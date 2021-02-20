Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания молодежи в селах местные ТОО должны присматриваться к потенциальным работникам, когда те еще учатся в школе. А какой совет дали бы вы? Работодатели должны помогать выпускникам школ с жильем и обучением.

Молодежь может привлечь только высокая заработная плата.

Необходимо усилить пропаганду рабочих профессий в соцсетях и СМИ.

Государство должно повышать уровень жизни в селах до городского.

