Просьба к «НГ» от народа - сделать публикацию о наличии катализаторов в костанайских автобусах. Катализатор снижает вред от выхлопных газов, очищая их. Стоимость - около 700 000 тенге. Некоторые собственники автобусов просто его убирают с целью перепродать. Хочется узнать, как обстоят дела у нас в этом вопросе.

От редакции

Вопрос, возможно, возник после ноябрьского скандала в Алматы, когда экологи выявили, что на маршрутах работают 113 автобусов марки Zhong Tong без катализаторов. Кроме того, обнаружились факты, что катализаторы из систем вырезали, так как при плохом качестве топлива они снижают производительность двигателя.

«НГ» направила запрос заказчику услуг пассажирских перевозок в Костанае. В частности, мы спрашивали о том, проверяется ли техническое состояние автобусов при проведении закупок и как именно это происходит - только по документам или в ходе осмотров. Контроль технического состояния автобусов, выходящих на линии, осуществляют только сами перевозчики? Существуют ли формы контроля со стороны заказчика в период действия договоров с транспортными компаниями?

- По закону для регистрации в качестве участника конкурса необходимо представить в комиссию заявку на участие в конкурсе по соответствующему лоту с приложением документов: копии технических паспортов и диагностической карты о прохождении обязательного технического осмотра, действительных на текущий период на каждую единицу подвижного состава, - пояснила статистик отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Аида РАМАЗАНОВА. - Члены предконкурсной комиссии проверяют достоверность прилагаемых к конкурсной документации копий документов, соответствие (несоответствие) классов, моделей и государственных регистрационных номерных знаков автотранспортных средств, указанных в конкурсных приложениях, а также возможность хранения, технического обслуживания и ремонта подвижного состава на производственно-технической базе, указанной в конкурсных предложениях, в том числе с использованием фото- и (или) видеосъемок. В составе конкурсной комиссии имеются представитель территориального органа транспортного контроля и представитель отдела дорожно-транспортной инспекции управления полиции Костаная. Контроль над техническим состоянием автобусов осуществляется перевозчиком. Согласно договору об организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, перевозчик обязан не допускать выезда на маршрут автотранспортных средств, не прошедших предрейсовый (предсменный) и обязательный технический осмотр. Автобусы 2 раза в год проходят сезонной технический осмотр, при прохождении которого выдается диагностическая карта транспортного средства. Дополнительно сообщаем, что вопросы проведения проверок технического состояния автобусов не входят в компетенцию местных исполнительных органов. Указанные функции отнесены к полномочиям инспекции транспортного контроля по Костанайской области.

По данным акимата, на маршруты города Костаная ежедневно выходят автобусы марки YUTONG, SAZ LE, Mercedes, Solbus, MAN, Daimler. Автобусов Zhong Tong, которые были выявлены в Алматы без катализаторов, у нас нет.