Куда пойти с 8 по 14 января
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел. 90-10-29
10 января, 12.00.
«Снежная королева», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+
10 января, 14.00
«Қар ханшайымы», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+
11 января, 10.00
«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка
11 января, 11.00
«Маймақ қонжық», А. Жанбекова, сказка
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
8 января, 18.30
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, вечерняя новогодняя сказка для взрослых
9 января. 18.30
«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
10 января, 12.00
«Трусливый заяц», сказка + анимационное представление «Кутерьма на Новый год»
10 января, 17.00
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
11 января, 12.00
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
11 января, 17.00
«Мой отец - Миржакып Дулатов!», Е. Тикиджи-Хамбурьян, документально-драматическая композиция. Премьера
14 января, 18.30
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Е. Тикиджи-Хамбурьян, комедия
15 января, 18.30
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
Картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел. 50-20-32
В течение месяца
Итоговая выставка творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»
Филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
13 января, 18.30
Концерт камерного оркестра «Старый Новый год». В программе принимают участие: группа DosStar, Анастасия Пикулева, Руслана Пономарева, Алуа Мусапирова, Ольга Янкова
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-28-23 (приемная)
10 января, 20.00
Большой новогодний Stand Up концерт. Комики Stand Up Astana соберутся на одной сцене, чтобы рассказать новые шутки, подвести итоги года и зарядить вас праздничной атмосферой. Сбор гостей - 19.00, начало - 20.00. 18+
