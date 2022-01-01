НашАфишка

Куда пойти с 8 по 14 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел. 90-10-29

10 января, 12.00.
11 января, 12.00

«Снежная королева», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+

 

10 января, 14.00

«Қар ханшайымы», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+

11 января, 10.00

«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка

11 января, 11.00

«Маймақ қонжық», А. Жанбекова, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

8 января, 18.30

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, вечерняя новогодняя сказка для взрослых

9 января. 18.30

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

10 января, 12.00

«Трусливый заяц», сказка + анимационное представление «Кутерьма на Новый год»

10 января, 17.00

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

11 января, 12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

11 января, 17.00

«Мой отец - Миржакып Дулатов!», Е. Тикиджи-Хамбурьян, документально-драматическая композиция. Премьера

14 января, 18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Е. Тикиджи-Хамбурьян, комедия

15 января, 18.30

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

Картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел. 50-20-32

В течение месяца

Итоговая выставка творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»

Филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

13 января, 18.30

Концерт камерного оркестра «Старый Новый год». В программе принимают участие: группа DosStar, Анастасия Пикулева, Руслана Пономарева, Алуа Мусапирова, Ольга Янкова

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-28-23 (приемная)

10 января, 20.00

Большой новогодний Stand Up концерт. Комики Stand Up Astana соберутся на одной сцене, чтобы рассказать новые шутки, подвести итоги года и зарядить вас праздничной атмосферой. Сбор гостей - 19.00, начало - 20.00. 18+