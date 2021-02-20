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Куда пойти с 20 по 26 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол     ул.Перонная, 20 Тел.: 90-10-29,  90-11-39

22 февраля

12.00

«Рыжий плут»,  Ю. Семенова, сказка

23 февраля

12.00

«Д.О.Д.», Н. Жуламанова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И.Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

20, 21 февраля

18.30

«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера

22 февраля

17.00

«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера

23 февраля

17.00

«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия. Премьера

25 февраля

10.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

26 февраля

18.30

«Караш-Караш», М. Ауэзов, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191

Тел.: 54-78-34(касса)

54-76-24 (администратор)

20 февраля

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков,  трагикомедия

21 февраля

18.30

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

22 февраля

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

23 февраля

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М.Супонин, спектакль-игра

23 февраля

17.00

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-03-89

21 февраля,

15.00

Открытие выставки «Моя родина - Казахстан» к 30-летию  областной Ассамблеи народов Казахстана

В течение месяца

«Фарфоровое ассорти» - выставка предметов из коллекций Якова Никушина и Давида Нурмухамбетова

Областная картинная галерея ул.Алтынсарина, 113 тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»

В течение месяца

«Эхо его голоса. Начало» выставки памяти Георгия Сокова

Областная филармония им. Е.Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56. концертный зал «Jastar Saraiy» 

Тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

21 февраля

18.30

Концерт «Айналдым елім». В программе: оркестр казахских народных инструментов имени Н.Молдахметова и солисты филармонии

23 февраля

19.00

Концерт Наркенже Серикбаевой и Заттыбека Копбосынулы. 5+

25 февраля

18.30

«Елім, сенің арқаңда» - вечер песен. В программе: оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, ансамбль музыкантов «Кербез сулу»

Мкр. Юбилейный 66, Ледовая арена

26 февраля

19.30

Ледовое шоу «Аладдин и 1001 ночь». 5+

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат Казахстана, 1/4 финала. «Горняк» - «Хумо»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

24, 26 февраля, 19.00