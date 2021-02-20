Куда пойти с 20 по 26 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол ул.Перонная, 20 Тел.: 90-10-29, 90-11-39
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22 февраля
12.00
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«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка
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23 февраля
12.00
|
«Д.О.Д.», Н. Жуламанова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И.Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
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20, 21 февраля
18.30
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«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера
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22 февраля
17.00
|
«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера
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23 февраля
17.00
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«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия. Премьера
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25 февраля
10.00
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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26 февраля
18.30
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«Караш-Караш», М. Ауэзов, драма
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191
Тел.: 54-78-34(касса)
54-76-24 (администратор)
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20 февраля
18.30
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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21 февраля
18.30
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«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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22 февраля
17.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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23 февраля
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М.Супонин, спектакль-игра
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23 февраля
17.00
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«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-03-89
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21 февраля,
15.00
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Открытие выставки «Моя родина - Казахстан» к 30-летию областной Ассамблеи народов Казахстана
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В течение месяца
|
«Фарфоровое ассорти» - выставка предметов из коллекций Якова Никушина и Давида Нурмухамбетова
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Областная картинная галерея ул.Алтынсарина, 113 тел.: 50-20-32,
50-28-88
|
В течение месяца
|
Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»
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В течение месяца
|
«Эхо его голоса. Начало» выставки памяти Георгия Сокова
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Областная филармония им. Е.Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56. концертный зал «Jastar Saraiy»
Тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
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21 февраля
18.30
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Концерт «Айналдым елім». В программе: оркестр казахских народных инструментов имени Н.Молдахметова и солисты филармонии
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23 февраля
19.00
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Концерт Наркенже Серикбаевой и Заттыбека Копбосынулы. 5+
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25 февраля
18.30
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«Елім, сенің арқаңда» - вечер песен. В программе: оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, ансамбль музыкантов «Кербез сулу»
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Мкр. Юбилейный 66, Ледовая арена
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26 февраля
19.30
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Ледовое шоу «Аладдин и 1001 ночь». 5+
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат Казахстана, 1/4 финала. «Горняк» - «Хумо»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
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24, 26 февраля, 19.00
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