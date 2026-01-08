С апреля прошлого года в нашем селе значительно выросли тарифы на электроэнергию и остаются одними из самых высоких. В «Форфайте» нам объясняют, что тариф высокий, потому что в селе дома якобы отапливаются электричеством. Но мы все топим углем и дровами. Только на топливо я потратила около 500 тыс. тенге. При этом за свет ежемесячно плачу 8-12 тысяч тенге. Для сравнения: в соседнем Тобыле люди платят по 1,5-2 тысячи в месяц. Почему мы вынуждены переплачивать за электроэнергию, если фактически не используют ее для отопления домов?

Галина БЕРЗЕНШ, с. Нечаевка, Костанайский р-н

Комментарий:

На вопрос отвечает генеральный директор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар АМАНЖУЛОВ:

- Наше ТОО применяет тарифы, утвержденные уполномоченным органом - департаментом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области. Для жителей села Нечаевка, в связи с отсутствием газификации, действуют трехуровневые тарифы для физических лиц, использующих электрические плиты:

- до 130 кВт·ч на человека в месяц - 32,66 тенге за 1 кВт*ч (с НДС);

- от 130 до 190 кВт*ч - 40,54 тенге;

- свыше 190 кВт*ч - 50,69 тенге.

Основанием для применения таких тарифов является отсутствие централизованного газоснабжения и горячего водоснабжения, а не способ отопления дома. В соответствии с действующими Правилами, к потребителям, использующим электрические плиты, приравниваются жители домов, не подлежащих газификации, а также домов без централизованного горячего водоснабжения. Характер отопления (уголь, дрова или электричество) при этом не учитывается. В связи с этим оснований для перерасчета потребленной электроэнергии не имеется.

Также отмечаем, что вопросы изменения или дифференциации тарифов находятся в компетенции департамента по регулированию естественных монополий, а не энергоснабжающей организации.