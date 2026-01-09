Уважаемые журналисты «НГ»! Решение обратиться к вам возникло вот по какой причине.

28 июня этого года исполняется 100 лет со дня рождения человека, который отдал все силы и самого себя Костанаю и в целом области. Речь идет о Петре Иосифовиче Чужинове - замечательном человеке, бывшем председателе Кустанайского областного объединения «Целинсельхозтехника», бывшем директоре Целинного научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства, бывшем ректоре Костанайского сельскохозяйственного института (КСХИ).

Практически все кадры настоящей сельскохозяйственной отрасли вышли из этого института, в «эпоху Чужинова», как это принято называть в бывшем сельхозинституте. Благодаря его авторитету и человеческим качествам Костанайский сельхозинститут вошел в пятерку лучших сельхозвузов СССР. Об этом человеке много еще можно рассказывать, но лучшей памятью ему служат оба института, правда, сельскохозяйственный институт в настоящее время находится в составе Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова. И все то, что сейчас относится к так называемому сельхозблоку было построено и функционировало благодаря авторитету и хозяйственной жилке Петра Иосифовича Чужинова.

А теперь по существу вопроса.

В настоящее время на территории, объединяющей бывший сельхозинститут и Костанайский филиал ТОО (ЦелинНИИМЭСХ) разбит парк. Пока у парка нет имени, но скажите, кто, как не Чужинов, достоин того, чтобы парк именно его имени соединял эти два его детища?

Конечно, я могу и ошибаться, но, как мне кажется, лучшей кандидатуры на название этого парка нет. Тем более что это можно приурочить к 100-летию со дня рождения Чужинова. Возможно, что вы со мною согласитесь и вынесете этот вопрос на суд общественности?

Не буду скрывать, что я уже обращался в СМИ с этим вопросом, но никакой реакции на мое письмо не последовало, решил обратиться к вам, так как знаю вашу газету и ее редакцию как деятельный и авторитетный орган.

Мои наилучшие пожелания вам в Новом году, здоровья, счастья и творческих успехов!

Владимир ПОЕЗЖАЛОВ, профессор КРУ, много лет проработавший в КСХИ