левая рука теперь подвижна!

Таких успехов ребенок, которому не давали шансов, достиг после всего двух курсов. Третий курс начнется 23 марта. Мама уже собрала деньги на оплату, а вот сбор на дорогу уже не осилила. Поэтому сумма, запрашиваемая Ириной в заявке, невелика - 200 000 тенге.

- Несмотря на обилие диагнозов, Ромочка очень старается делать все, что ему по силам: самостоятельно моется в ванной, любит играть и гулять вместе с мамой, обожает животных, - добавляет Ирина. - А еще очень любит дедушку и бабушку, всегда радуется, когда мы приезжаем к ним в гости. И еще больше Рома был бы рад, если в дом к бабушке и дедушке он смог зайти сам! Очень прошу помочь нам.

Доходы маленькой семьи Пузырьковых: 140 000 тенге - пособие по инвалидности и 50 000 - алименты от отца Ромы. Из этих денег 60 000 тенге в месяц - плата за жилье.

Карта «Каспи» 4400 4303 9472 8825 Ирина П.

Карта привязана к номеру телефона +7-702-079-41-34.

О тех, кому помогли

23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная участвовала в прошлом, 148-м, туре «Нужных денег». Нужно было собрать 200 000 тенге для оплаты курса реабилитации на тренажере «Космос» в Астане. Но на момент завершения тура сумма сбора составила 93 422 тенге. В итоговой статье мы написали, что помощь еще актуальна, и наши читатели откликнулись. Для Балшекер поступил еще 21 взнос на общую сумму 73 700 тенге. Таким образом, всего удалось собрать 167 122 тенге.

- Я очень благодарна проекту «Нужные деньги» и всем добрым людям, - сказала Балшекер. - Теперь мне нужно добавить немного, мы с этим справимся, и я поеду в Астану. Спасибо всем огромное!

Редакция «Нашей Газеты» благодарит всех, кто помог приблизить цель Балшекер.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина 2/3, либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 148-го тура